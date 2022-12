MØTET: Vladimir Putin møtte det som ble omtalt som soldatmødre utenfor Moskva sist fredag. Men mange eksperter mener at det var håndplukkede kvinner som møtte presidenten. Bildene fra møtet er formidlet av statlige russiske nyhetsbyråer.

Eksperter om Putin-møte med soldatmødre: − Ikke «ekte»

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen mener det var en bløff da Vladimir Putin (70) sist uke møtte det som skulle være vanlige soldatmødre.

På sosiale medier kryr det av personer som mener å kunne bevise det samme: At Putins møte med kvinnene var rigget, og at han møtte damer som er en del av regimet.

Samtidig har ekte soldatmødre og en feministisk gruppe startet en underskriftsaksjon der de krever at russiske styrker blir trukket ut av Ukraina, skriver flere russiske medier.

Den ukrainske innenriksministerens profilerte rådgiver, Anton Gerasjtsjenko, går lengre enn de fleste i sin omtale av Putin-møtet:

– Fake mothers, fake Putin, skriver han på Twitter.

ANKOMST: Vladimir Putin kommer til møtet med de ventende kvinnene. Møtet ble holdt i presidentresidensen utenfor Moskva.

– Det var ikke de «ekte» soldatmødrene, sier Sangadzhieva om møtet som Putin hadde i anledning den russiske morsdagen, som var sist søndag.

– Han møtte 18 kvinner. Så vidt man har kunne identifisere, hadde bare to av dem sønner i krigen, sier hun til VG.

– Dette var bare et show. En bløff. Han møtte spesielt utvalgte byråkrater, sier Sangadzhieva videre.

Hun mener at møtet var rigget for at president Putin fortsatt skal kunne leve i «boblen» og troen på fortsatt støtte fra russiske kvinner.

– Før Putin beordret mobilisering, var hans fremste støttespillere kvinner, særlig middelaldrende og eldre kvinner. De brydde seg ikke om politikk, så lenge de ikke selv ble rammet. Men så kom mobiliseringen, og de måtte sende sine sønner og ektemenn. Nå skjønner de at alt var løgn. At det ikke var noen «spesialoperasjon», men en krig, sier Inna Sangadzhieva, som selv er russisk og er avdelingssjef for Europa og Sentral Asia i Helsingforskomiteen.

The Guardians korrespondent Andrew Roth kaller også møtet for «rigget», og redaktøren for Meduzas engelske utgave, Kevin Rothrock, fastslår at mødrene er «håndplukkede» og hevder at det ikke er noen av de virkelige aktivistene til stede.

Telegramkanalen «La oss forklare» regner opp en rekke navn på kvinner som var med på møtet og fastslår at dette er regimetro folk.

Også Nexta TV mener å vite at «flesteparten av kvinnene viste seg å være byråkrater eller regjeringsvennlige aktivister».

RUSSLAND-EKSPERT: Inna Sangadzhieva.

Påstandene om at Putins møte med kvinnene, var «rigget», er ikke kommentert fra Kreml.

På Telegram-kanalen til en organisasjon for mødre og koner til soldater har en rekke kvinner lagt ut sine meninger de siste dagene. Noen av dem bruker også navn bilde, som Zinajda Kurbatova, som mistet sin sønn i krigen:

– Jeg vil takke regjeringen og forsvarsdepartementet for at dere har vekket meg. Det var hardt og gjorde vondt, men dere har vekket meg.

I en annen video sier en mamma fra republikken Marij El:

– Vi må forsvare våre barn så de ikke blir kanonføde.

Svetlana fra Moskva fylke uttaler dette:

– Vi kvinner har full rett til å vite hva som har skjedd med våre kjære. La oss stå sammen, jenter.

Bestemoren Minzikhira fra Orenburg-regionen er blant dem som har lagt ut en video der hun mener at russiske kvinner har rett til å vite hva som skjer med deres kjære.

En bestemor fra Orenburg-regionen, Minzikhira, sier med mild røst på sin video:

– Vi krever rettferdighet.

Inna Sangadzhieva mener at det er vanskelig for Putin å finne nye måter å skru til skruen:

– Etter ubåttragedien med «Kursk» i 2000 stengte han uavhengige TV-kanaler som hadde rapportert om ulykken. Etter terroraksjonen i Beslan, forbød han lokale valg. Nå har han ikke så mye mer å manøvrere på - og mødrene blir sintere og sintere. Det skaper problemer som regimet rett og slett ikke har noe svar på, mener Inna Sangadzhieva.

– Men Putin strammer nå inn loven om «utenlandske agenter»?

– Det er riktig, men det er mer et svar på tapene i Ukraina-krigen og ikke direkte et svar til soldatmødrene.

PRESIDENTRESIDENS: Møtet mellom Putin og kvinnene ble holdt i presidentresidensen Novo-Ogarjovo utenfor Moskva. Bildene fra møtet er formidlet av statlige russiske nyhetsbyråer.

I omtalen av møtet med soldatmødrene skriver armeens avis Zvezda at det var «ærlig» og inneholdt «de mest følsomme temaer».

– En to timer lang samtale med presidenten om det mest dyrebare i verden – om barna, skriver Zvezda.

Putin forsikret at kvinnenes uttalelser ville bli lyttet til og lovte også at det ikke var noen ytterligere mobilisering på gang. Han lovte at Russland skulle nå målet med «spesialoperasjonen» og at Kreml «deler smerten» til mødre som mister sine sønner.

Underskriftskampanje

Tidligere denne uken benektet Putins talsmann, Dmitrij Peskov, overfor Interfax at han var kjent med en underskriftskampanje som krever en tilbaketrekning av russiske tropper fra Ukraina.

Ifølge RBK og andre russiske medier sirkulerer det et åpent brev og en underskriftskampanje på nett. Blant dem som står bak er en gruppe mødre som har soldater i hæren.

– Dessverre har jeg ikke sett det, så jeg kan ikke kommentere, sier Peskov, og hevder at han heller ikke kjenner til noen organisasjon som står bak.

På morsdagen 27. november publiserte «Feministisk Anti-Krigsmotstand» og en gruppe av mødre til mobiliserte og vernepliktige soldater, et åpent brev, skriver RBK.

Brevet var stilet til to kvinner som leder komiteer i parlamentet - Inna Svjatenko i Føderasjonsrådets sosialkomité og Nina Ostanina i Dumaens familiekomité.

– Det er et regime som ikke kjenner samfunnet sitt, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Hun mener at Russland nå har alle kjennetegn på en «mislykket stat»:

– For det første er det ikke definerte landegrenser etter at Putin annekterte de fire regionene i Ukraina, som siden delvis er tapt igjen. For det andre har ikke staten lenger monopol på vold. Vi ser hvordan Wagner-gruppen, ved «Putins kokk» Jevgenij Prigozjin, står for sjokkerende henrettelser. Målet er trolig å skremme ukrainerne. Det samme gjelder bombingen av infrastruktur i Ukraina.