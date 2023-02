Kina med ballonganklager mot USA

Kinas utenriksdepartement hevder de har oppdaget amerikanske «spionballonger» i Kinas lutftrom uten tillatelse 10 ganger siden i fjor, skriver Reuters.

For åtte dager siden skjøt et amerikansk jagerfly ned en ballong som hadde svevd over Nord-Amerika. Amerikanske myndigheter mener ballongen var ment for etterretning.

Ballongen ble skutt ned seks nautiske mil utenfor kysten. Kina på sin side hevdet at ballongen var en sivil værballong.

Kinas utenriksdepartement uttrykte da ifølge Reuters sterk misnøye og motstand mot at USA brukte makt for å angripe ballongen. Kina gjentok også at ballongen var for sivil bruk og havnet i amerikansk luftrom ved en feil. Ifølge CNN fikk sjefen for Kinas nasjonale værtjeneste sparken som følge av hendelsen, noe statlig kinesisk media skal ha annonsert.

Utstyrt for spionasje

Bilder tatt fra U2-fly viste at den kinesiske ballongen som drev over USA i forrige uke, var utstyrt for spionasje og ikke værvarsling, ifølge en amerikansk tjenestemann.

Detaljerte bilder viste helt klart at utstyret på ballongen var beregnet på etterretning, og ikke var slikt som brukes til værobservasjoner, sier en tjenestemann i USAs utenriksdepartement.

– Den hadde en rekke antenner, inkludert antenner som er beregnet på å samle inn og geolokalisere kommunikasjoner. Den hadde også solcellepaneler som var kraftige nok til å drive en rekke sensorer for innsamling av data, sier han.

Tredje flyvende objekt

Søndag kveld skjøt amerikanerne ned et tredje flyvende objekt.

– Militæret har nøytralisert et nytt objekt over Lake Huron, skrev kongresspolitiker Jack Bergman på Twitter.

– Jeg setter pris på den viktige innsatsen fra våre jagerpiloter. Det amerikanske folk fortjener flere svar enn vi har.

Kort tid før midnatt meldte Pentagon at objektet var en trussel på grunn av dens potensielle muligheter for overvåking. De bekrefter at objektet fløy i nærheten av ømtåelige militærområder.

Reuters siterer general Glen VanHerck, som har hatt ansvar for nedskytingen, på at objektet ikke var en fysisk trusel, men at det er ukjent hva det var.

– Man kaller det «objekt», og ikke «ballong» av en grunn, sier han ifølge Reuters.

Objektet havnet på kanadisk område etter å ha blitt skutt ned.