Rebecca Fusco (80) er uvaksinert og kommer ikke til å ta vaksinen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Smittetallene øker i USA: Nå kjemper Biden for at Rebecca (80) skal ta vaksinen

MANHATTAN (VG) Mens deltavarianten herjer i USA, gjør president Joe Biden alt han kan for å få uvaksinerte som Rebecca Fusco (80) til å vaksinere seg.

Publisert: Nå nettopp

– Vaksinen dreper, sier Rebecca Fusco til VG, mens hun holder opp et skilt hvor det står «It’s not a vaccine, it’s genocide».

«Det er ikke en vaksine, det er folkemord», på norsk.

Torsdag i forrige uke gikk president Joe Biden på talerstolen i Det hvite hus og adresserte USA store hodepine:

Et økende coronatall kombinert med at flere millioner amerikanere fortsatt ikke har latt seg vaksinere.

MARSJERTE: VG anslår at det var et par hundre til stede i demonstrasjonen lørdag. Foto: Camilla S. Bergland / VG

I USA har vaksinen vært tilgjengelig for alle som ønsker det (alle over 12 år) i lang tid. Man kan gå inn på sitt lokale apotek, uten vaksinetime, og få satt sprøyte i armen.

– Du er et problem for deg selv, for familien din og for dem du jobber med, sa Biden i forrige uke og snakket direkte til slike som Rebecca som nekter å la seg vaksinere.

På spørsmål om han kommer til gjøre vaksinen obligatorisk for statsansatte, kunne han legge til at dette er noe som nå vurderes - sammen med at han ønsker å tilby penger til dem som lar seg vaksinere:

– Hvis du ikke er vaksinert nå, er du ikke så smart som det jeg trodde du var, responderte han på et spørsmål fra en ABC-journalist etter pressekonferansen.

Tirsdag ble det kjent at delstaten New York vil gjennomføre vaksine-krav en rekke steder.

Vaksinedemonstrasjoner

I slutten av juli ble det flere steder i verden, gjennomført store demonstrasjoner mot coronarestriksjoner og vaksinering.

New York var en av byene – hvor rundt to hundre vaksinemotstandere møttes i Central Park for å marsjere gjennom parken.

– De som har dødd har dødd fordi de er gamle eller har underliggende sykdommer, de ville hatt problemer uansett. Er man frisk, er man sikker, sier 80-åringen som også påstår at vaksinen har drept «flere tusen».

For ordens skyld: Påstanden om at vaksinen dreper, er en konspirasjonsteori. Og det finnes ingen valid forskning for disse påstandene.

«INGEN PANDEMI»: Det står det skrevet på skiltet som prydet demonstrasjonstoget lørdag. Foto: Camilla S. Bergland / VG

«Jeg elsker vaksinen min»

«Våkn opp, New York» roper en mann med megafon først i demonstrasjonstoget.

«Jeg elsker vaksinen min», roper en tilfeldig syklist til motsvar.

Litt sjokkerte newyorkere blir stående på siden av demonstrasjonen og observerer vaksinemotstanderne marsjere bortover de asfalterte bilfrie veiene i Manhattans største park.

En far som deltar i demonstrasjonen har løftet sønnen sin på skuldrene sine. Han gir tommel opp til VG. Sønnen strekker et skilt i været:

Der står det:

«Get the masks off our kids».

«NEI TIL MUNNBIND»: En far ønsker ikke at barnet hans skal bruke munnbind. Foto: Camilla S. Bergland / VG

«Vanlig influensavirus»

I demonstrasjonen deltar også Hernan Villasamil.

– Det er ingen pandemi. Media lyver. Hvis det var en pandemi akkurat nå, ville folk ha dødd, sier han mens han holder fast i en plakat hvor det står «No to the Vaccianation Passport».

«Nei, til vaksinepass», på norsk.

I USA har nå over 600.000 amerikanere mistet livet under pandemien. Til sammenligning mistet 418.500 amerikanere livet under andre verdenskrig.

VAKSINEMOTSTANDER: Hernan Villasamil tror ikke på pandemien, og tror heller ikke på vaksinen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Ser til Sverige

– Har du venner eller familie som har blitt syke?

– Ja, men det var ikke verre enn en vanlig influensa.

