78 dager med kaos i USA: Fra valg til riksrett

Det amerikanske presidentvalget ble langt mer dramatisk enn man kunne forestille seg. Nå stilles president Donald Trump for riksrett for andre gang i sin presidentperiode. Hva har egentlig skjedd siden 3. november?

I store deler av 2020 ble det samme budskapet gjentatt gang etter gang: «Dette er det viktigste valget i historien».

3. november skulle amerikanerne velge sin president for de fire neste årene, og selv med et komplisert valgsystem, høres det enkelt ut. Men enkelt skulle det ikke bli, og dramatikken i etterkant av valget har kommet i bølge etter bølge, som toppet seg 13. januar – én uke før innsettelsen av valgvinner Joe Biden.

Men hva har egentlig skjedd?

3. november

Det kåres ikke noen vinner på den amerikanske valgdagen, men Joe Biden sier på valgnatten at han mener det ser lovende ut.

Donald Trump erklærer på sin side langt på vei valgseier, samtidig som han kommer med anklager om at Demokratene prøver å «stjele valget». Allerede et drøyt halvår før valget, kom Trump med påstander om valgfusk i forbindelse med poststemmer.

7. november

Fire dager etter valget utropes Joe Biden til vinner.

– Amerika. Jeg er beæret over at dere har valgt meg til å lede det storslåtte landet vårt, skrev Biden på Twitter.

Siden valgdagen har Trump levert flere søksmål mot det han hevder er valgfusk, som domstol etter domstol har forkastet. Han er ikke klar for å erkjenne valgnederlag.

– Det enkle faktum er at dette valget er langt fra over, sier han etter at Biden blir utropt til vinner.

24. november

Det amerikanske organet General Services Administration (GSA), som har ansvar for å gjøre offentlige midler og kontorer tilgjengelig for den som skal overta som president, gir først 24. november Biden formell beskjed om at arbeidet med å overføre makten kan settes i gang.

President Donald Trump skriver på Twitter at han har gitt grønt lys for godkjenningen, men understreker at han ville fortsette kampen for å endre valgresultatet.

26. november

Donald Trump lover at han vil respektere resultatet av valgmennenes avstemning 14. desember, og forlate Det hvite hus dersom Biden velges. Han erkjenner imidlertid fortsatt ikke valgnederlag, og fortsetter å komme med påstander om valgfusk.

Han påpeker samtidig at han mener valgmennene «vil gjøre en feil» dersom de stemmer frem Biden.

5. desember

Delstaten California godkjenner resultatet fra presidentvalget 3. november, og sørger for at påtroppende president Joe Biden får mer enn 270 valgmenn.

Denne delen av valget er ofte regnet som en formalitet, men de mindre kjente mekanismene i valget av amerikansk president har blitt mer synlig i år, ettersom president Donald Trump nekter å godta nederlaget og fortsatt forsøker å få endre valgresultatet gjennom søksmål.

Samme dag blir det kjent at Donald Trump skal ha ringt Georgias guvernør og presset ham til å prøve å overbevise delstatens lovgivere om å omgjøre Joe Bidens seier.

9. desember

Justisministeren i Texas ber USAs høyesterett om å gripe inn og ugyldiggjøre valgresultatet i fire vippestater. 17 delstater støtter Texas i søksmålet, som blir avvist av høyesterett 12. desember.

14. desember

I det amerikanske valget velges det såkalte valgmenn fra hver delstat. Vinneren av delstaten får alle valgmennene. Totalt er det 538 valgmenn fordelt på de 50 delstatene, samt Washington, D.C.

14. desember leverer valgmennene inn sine stemmer, og som valgresultatet tilsier får Joe Biden 306 stemmer mot Trumps 232. Dermed tar Biden et gigantisk skritt mot å bli USAs 46. president.

4. januar

Washington Post avslører at Donald Trump i en telefonsamtale med valgansvarlig Brad Raffensperger i delstaten Georgia blant annet ba ham om å «finne 11.780 stemmer».

Det ble gjennomført flere omtellinger av valget i Georgia, Joe Biden ble kåret til vinner alle gangene.

5. januar

Dagen før Senatet skal godkjenne valgmennenes stemmer blir et annet viktig valg avgjort i Georgia: Kampen om de to siste plassene i Senatet.

Før omkampen hadde republikanerne 50 av 100 plasser i Senatet, mens demokratene hadde 46. I tillegg støtter de uavhengige senatorene Angus King og Bernie Sanders Joe Biden.

Demokratene vant begge omvalgene, og dermed sikret Joe Biden seg flertall i Senatet, ettersom visepresidenten avgjør ved stemmelikhet.

