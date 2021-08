POLITIFOTO: Thomas Gotthard ble dømt for å drepe sin kone Maria From Jakobsen. Foto: Nordsjællands Politi / Ritzau Scanpix

Dansk sogneprest dømt til 15 års fengsel for å ha drept kona

En dansk sogneprest som har erkjent at han drepte kona og planla å oppløse liket hennes i syre. Han ble tirsdag dømt til 15 års fengsel.

Av Lara Rashid og NTB

Publisert: Nå nettopp

Forklaringen til den 45 år gamle Thomas Gotthard, som han kom med i et lukket rettsmøte, ble tirsdag lest opp i retten i den danske byen Hillerød.

Sognepresten har fortalt at han planla drapet i én uke. Han hadde blant annet kjøpt inn saltstyre for å oppløse liket hennes i, skriver dansk TV 2.

Planen var at det skulle se ut som om kona hadde forsvunnet for å ta sitt eget liv. Han fortalte politet at kona hadde forlatt hjemmet i deprimert tilstand, og brukte et tidligere brev hun hadde sendt ham som «bevis» på et avskjedsbrev.

Men etter tre uker ble han siktet og tiltalt for drap. Han nektet for drapet i syv måneder før han i juni la kortene på bordet og tilsto alt.

Saken gikk som en tilståelsessak og straffeutmålingen endte på 15 års fengsel.