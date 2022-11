LETTE ETTER OVERLEVENDE: Et stort antall redningsarbeidere leter etter at en bro kollapset i byen Morbi.

Minst 134 omkom – besøkende skal ha fått broen til å svaie

En stor folkemengde samlet seg for høytidsfeiring på broen over en elv i India. Noen skal ha fått broen til å svaie, før den kollapset.

Kvelden den 30. oktober kollapset en hengebro i byen Morbi i staten Gujarat India.

Nyhetsbyrået Reuters melder at minst 134 personer omkom i hendelsen, herav mange var barn.

Rundt 400 mennesker var på eller i nærheten av broen da den kollapset.

MINNES OFRENE: Lokalbefolkningen tenner lys og minner ofrene etter den forferdelige tragedien som rammet byen Morbi i Gujarat-provinsen i India.

– Den sjette gangen røk kabelen

New York Times beskriver den 230 meter lange broen, som ble bygget under viktoriatiden, som en «turistattraksjon».

En stor folkemengde skal ha samlet seg på broen, på samme dag som mange feiret høytiden Chhath Puja – derav den store folkemengden, skriver The Times of India.

– Slik som utallige andre hadde gjort før dem, spredte noen armene og grep om nettet på hver side, og fikk broen til å svaie fra side til side, skriver The New York Times.

Et sikkerhetsopptak VG har sett, publisert av The Times of India, skal vise øyeblikket for brokollapsen. I videoen ser man en gruppe menn stående på broen. Noen av de prøver å svaie broen fra side til side, før den kollapser.

– Det var rundt 15 til 20 gutter på mellom 20 og 25 år som ristet broen. Vi hørte noe lyd tre ganger, og den sjette gangen røk kabelen plutselig, sier Ashwin Mehra til Reuters. Han kom seg i land og fikk behandling for bein- og ryggskader.

OPPRYDNINGSARBEID: Vrakrester fjernes etter brokolappsen som til nå har krevd 134 menneskeliv.

Dagens før kollapsen skal det ha skjedd noe lignende: Medieselskapet NDTV skriver at hundrevis av mennesker løp og hoppet på broen, og at broen som et resultat av dette svaiet kraftig. Et bilde publisert av NDTV viser folkemengden, men datoen er ikke bekreftet.

Klamret seg til broen

Deretter kollapset broen plutselig.

I videoer på sosiale medier kan man se store deler av broen ligge under vann, samt flere mennesker som klamrer seg fast og prøver å komme seg nærmere land.

Flere båter, ambulanser og redningsbiler ble sendt til Morbi fra Rajkot for å bistå i redningsarbeidet.

Lokale myndigheter ble mobilisert i koordinering og redningsarbeid, ifølge den sentrale folkevalgte, Union home minister, Amit Shah.

The Times of India skriver at broen nylig ble gjenåpnet etter renovering.

31. oktober arresterte politiet i India ni personer som følge av hendelsen. The New York Times skriver at dette dreier seg om to ledere for broen, to billettselgere, to broreparatører og tre sikkerhetsvakter.

Grunnen til arrestasjonene skal ifølge Reuters være at man ikke klarte å opprettholde kontrollen på folkemengdene før kollapsen inntraff.

Lokale myndigheter opplyser til Reuters at et selskap som hadde ansvaret for broen unnlot å opplyse myndighetene om at broen skulle gjenåpnes forrige uke etter at det var gjennomført reparasjoner. De hadde ikke kunnet vise noen dokumentasjon på at broen var klar for bruk.

Politisjef Ashok Kumar Yadav utelukker ikke at det kan bli flere arrestasjoner.