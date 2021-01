Demokratene vant begge Senatsvalgene i Georgia: Dette betyr det for Biden

Demokraten Jon Ossoff har vunnet omvalget i Georgia, melder flere store nyhetsmedier sent onsdag kveld norsk tid.

Det betyr at Demokratene har sikret seg kontroll over begge kamre i Kongressen – Senatet og Representantenes hus.

Flere timer etter at Raphael Warnock ble erklært som vinner, melder flere nyhetsbyråer at Jon Ossoff også har gått av med seieren i senatsvalget i Georgia.

Den doble seieren i senatvalget i Georgia beskrives som enormt betydningsfull for det demokratiske partiet og for Joe Biden. Vi har spurt USA-kjennere hva sensasjonsvalget egentlig vil bety i praksis.

– Kamala Harris blir nå den viktigste visepresidenten i moderne tid, sier seniorforsker og USA-kjenner Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter i Bergen til VG onsdag formiddag.

Valgresultatet fra den andre nervepirrende runden i delstaten Georgias senatsvalg er nå klart, og det beskrives som sensasjonelt: To demokratiske utfordrere vant knepent over sine republikanske konkurrenter i den tradisjonelt republikanske delstaten. Det gjør at fordelingen av Senatets 100 seter deles 50–50.

Og når Senatet er delt på midten kan visepresidenten nemlig stemme i Senatet. Derfor blir Harris tungen på vektskålen i mange avgjørende politiske prosesser fremover.

-- Med et Demokratisk Senat, Underhus og president vil alt endre seg. Jeg vil sørge for at vi ærer den tillit vi er gitt av velgerne, sier Schumer.

MER MAKT: Påtroppende visepresident Kamala Harris på talerstolen i Georgia 3. november. Foto: Stephen B. Morton / FR56856 AP

«Noe lettere»

– Med resultatet fra Georgia vil det blir noe lettere for Biden å få politikken sin gjennomført, men ikke veldig mye lettere, sier Mjelde.

Han utdyper:

– I Senatet trengs et 60 stemmers flertall for å få politikken gjennomført. Biden er langt unna et slikt flertall. Han vil fortsatt måtte basere seg på å utstede dekreter med lovs makt heller enn store reformer. Slik var det også for Obama og Trump, sier han.

Forskeren forklarer videre at Senatet til tross for dette vil ha en annen viktig rolle tidlig i presidentperioden til Biden. Senatet godkjenner nemlig presidents statsråder og topputnevnelser. Da trengs det kun et 51 stemmers flertall.

Ikke lett å «hele nasjonen»

Statsviter og redaktør for Amerikanskpolitikk.no Are Tågvold Flaten peker også på at alt ikke blir rosenrødt selv om flertallet er en åpenbar fordel for Biden.

– Resultatet gir Biden en langt bedre start på sin presidentperiode enn alternativet ville vært med et republikansk-ledet Senat, sier han til VG og fortsetter:

– Flertallet er knapt, og det kan bli nokså kortvarig ettersom demokratene har store politiske skjær i sjøen i mellomvalget i 2022. Da kan fort begge kamrene av Kongressen havne tilbake i republikanske hender.

Videre sier Flaten at Biden og demokratene har «en solid liste med utfordringer» foran seg.

– Når det gjelder snakket om å hele nasjonens sjel og samle en splittet nasjon, er han fortsatt avhengig av hvilken vei Det republikanske partiet nå tar. De kan allerede nå starte en mellomvalgskampanje med fokus på å ta tilbake flertallet i Kongressens to kamre.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen for det republikanske partiet nå?

– De er dypt splittet, og på driv med en kaptein som snart forlater skuta. Trumps tid som president og to kampanjer gjennomsyrer partiets interne skillelinjer. Trump og hans popularitet blant republikanere vil bli førende for den lange veien til valgdagen i 2024, og posisjoneringen er allerede i gang, sier Flaten.

Mener Trump har sabotert sitt eget parti

Hilmar Mjelde mener Trumps handlinger den siste tiden er den ledende direkte årsaken til valgnederlaget i Georgia.

– Dette kan partiet takke Trump for. Dette var et unngåelig tap som nokså lett kunne vært unngått. Trump vil få skylden for dette. Sentrum-høyre-delstaten Georgia ville neppe blitt demokratisk uten Trumps sabotering av eget parti, sier han.

En rekke analytikere pekte onsdag morgen og formiddag på at Trumps forsøk på å delegitimere USAs valgprosesser i etterkant av presidentvalget i november har ødelagt for partiet i Georgia. Mange av hans tilhengere kan ha mistet tilliten til valgsystemet og derfor unnlot å stemme.

Mjelde mener at Trump har inspirert Demokratene og sabotert og distrahert sitt eget parti, og at kandidatene Perdue og Loeffler tråkket på en rake ved å knytte seg til Trump.

– Trump er en styrke for partiet i enkelte delstater og enkelte velgergrupper, en hemsko i andre. Så det republikanske partiet står nå på et vis i en spagat uten en klar suksessformel for veien videre.