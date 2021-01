SKEPTISK: Senator Joe Manchin mener riksrett mot Trump vil virke mot sin hensikt. Her avbildet under et møte i Det hvite hus i 2018. Foto: Kevin Lamarque. Reuters

Demokratisk senator: − Lite gjennomtenkt med riksrett mot Trump

Den demokratiske senatoren Joe Manchin mener en riksrettstiltale mot Trump ikke har noen sjanse i Senatet og bare vil splitte folket når Biden skal prøve å samle USA.

Publisert: Nå nettopp

Majoritetsleder Nancy Pelosi og Demokratene har varslet at de vil innlede en riksrettssak mot president Donald Trump.

Representantenes hus skal onsdag avgjøre om Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med at fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

Demokratene kontrollerer Representantenes hus og trenger bare simpelt flertall for å tiltale presidenten. Fem republikanere i Representantenes hus har også sagt at de ville stemme for en riksrettstiltale mot Donald Trump, skriver nyhetsbyrået AP.

Får tiltalen flertall, vil den bli sendt videre til Senatet. Men, der vil det bli stopp, mener den demokratiske senatoren Joe Manchin.

– Vi trenger 67 stemmer, etter min regning 19 republikanere. Jeg ser ikke det skje, og jeg tenker at Representantenes hus bør se det også. Vi har prøvd å sende den beskjeden til dem. De vet at stemmene ikke er der, sier Manchin til Fox News.

(Red. anm., dersom senatet mottar saken etter å ha tatt inn de to nyvalgte, demokratiske senatorene fra Georgia, så blir det 50/50, og da trengs 17 republikanere).

PÅ HILS: Donald Trump hilser på Joe Manchin etter sin State of the Union-tale i 2019. Foto: Doug Mills, AFP

Senatet teller 100 representanter, hvorav republikanerne for øyeblikket har 52. To tredjedels flertall, altså 67 stemmer, må til for å felle president Donald Trump i en riksrettssak.

Joe Manchin har vært representant for West Virginia i Senatet siden 2010. Trump vant delstaten med 68.6 prosent i presidentvalget.

73-åringen har blitt kalt den mest konservative og Trump-vennlige av de demokratiske senatorene. Han mener en riksrettssak mot Trump vil slå tilbake på Demokratene.

– Dette er så lite gjennomtenkt når Joe Biden er på vei inn, prøver å hele landet og prøver å være president for hele folket. Vi kommer til å bli så splittet og stridende igjen, sier Manchin.

Den demokratiske senatoren mener isteden at opprøret og Trumps rolle i forbindelse med det heller bør behandles i rettssystemet.

– La etterforskningene fortsette og bevisene komme frem, så vil i gå videre derfra, sier han.

En riksrettssak er en politisk prosess, ikke en juridisk.

Samtidig som den demokratiske senatoren sa på TV at riksrett er bortkastet, kom i går den oppsiktsvekkende nyheten om at republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge New York Times’ sine kilder mener presidenten har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

McConnell skal ifølge avisens kilder også være fornøyd med at Demokratene innleder riksrettssak, fordi han tror dette vil gjøre det enklere å renske ut Trump fra partiet.

Senatet trer ikke sammen igjen før dagen før Biden overtar presidentembetet. Joe Biden blir formelt innsatt som USAs 46. president 20. januar. Etter all sannsynlighet vil Trump dermed ikke kunne bli dømt mens han sitter som president.

Men, hvis 67 senatorer til slutt stemmer for at han skal dømmes, kan Senatet deretter stemme over om Trump skal nektes å stille valg for all fremtid. En slik avgjørelse krever kun et simpelt flertall.

Det vil Demokratene ha i Senatet da de to nye demokratiske senatorene fra Georgia blir sverget inn. Senatet blir da delt 50–50, med visepresident Kamala Harris’ dobbeltstemme som vipper flertallet i Demokratenes favør.

Men skal Trump nektes å stille til valg igjen, må Demokratene i Senatet først altså overbevise 17 republikanske senatorer om at Trump skal dømmes i riksrett.