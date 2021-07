INTERNASJONAL BISTAND: En lege behandler en coronasmittet pasient ved Charles Nicola-sykehuset i hovedstaden Tunis. En rekke land sender nå vaksiner og medisinsk materiell til det smitteherjede Tunisia. Foto: FETHI BELAID / AFP

Deltaviruset herjer blant Tunisias uvaksinerte befolkning: − Skipet synker

Leger beskriver marerittaktige forhold ved tunisiske sykehus. Nå kommer arabiske og europeiske land Tunisia til unnsetning.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

De siste 14 dagene har den nordafrikanske landet registrert 101.592 nye smittetilfeller.

Av de 17.644 coronarelaterte dødsfallene i landet siden starten av pandemien, ble 2162 registrert de siste to ukene. Onsdag i forrige uke sa Verdens helseorganisasjon (WHO) at Tunisia hadde den høyeste coronadødeligheten i Midtøsten og Nord-Afrika.

Sykehusene sliter med å få tak nok oksygen. Det rapporteres også om plassmangel ved en rekke sykehus i landet. Tidligere i juni sa det tunisiske helsedepartementet at helsesystemet har kollapset.

– Skipet synker, sa talsperson for helsedepartementet Nisaf Ben Alaya da ifølge Al Jazeera.

Landet var ikke forberedt på å møte en så voldsom deltabølge. Ifølge VGs oversikt er kun 6,1 prosent av de 11,7 millioner innbyggerne fullvaksinert.

OVERFYLTE SYKEHUS: Tunisiske covid-19-pasienter venter på å slippes inn på Charles Nicole-sykehuset i Tunis 16. juli. Foto: FETHI BELAID / AFP

Nå kommer arabiske land til unnsetning med bistand og vaksinedoser.

Selv om Saudi-Arabia bare har fullvaksinert 11,9 prosent av egen befolkning, sender landet én million vaksinedoser, mens De forente arabiske emirater har sendt en halv million. Også nabolandet Algerie har sendt 250.000 doser og Tyrkia 50.000.

I tillegg sender Egypt, Qatar og Marokko medisinsk materiell og feltsykehus.

Totalt ligger landet an til å motta nesten fire millioner vaksinedoser fra arabiske og europeiske land. Ifølge France 24 er militæret satt inn for å bistå i massevaksinering i tiden som kommer.

REKORDMANGE DØDSFALL: Bare 6,1 prosent av den tunisiske befolkningen er vaksinert. Lørdag meldte landet om 205 coronarelaterte dødsfall på ett døgn. Det er det høyeste som er registrert så langt i landet. Foto: JIHED ABIDELLAOUI / REUTERS

Eksperter sier til The Washington Post at det hele ligner et slags kappløp – en anledning til å få økt innflytelse i Tunisia og regionen for øvrig. Ifølge Tunisia-kjenner Mohamed-Dhia Hammami er man nå vitne til en solidaritetsbevegelse i regionen.

– Ingen arabiske land har viktige strategiske interesser i Tunisia, men ingen vil heller være den eneste som ikke hjelper til, sier han til avisen.

The Washington Post har snakket med leger som står midt i katastrofen som nå utspiller seg ved landets sykehus. De beskriver venteværelser fulle av covid-19-smittede mennesker som har tatt med stoler å sitte på hjemmefra, og sykehus som har måttet sende hjem syke mennesker på grunn av manglende oksygen.

– Det er traumatisk for pasienter, men også for leger, sier en tunisisk lege til avisen.

Av frykt for konsekvenser uttaler vedkommende seg anonymt.

Til France 24 sier sykepleier Imen Fteti ved Ibn Jazzan-sykehuset i Kairouan at døde kropper har blitt liggende ved siden av levende pasienter i opptil 24 timer siden de ikke har kapasitet til å frakte dem til likhus.

– Noen pasienter har dødd uten at vi har merket det, sier Fteti til avisen.