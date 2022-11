SNAKKER UT: Lederen for Representantenes hus i Kongressen, Nancy Pelosi forteller nye detaljer om angrepet på ektemannen.

Pelosi om redselen: − Han så ikke etter Paul, han så etter meg

USAs tredje mektigste politiker, Nancy Pelosi, ble vekket av politiet midt på natten. Så fikk hun vite at mannen hennes var blitt angrepet med en hammer.

For første gang forteller lederen for Representantenes hus i Kongressen, hvordan hun fikk vite hva som hadde skjedd i parets hjem i San Francisco, fredag for halvannen uke siden.

I et intervju med CNNs Anderson Cooper – publisert dagen før det amerikanske mellomvalget – forteller Nancy Pelosi at angrepet på ektemannen, kommer til å påvirke beslutningen om hun vil fortsette i Kongressen eller ikke.

Ble vekket midt på natten

Pelosi overnattet i Washington da dørklokken ringte flere ganger, etterfulgt av nye lyder:

– Bang, bang, bang, bang på døren, forteller Pelosi:

– Jeg løp til døren, og jeg var veldig redd.

Utenfor sto flere politibetjenter, som sa de måtte inn og snakke med henne.

– Jeg tenkte på mine barn, mine barnebarn. Jeg trodde aldri det skulle være Paul.

Ektemannen (82) var blitt angrepet i huset deres og var nå på vei til Zuckerberg San Francisco General Hospital, der han ble operert.

– Han ble slått i hodet med hammer? spør reporteren.

– Rett på toppen – på to steder. Det var ganske forferdelig, svarer Pelosi:

Legene konstaterte brudd på hjerneskallen, i tillegg til alvorlige skader i den ene armen og begge hendene.

– Det kunne vært dødelig, forklarer Pelosi til TV-kanalen.

Da ektefellen våknet med inntrengeren i rommet, klarte han å ringe nødtelefonen. Politiet ankom huset og ble vitner til øyeblikket da gjerningsmannen løftet hammeren og slo.

– Paul reddet sitt eget liv med den telefonsamtalen, sier Nancy Pelosi.

EKTEPAR: Paul og Nancy Pelosi har vært gift siden 1963

Ville knuse kneskålene hennes

Angrepet har startet en debatt i USA om sikkerheten og trusselbildet rundt politikere og familiene deres.

Det er i dag kjent at den 42 år gamle inntrengeren, David DePape tok seg inn i huset og ropte: Hvor er Nancy, hvor er Nancy? før han angrep.

– For meg er det den tøffeste biten, for Paul var ikke målet, men han er den som betaler prisen, sier hun:

– Han så ikke etter Paul, han så etter meg.

I politiavhør skal overfallsmannen ha fortalt at han ville ta Nancy Pelosi som gissel og knuse kneskålene hennes dersom hun ikke svarte tilfredsstillende på spørsmålene hans. Han anser Pelosi som «lederen for mengden av løgner fortalt av Demokratene», ifølge siktelsen.

David DePape skal ha lagt ut memer og konspirasjonsteorier på Facebook om covid-19-vaksiner og valget i 2020 og stormingen av Kongressbygningen i januar i fjor.

SIKTET: Mannen som er siktet for å ha angrepet ektemannen til Nancy Pelosi er identifisert av politiet som David DePape (42)

Vitset om overfallet

Det har skapt reaksjoner at politiske motstandere har gjort narr av Pelosi og tonet ned alvoret i overfallet på ektefellen.

– Du ser hva reaksjonen er på den andre siden, som lager en spøk ut av det. Det er virkelig traumatiserende, sier Nancy Pelosi og sikter til Republikanerne.

– I vårt demokrati er det et parti som tviler på valgresultatet og gir næring til den flammen, fortsetter hun.

– Det må stoppe.

Til CNN forteller hun at det vil ta tid før ektemannen vil bli frisk igjen.

– Noe av det tøffeste for ham denne uken, var å gå inn i huset igjen, der denne personen gjorde sin entre.