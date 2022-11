SPIONMISTENKT: Det russiske ekteparet er mistenkt for grov etterretningsvirksomhet mot Sverige og USA. Her på et bilde kona la lagt ut september 2013.

Spionsaken ryster Sverige: Leilighet i Moskva knytter ekteparet til GRU

Det russiske ekteparet fremsto som vellykket, dansende og stinne av penger. I 1999 flyttet de til Sverige. Samme år fikk de tildelt en leilighet i Moskva av den russiske militære etterretningstjenesten, GRU. Så dro de på norgesferie.

Det viser dokumenter VG har tilgang på.

Paret har også en familieforbindelse til en tidligere sjef i svensk etterretning.

Det avsløres i en gransking gjort av gravejournalist-nettverket Bellingcat, VG og svenske Dagens Nyheter.

Tirsdag ble det russiske ekteparet i slutten av 50-årene pågrepet i en dramatisk politiaksjon i et villastrøk i Stockholm.

Ved hjelp av tre Blackhawk-helikoptre og sikkerhetspolitiets spionjegere slo svenske myndigheter til mot familien klokken 06.00 om morgenen.

Ektemannen er mistenkt for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige og USA som skal ha pågått i minst åtte år. Han ble varetektsfengslet fredag ettermiddag.

– Hva er det vi har gjort dere?

Kona ble torsdag løslatt fra varetekt, men er fortsatt er mistenkt for medvirkning.

VG har vært i kontakt med venner av paret som mener politiet er på villspor.

– Dette er tull. Det kan ikke være sant. Jeg tror ikke på det, sier en kvinne til VG.

Hun sier det er lenge siden siste gangen hun hadde kontakt med paret, men er overbevist om at de umulig kan være spioner.

– Skal vi dømme ut fra fengslingen, er alt allerede bevist. Dette er bare latterlig. Det er russofobi. Hva er det vi gjort mot dere?

Fikk GRU-bolig

Gjennom gravejournalistnettverket Bellingcat har VG fått tilgang på adressen til boligblokken hvor ektemannen var registrert i Russland.

Leiligheten ligger i Zorge gate 36 i Moskva, en adresse som knyttes til den russiske etterretningstjenesten GRU. Boligblokken har vært hjemmet til en rekke høytstående GRU-agenter.

Ektemannen, kona og et familiemedlem ble registrert som eiere av leiligheten i oktober 1999.

Det er uklart hvorvidt ekteparet og familiemedlemmet faktisk har bodd i leiligheten, for samme år flytter de til Sverige, ifølge dokumenter VG har innhentet.

I 2015 ble parets familiemedlem registrert som eneste eier av leiligheten.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole. Han forklarer at det er vanlig for GRU-agenter å få en tildelt en bolig samtidig som de reiser utenlands.

– Det er ofte tidligere spetznas-personell og de får forsvarsbolig under tjeneste, sier han.

Nabo med Novitsjok-forgifter

I samme etasje som ekteparet, har også den høytstående GRU-offiseren Denis Sergeev vært registrert.

Ekteparet eide leilighet nummer 282, Sergeev bodde i 288.

Bellingcat har tidligere avslørt at Sergeev var én av tre sentrale agenter da den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet med nervegiften Novitsjok i Salisbury i England i 2018.

Ifølge Insider.ru dro Sergeev rett fra sin leilighet i Zorge gate 36 til England like før Skripal ble forgiftet.

Sergeev kan ifølge Bellingcat også knyttes til forgiftningen av våpenhandleren Emilian Gebrev i Bulgaria i april 2015, noe som førte til at bulgarske myndigheter gjenåpnet saken.

På sine reiser til Bulgaria og England brukte Sergeev den falske identiteten Sergej Fedotov.

Ferieturer til Norge

Paret har hver sin profil på Odnoklassniki, et russiske sosialt nettverk for gamle klassekamerater.

Kvinnen var sist aktiv på sin profil dagen før paret ble pågrepet. Men hverken hun eller mannen har lagt ut innlegg siden 2013.

Begge har delt flere bilder fra sitt liv, med ferieturer til blant annet Italia, Thailand og Spania, men også flere turer til Norge.

Mens de bodde i Sverige har familien reist til Norge. Blant annet på fisketur.

Bilder postet i 2013 viser at de blant annet sto på ski i Trysil. De har også delt et bilde etter en fisketur hvor en diger kveite bet på kroken.

Etterforsker selskapene

Mannen skal ifølge dokumenter fra den svenske tingretten og politiet ha startet etterretningsvirksomheten mot USA i 2013, og deretter mot Sverige i juli 2014.

Samme år kjøpte han en ubebygd boligtomt for tre millioner kroner i et stille villaområde rundt 20 minutters kjøretur øst for Stockholm sentrum, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Ekteparet står som eiere av flere selskaper med base i Sverige. Lovbruddene skal blant annet ha skjedd via møter med forretningskontakter.

Et av selskapene ble registrert allerede i 1998. Det ble opplyst at selskapet blant annet drev med skips- og flyutstyr, datamaskiner og IT-tjenester, programutvikling og finansiering av kommersielle prosjekter.

Et annet selskap ble registret i 2005. Ifølge Skatteverket opplyste selskapet at de drev med import og eksport av elektronikkdeler.

GRU-oberst kjøpte selskapet

I flere år ble et av disse selskapene i virkeligheten kontrollert av en pensjonert GRU-oberst, gjennom et selskap med base på Kypros.

Mannen, som nå er i 70-årene, lot seg for et par år siden intervjue under fullt navn i boken «ГРУ. Поединок с черными полковниками» – eller på norsk: «GRU. Duell med de svarte oberstene».

UTVIST FOR SPIONASJE: I 1983 dukket den nå pensjonerte obersten opp på en liste som ble lagt fram for Senatet i USA. Listen viser diplomater som ble utvist for spionasje fra 1974–1983.

GRU-obersten overtok 100 prosent av eierskapet i selskapet i 2012. Han har en svært lang karriere bak seg i den sovjetiske – og senere russiske – etterretningstjenesten.

Mange år tidligere dukket navnet hans opp i USA: Under en høring i Senatet i 1983, ba en senator om å få lagt frem en liste over alle sovjetiske diplomater som i perioden 1974 til 1983 var utvist for spionasje, fra alle land i hele verden. Listen er dermed bevart for ettertiden.

VG har sett listen, der det kommer frem at obersten ble utvist for spionasje mot Frankrike i 1981.

I den omtalte boken kommenterer obersten flere år senere hendelser som skal ha skjedd nettopp i Paris.

Ifølge Aftonbladet blir den pensjonerte GRU-obersten nå gransket av Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige (FOI).

Familieforbindelse til etterretningstopp

Paret har også en familieforbindelse til en tidligere sjef i svensk etterretning.

Mannen var sjef for Militær sikkerhets- og etterretningstjeneste, Must, i flere år. Familieforbindelsen mellom paret og den tidligere Must-sjefen ble etablert etter at han ble pensjonist. Mannen skal ikke ha møtt paret personlig.

– Jeg har hatt mine mistanker i den retningen, at de kan ha jobbet med etterretningsvirksomhet, sier mannen til svenske Dagens Nyheter – som også har jobbet med Bellingcat og VG på saken.

– Tror du det kan ha utgjort en sikkerhetsrisiko? spør avisen.

– Nei, for det er en stund siden jeg sluttet i jobben nå. For snart et tiår siden, sier mannen.

I løpet av fredag ​​kveld meldte også aktor Henrik Olin at den siktede ektemannen er mistenkt for å ha tilknytning til spesielt GRU.