6. og 7. januar

Timer før den amerikanske kongressen samles for å godkjenne valgmennenes stemmer og Joe Biden formelt skulle bli valgt, taler Trump til sine tilhengere utenfor Det hvite hus.

Han oppfordrer dem til å marsjere mot Kongressen. Kort tid senere har demonstrantene brutt barrierene og kjempet seg inn i kongressbygningen.

Politikerne, ansatte og journalister på innsiden må evakuere for å komme seg i sikkerhet. Etter fire timer har politiet og sikkerhetsvaktene tatt tilbake kontrollen over kongressen.

Én kvinne blir skutt, og minst fem personer mister livet i opptøyene.

Til slutt kan kongressen samles igjen, og formelt godkjenne Biden som USAs neste president. Samtidig lover Trump en fredelig maktovertagelse.

Allerede samme kveld tar flere demokratiske kongressmedlemmer til orde for å stille Donald Trump for riksrett. Andre ber visepresident Mike Pence om å få presidenten fjernet ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget.

Angrepet blir fordømt av en rekke tidligere presidenter og ledere fra hele verden.

8. januar

Donald Trump erkjenner i en video på Twitter at han ikke kommer til å styre USA de fire neste årene.

– Å være deres president har vært mitt livs største ære, sier han.

Samtidig går han hardt ut mot demonstrantene som angrep Kongressen.

Samme dag må Trump se flere fra egen regjering og ansette ved Det hvite hus velge å trekke seg fra sine stillinger.

9. januar

Allerede 6. januar blokkerte flere sosiale medier Trump fra å poste nye innlegg. 9. januar blir hans Twitter-konto med 80 millioner følgere stengt permanent.

Presidenten har som kjent brukt blant annet Twitter aktivt i hele sin presidentperiode, og spesielt etter valget har han foretrukket å legge ut videoer fremfor å innkalle til pressekonferanser.

11. januar

Demokratene legger formelt frem et forslag om riksrett mot Donald Trump, som de er klare til å stemme over, dersom ikke visepresident Mike Pence iverksetter det 25. grunnlovstillegget.

Det vil si at Pence og et flertall i regjeringen må erklære Donald Trump ute av stand til å utføre sine plikter, for så å avsette ham, slik at visepresidenten umiddelbart trer inn som fungerende president.

– Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikkens historie. Det er veldig farlig og skaper et voldsomt sinne, sier Trump om en mulig riksrettssak.

12. januar

Representantenes hus i den amerikanske Kongressen stemmer for å be visepresidenten om å fjerne Donald Trump ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget. Mike Pences svar: Nei.

13. januar

Ettersom Pence ikke ønsker å bruke det 25. grunnlovstillegget, går demokratene videre med sine planer.

Et flertall i Representantenes hus, inkludert en håndfull republikanere, stemmer for at president Donald Trump skal stilles for riksrett i kjølvannet av forrige ukes angrep på Kongressen i Washington, D.C.

Han blir dermed den første presidenten i historien til å bli stilt for riksrett to ganger. Han ble i februar 2020 frikjent for både maktmisbruk og i å hindre Kongressens arbeid.

Dette er anklagene mot ham i den nye riksrettssaken:

Trumps gjentatte, falske påstander om at han vant presidentvalget.

Trumps tale 6. januar, før hans tilhengere stormet Kongressen.

Trumps telefonsamtale til den valgansvarlige i delstaten Georgia, for å finne nok stemmer til å omgjøre resultatet i Trumps favør.

19. januar

I en video lagt ut på YouTube-kontoen til Det hvite hus, tar Donald Trump farvel som president og med det amerikanske folket.

– Idet jeg avslutter min tid som president, står jeg stolt foran dere over hva vi har utrettet sammen. Vi gjorde det vi kom hit for å gjøre – og så mye mer, sier han.

18. januar tok Melania Trump farvel som førstedame.

20. januar

For første gang på over hundre år uteblir en avtroppende president fra innsettelsesseremonien. Donald Trump holder i stedet en egen avskjedsseremoni på en militærflyplass i Maryland kl. 14 norsk tid.

Klokken 17 norsk tid starter seremonien for Joe Biden i Washington D.C., mens selve innsettelsen starter kl. 18.

Det blir ingen folkefest, men blant annet vil 1391 virtuelle deltagere, 95 hester og ni hunder delta. Tidligere presidenter som Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton vil være til stede under innsettelsen.

Myndighetene er bekymret for sikkerhetssituasjonen etter stormingen av Kongressen 6. januar. Ifølge FBI planlegges det protester i Washington D.C. Over 20.000 soldater fra nasjonalgarden er mobilisert for å sørge for sikkerheten i byen.