På spørsmål om hva han tenker om at andre – kanskje med et annet immunforsvar enn han selv – kan bli alvorlig syke, drar han paralleller til Sveriges håndtering av pandemien.

Da VG konfronterer ham med at dødstallene i Sverige er høyere enn andre skandinaviske land som valgte å stenge ned, er dette faktaopplysninger han ikke velger å tro på.

BARNEFAMILIER: Flere hadde tatt med seg barna sine. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Villasamil bor i New York City. Byen var episenter for corona i starten av pandemien – hvor det døde flere hundre hver eneste dag.

På et tidspunkt var sykehusene så fulle at det ble satt ut store frysecontainere for å oppbevare døde kropper.

Nå som nær 70 prosent av byens innbyggere er fullvaksinert står ikke New York i samme krise. Byen har gradvis åpnet opp igjen siden i vår.

SPRØYTESPISS: Noen forsøkte å være kreative for å formidle sitt budskap. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Massegraver

– Det er frustrerende, sier norske Espen Fredriksen til VG.

Espen jobber som sykepleier i USA, og har sett coronadøden på nært hold gjennom pandemien.

Først jobbet han på et sykehus i New York da det sto på som verst, så reiste han sørover til El Paso i Texas når viruset forflyttet seg dit.

SETT DET VERSTE: VG møtte Espen da han jobbet nærmest døgnet rundt på et sykehus i El Paso. Nå har han tatt seg en friperiode, etter nesten ett år med konstant jobbing under pandemien – men forteller til VG at han er sjokkert av å se amerikanere ikke ta corona på alvor nå som deltavarianten herjer i landet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nå som tallene igjen stiger i USA, er det stort sett uvaksinerte som legges inn på sykehusene. Og en undersøkelse, gjennomført av CBS, viser at det er de uvaksinerte – som også er de som er minst beskyttet for den smittsomme deltavarianten – er de som er minst bekymret for å bli syke.

– Det er utrolig å se folk som insisterer på at 2020-pandemien ikke skjedde. Det er rart å bli ferdig i El Paso og møte mennesker som nekter å innrømme at da pandemien sto på som verst hadde vi massegraver, sier Fredriksen på tekstmelding til VG og legger til:

– Man skulle tro at folk hadde lært at etter ett år med corona må man bruke munnbind og ta vaksinen når den blir gjort tilgjengelig for deg.

Frykter stagnasjon

USA var lenge nær best i klassen på å distribuere vaksinen. Det måtte de bare bli, for da USAs president Joe Biden tok over roret 20. januar hadde allerede pandemien kostet 400.000 amerikanere livet, og covidtallene var skyhøye.

Biden satte klare vaksinemål, og på det meste ble det satt over tre millioner vaksinedoser hver eneste dag.

Foto: Camilla S. Bergland / VG

Dette er tall Biden nå bare kan drømme om. Frykten er nå at vaksinasjonen skal stagnere, slik at USA aldri oppnår flokkimmunitet.

USA er ikke bare meget splittet politisk, men også splittet i synet på vaksinen. Og mange stater som under presidentvalget i 2020 stemte på USAs tidligere president Donald Trump, er også stater hvor corona nå øker dramatisk. Disse statene har også høyere grad av uvaksinerte.

Foto: Camilla S. Bergland / VG

Sjansene er «nær null»

President Biden og USAs smittevernekspert Anthony Fauci har lenge forsøkt å få flere amerikanere til å vaksinere seg, uten hell. I forrige uke fikk Alabama-guvernør Kay Ivey nok.

– Det er på tide å begynne å skylde på de uvaksinerte.

Alabama er en av statene med færrest vaksinerte, viser data fra CDC. Hvor 42,8 prosent av befolkningen er fullvaksinert sammenlignet med landsgjennomsnittet på 49,7 prosent.

Foto: Camilla S. Bergland / VG

Flere republikanske guvernører som nå ser at smittetallene øker i deres hjemstater oppfordrer folk til å vaksinere seg.

– Hvis du er fullvaksinert, er sjansene for å bli alvorlig syk eller dø omtrent null.

Det sa Ron DeSantis, guvernøren i Florida.

Samme delstat rapporterer nå at at enkelte sykehus ser høyere antall innlagte pasienter enn noen ganger i pandemien.