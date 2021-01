forrige







Fly savnet i Indonesia: Har funnet levninger, klær og metalldeler

Tidlig søndag morgen opplyser indonesiske myndigheter at de trolig har funnet stedet der det savnede passasjerflyet styrtet lørdag. 62 personer var om bord.

Ifølge nyhetsbyrået AP har det tidlig søndag morgen blitt funnet metalldeler, levninger og deler av klær i Javahavet.

Her har det pågått et intenst søkearbeid etter at Indonesia mistet kontakten med flight SJ182 fra flyselskapet Sriwijaya Air klokken 14.40 lokal tid lørdag. fra

62 personer var om bord på passasjerflyet Boeing 737-500 flyet, og flere av dem skal ha vært barn.

– Vi har, sammen med flere andre aktører, trolig funnet stedet der ulykken skjedde. Vi vil i den anledning uttrykke vår store sorg over denne tragedien, sa transportminister Budi Karaya Sumadi på en pressekonferanse tidlig søndag morgen lokal tid.

Da var søket i det store havområdet nylig satt i gang igjen, etter å ha vært stanset gjennom natten, skriver CNN Indonesia.

Det er Indonesias nasjonale søk- og redningsmannskap Basarnas som er ansvarlige for søket. De sa lørdag kveld at de ville søke videre fra luften og under vannoverflaten, melder Reuters.

Klokken 04.13 norsk tid melder redningsmannskapene at de har oppdaget signaler som de tror kan komme fra flyet.

– Vi har oppdaget signaler på to steder. Dette kan være den svarte boksen, vi vil undersøke, sier Bagus Puruhito, som leder redningsarbeidet ifølge Reuters.

Falt 10.000 fot

Flyet skal ha vært i nærheten av Thousand Islands i Kepulaun Seribu da kontakten med bakken ble brutt, og transportministeren sier at søket vil fortsette med full styrke gjennom søndagen.

Informasjon fra Flightradar viser at et Boeing 737-fly fra lavprisselskapet Sriwijaya lettet fra flyplassen i Jakarta klokken 07.37 lørdag morgen norsk tid. Flyet er ifølge Flightradar 26 år gammelt.

Flyet var på vei til Pontianak på Borneo i Indonesia, en tur som normalt tar rundt 90 minutter.

Kontakten ble brutt fire minutter etter at flyet tok av fra Jakarta skriver Flightradar på Twitter. Flyet skal ha falt 10.000 fot på under et minutt i forkant av dette, ifølge nettstedet.

FLYET: 737-maskinen fra Sriwija Air. Her fotografert i 2015. Foto: Gusti Fikri Izzudin Noor, PLANESPOTTERS.NET/EPA

Sjef for flyselskapet Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena sier ifølge Reuters at flyet som forlot hovedstaden var i god stand.

Han sier også at flyet var 30 minutter forsinket før det kunne ta av på grunn av kraftig regn.

– Vi er klar over meldingene fra Jakarta om Sriwijaya Air flight SJ-182. Tankene våre går til mannskapet, passasjerene og deres familier. Vi er i kontakt med våre kunder og er klare til å støtte dem gjennom denne vanskelige tiden, skriver flyprodusenten Boeing i en uttalelse gjengitt av AP.

SØKER ETTER SAVNET FLY: Dykkere fra den indonesiske marinen er søndag i gang med å søke i havet. Foto: AP

Fiskere: Hørte eksplosjon

Mannskap på to fiskebåter har fortalt til CNN Indonesia at de hørte en eksplosjon i området på samme tidspunkt som flyet forsvant fra radaren.

Lokale fiskere deltar i søkearbeidet, og har funnet flere av de mulige vrakrestene, melder AP.

– Vi hørte noe eksplodere, vi trodde det var en bombe eller en tsunami fordi vi så et stort plask fra havet like etterpå, sier fiskeren Solihin til AP, og legger til at de kort tid etterpå så det de tror er rester fra flyet i nærheten av båten sin.

For drøyt to år siden, i oktober 2018, styrtet et fly fra Lion Air utenfor Indonesia kun tolv minutter etter takeoff fra Jakarta. 189 personer mistet livet i ulykken. Flyet var et Boeing 737 Max-fly, det samme flyet som også var Ethiopian Airlines-ulykken i mars 2019. Det er imidlertid ikke denne flytypen som er savnet i Indonesia nå.