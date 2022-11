Se dokumentaren «A House Made of Splinters»: − Nesten sterkere enn man kan tåle

På frontlinjen i Luhansk fylke øst i Ukraina, ligger et barnehjem. Her får ungene et midlertidig fristed fra rusen, fattigdommen og volden som ellers preger hverdagen deres. Krigen har rast rundt barnehjemmet i mange år, og for fullt siden den russiske invasjonen startet i februar.

VG har kun rettigheter til å vise «A House Made of Splinters» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.