FAMILIEBILDE: Bilder fra det statlige nyhetsbyrået til Nord-Korea viser landets leder, Kim Jong-un, og datteren hans, Kim Ju-ae.

Kim Jong-un tok med datteren på rakettoppskytning

Nord-Koreas leder lover at atombomber vil bli møtt med atombomber.

Diktaturet i Nord-Korea gjennomførte natt til fredag en testoppskyting av en missil som kan bære atomvåpen over store distanser – til og med helt til USA.

Sør-Korea svarte med militærøvelser med jagerfly, ifølge bilder fra landets forsvarsdepartement.

Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå skriver i en melding at missilet fløy nesten 1000 kilometer før det traff målet sitt i japansk farvann, i havet øst for Koreahalvøya.

– Hvis fienden fortsetter å true oss med sine atomvåpen, vil partiet vårt og Nord-Koreas regjering resolutt besvare atombomber med atombomber og direkte konfrontasjon med direkte konfrontasjon, sier diktatoren Kim Jong-un i en nyhetsmelding, gjengitt av Voice of Korea.

Nord-Korea har gjennom årtier kommet med lignende trusler, siden landet gjennomførte sin første atomprøvesprengning i 2006.

1 / 2 JUBLER: Regimets egne bilder fremstiller testoppskytningen som en suksess. INSPEKSJON: Kim Jung Un titter på missilet før oppskytning. forrige neste fullskjerm JUBLER: Regimets egne bilder fremstiller testoppskytningen som en suksess.

I etterkant av oppskytningen har det nordkoreanske nyhetsbyrået offentliggjort en rekke bilder fra utskytningen.

Nord-Korea har ingen uavhengige medier og alt er underlagt myndighetenes kontroll.

Bildene skal ifølge Reuters vise Kim Jong-un sammen med sin kone, Ri Sol-ju, og datteren Kim Ju-ae.

Det skal være første gang datteren er sett ved en rakettoppskytning, ifølge Reuters korrespondent på Koreahalvøya.

FAMILIEN: Kim Jong-un foran sin kone og datter og under rakettoppskytningen.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol har bedt det nasjonale sikkerhetsrådet om å iverksette utvidede avskrekkingstiltak som følge av oppskytingen.

USAs visepresident Kamala Harris har kalt inn til et hastemøte i Bangkok med verdensledere fra Japan, Sør-Korea, Canada og New Zealand.

I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at USA vil gjennomføre alle nødvendige tiltak for å ta vare på sikkerheten til USA og de allierte Sør-Korea og Japan.

FNs sikkerhetsråd skal også diskutere Nord-Korea i sitt møte mandag, ifølge Reuters.

FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer oppskytningen.

Kim Jung Un og datteren ser på missilet.

Nord-Korea anslås å ha et sted mellom 20 og 60 atomvåpen, ifølge det amerikanske forsvaret, og har drevet testing av atomvåpen siden 2006.

I denne videoen fra september i fjor, hevder Nord-Korea at de klarte å skyte opp et ballistisk missil fra et tog som landet i havet mellom Nord-Korea og Japan.