SKYTING: To barn ble truffet av skudd sør for Stockholm lørdag kveld. Foto: Johan Jeppsson/NYHETSBYRÅN

Unge skolebarn truffet av skudd i Sverige: − Vil uttrykke min forferdelse og sinne

De to unge barna var ute og lekte da de ble såret i en skyteepisode sør for Stockholm. – Totalt hensynsløst, sier innenriksministeren i Sverige.

Av Sindre Camilo Lode

Det ene barnet skal være i barneskolealder, mens det andre skal være i førskolealder. De ble fraktet til sykehus og har ikke livstruende skader, skriver Aftonbladet.

Ifølge informasjon både Expressen og Aftonbladet sitter på, skal det ha vært en fem år gammel jente og en seks år gammel gutt som ble truffet av skuddene.

– I natt var de ikke livstruende skadet, og jeg har ikke fått informasjon om at tilstanden har blitt verre, sier pressekontakt i politiet Helena Boström Thomas til avisen.

Kilder til Aftonbladet sier at barna ikke skal ha vært målet for skytingen. Ytterligere én person skal ha blitt fraktet til sykehus med skuddskader, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Ni personer arrestert

– Flere personer er pågrepet og skal bli avhørt, sier pressekontakt Mats Eriksson i Stocholmspolitiet.

Han opplyser også at politiet har gjort funn i forbindelse med skytingen.

Aftonbladet skriver at i alt er ni personer arrestert og at to av disse skal ha koblinger til et kriminelt nettverk.

De ni personene er arrestert med rimelig mistanke for å forårsaket alvorlig legemsbeskadigelse og grov våpenkriminalitet, ifølge påtalemyndigheten. Innen onsdag vil det bli avgjort om de mistenkte vil bli varetektsfengslet.

Politiet har sperret av flere steder i området, snakker med vitner og søker etter spor. Ifølge informasjon Aftonbladet sitter på skal det være snakk om to ulike åsted. De skriver også at politiet skal ha gjort funn av tomhylser.

SPERRINGER: Flere steder i Flemingsberg er sperret av søndag morgen. Foto: Johan Jeppsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Krangel ved bro

Det var lørdag kveld ved 20-tiden at politiet fikk melding om skyting i Visättra i Flemingsberg. I forkant av skytingen skal flere personer ha vært vitne til en krangel ved en bro i området.

En person skal da ha slått en annen med en pistolkolbe – deretter skal det ha blitt avfyrt skudd.

– Jeg hørte ett skudd. Det er ubehagelig ettersom jeg har barn. Man våger ikke å la barna leke selv, sier en person som bor i området til Aftonbladet.

Ifølge kilder til Aftonbladet skal de to barna også ha gått på det som skal ha vært en gangbro, da de ble skadet.

PÅ STEDET: Store mengder politi var på stedet både lørdag kveld og søndag morgen etter at to barn ble truffet av skudd i Flemingsberg, sør for Stockholm. Foto: Johan Jeppsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere i juli ble en mann skutt og drept ved en skole i Flemingsberg.

Og i august i fjor ble en tolv år gammel jente skutt og drept da en kule på avveie traff henne ved en McDonald’s-restaurant i Norsborg, rundt 15 minutter unna Flemingsberg.

– Totalt hensynsløst

Skyteepisoden har rystet Sverige.

– At volden skjer i et miljø der uskyldige barn besøker, viser en total likegyldighet og hensynsløshet.

Det sier innenriksminister Mikael Damberg i en skriftlig uttalelse til nyhetsbyrået TT, skriver Aftonbladet.

Han sier videre at hans tanker er med de skadede barna og familiene deres.

– Jeg vil uttrykke min forferdelse og sinne over volden som har rammet to barn i Flemingsberg.

INNENRIKSMINISTER: Mikael Damberg i Sverige. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge avisen ble innenriksministeren informert om at flere personer allerede lørdag hadde blitt arrestert i forbindelse med hendelsen.

– Nå er det viktig at den eller de som er ansvarlige for denne meningsløse volden, blir tiltalt. Barn skal alltid kunne føle seg trygge i samfunnet vårt, sier Damberg.