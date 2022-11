FROST: Kulda setter snart inn i Ukraina, og det skaper utfordringer ikke bare for sivilbefolkningen, men også for soldatene. Dette er fra starten av krigen i mars.

Vinteren kan endre krigen

Det kommende vinterværet kan gi én av partene i Ukraina-krigen en stor fordel, mener forsvarseksperter.

Når krigen i Ukraina nå er inne i sin niende måned, venter en ny fase for de stridende partene.

Nå er det minusgrader og vintervær på langtidsvarselet for sentrale og østlige deler av landet.

Frost, gjørme og snø vil forsterke utfordringene til de militære styrkene ute i felten, forteller oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

– Vinteren i Ukraina kan variere fra noen titalls kuldegrader og klarvær, til mildvær med skodde, regn og gjørme. Kort fortalt er det den som er best forberedt på å håndtere vanskelig vær, som vil skaffe seg fordeler overfor motparten, sier Ydstebø til VG.

Fordelen får parten som er best utdannet og ledet, som har det beste forsyningssystemet for å skaffe utrustning, klær og andre ting, og som klarer å vedlikeholde utstyret i ekstreme værforhold, forteller Ydstebø til VG.

– Dersom de klarer å utnytte det dårlige været og kulden til å operere bedre enn motparten som sitter og fryser, da kan en vinter bli avgjørende for krigføringen, sier oberstløytnanten.

Da krigen startet var det også vintervær, men nå er det en annen type krig med mer russiske angrep på sivil infrastruktur.

Russlands problem

Slik krigen står nå, mener Ydstebø at Ukraina har best forutsetninger for å takle årstiden som nå kommer.

– Slik jeg ser det, har Ukraina i utgangspunktet best forutsetninger, ut fra det lederskapet de har, forsyningssystemet og kompetansen til soldatene. Ukrainerne virker også bedre til å ta vare på utstyret og soldatene sine, mener han.

Ydstebø får støtte av sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Russerne vil nok slite mer med å få på plass forsyninger enn ukrainerne, først og fremst fordi ting skal fraktes over en lengre strekning. Det har jo vært avslørt kaos i russisk etterforsyning allerede, og når russerne hevder at frontstyrkene er etterfylt med 87.000 nye soldater, er det vanskelig å tro at det russiske logistikksystemet vil klare å etterforsyne alle, sier Bukkvoll til VG.

Begge forsvarsekspertene peker på rapporter om lav moral og vaklende ledelse i de russiske styrkene, som kan bli en tilleggsbelastning for Putins menn.

– Russland har erstattet motiverte profesjonelle med tvangsutskrevne og til dels utrente soldater med minimal utrustning. At russerne ifølge britisk etterretning har tatt i bruk tanks og panserkjøretøy fra Belarus sitt lager, kan tyde på at de har problemer med å hente ut mer av sitt eget utstyr eller vedlikeholde det. Slike problemer blir forsterket på vinteren, sier Ydstebø til VG.

BLØTT: I høst har styrkene kjempet i bløt gjørme. Til vinteren blir utfordringen snø og frost.

– Kan bli skummelt

Den britiske storavisen The Times har allerede døpt den kommende vinteren “Kremls siste våpen”. Bukkvoll mener den russiske bombingen av sivil infrastruktur viser at Kreml ikke følger reglene for krigføring.

–Hvis Russland lykkes i å gjøre Ukraina mørkt, kaldt og uten vann, er jo det en katastrofe. Tanken er selvfølgelig å gjøre det så ille å bo i Ukraina at det presser ukrainerne til gjøre et kompromiss, mener FFI-forskeren.

Bukkvoll peker likevel på ett avgjørende spørsmål i tiden som kommer, som i liten grad kan påvirkes av værforhold: Nemlig hvor mye vestlige land kan hjelpe i å reparere skaden russerne gjør.

– Det snakkes nå om at Russland kjøper ballistiske raketter fra Iran. Slike er veldig vanskelig å skyte ned. Forsvarssystemene vi i Vesten gir dem vil ikke kunne ta disse. Dette er et reelt problem, og kan bli skummelt, mener Bukkvoll.