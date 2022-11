SKYTING: Store mannskap rykket ut til stedet etter meldinger om en skyteepisode i USA.

Fem døde etter skyting på nattklubb i USA

Fem mennesker er drept og 18 såret etter skyting på en nattklubb for skeive. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet.

Det bekrefter politiet på en pressekonferanse.

Videoer på sosiale medier viser et stort oppbud av nødetater på stedet.

Skyteepisoden skjedde på Club Q, som er kjent for å være et utested for skeive. Utestedet ligger i Colorado Springs i delstaten Colorado i USA.

– Vi fikk en melding kveld klokken 23 (lokal tid, red. anm.) at det pågikk en skyting på Club Q. Vi rykket umiddelbart ut til området, sier Pamela Castro, politiets pressetalsperson.

Politiet bekrefter at 18 personer ble skadet og 5 drept i angrepet.

– Antall skadede og drepte kan endre seg idet etterforskningen utvikler seg, sier Castro.

De skadede ble transportert til forskjellige sykehus med ambulanse- og politikjøretøy.

Én person er pågrepet, mistenkt for å stå bak angrepet. Pågrepne er også såret og er til behandling på sykehus, men er i politiets varetekt, opplyser politiet.

Det er uvisst hva som var motivet til gjerningspersonen. Hvorvidt angrepet kan forstås som hatkriminalitet blir en del av etterforskningen, ifølge politiet.

Politiet bekrefter at det var skytevåpen involvert, men sier ikke hvilken type skyevåpen som har blitt brukt.