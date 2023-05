1 / 5 forrige neste fullskjerm

Minst to døde etter flom i Italia

Styrtregn har det siste døgnet ført til flom i Emilia Romagna nord i Italia. Minst to personer har mistet livet.

Etter flere måneder med tørke, førte styrtregn onsdag til flom i den nordlige regionen Emilia Romagna i Italia.

Særlig området mellom regionshovedstaden Bologna og byen Ravenna er hardt rammet.

– Det har regnet mye. Fra i går til i dag tidlig, har det kommet 200 millimeter i det mest berørte området Det tilsvarer vanligvis to måneder med regn. Det har ikke regnet så mye på 100 år sier ordfører Matteo Lepora i Bologna, ifølge La Repubblica.

Redningsmannskaper delte onsdag en video av redningsarbeidet:

Flere videoer delt i sosiale medier, viser at vannet står høyt i nabolag i det rammede området.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at lokale medier og redningsmannskaper har bekreftet at minst to personer har mistet livet i flommen.

En av dem var en eldre syklist som ble dratt med av flomvannet og druknet.

Ifølge La Repubblica har flommen også ført til flere jordskred, som har totalskadet boliger.

Avisen skriver at én person ble funnet død i ruinene av et hus i Fontanelice i Bologna. En annen person er savnet.

Totalt er flere hundre personer evakuert som følge av flommen. Enda flere kan bli evakuert som følge av jordskredfaren, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Statsminister Giorgia Meloni skriver på Twitter at hun følger utviklingen etter flommen tett.

Brannvesenet opplyser følge Reuters at de har utført minst 400 oppdrag i forbindelse med flommen.

