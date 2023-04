LEKKASJER: En rekke dokumenter er blitt lekket fra Kreml. Her er Russlands president Vladimir Putin i et møte torsdag 27. april.

Lekkede Kreml-dokumenter: Vil bruke klimaendringer for å svekke Nato i Østersjøen

Nye lekkede dokumenter avslører hvordan Kreml kan bruke politisk manipulasjon for å svekke Vesten og Nato i Østersjøen.

Kortversjonen Lekkede dokumenter viser Russlands strategi for å svekke Vesten og Nato i Østersjøen gjennom politisk manipulasjon.

Kreml planlegger å bruke klimaendringer som påskudd for å tvinge baltiske land til dialog og demilitarisere regionen.

Dokumentene er skrevet av Direktoratet for internasjonalt samarbeid og sendt til president Putins administrasjon.

Strategien kalles «Baltisk plattform» og skal gjennomføre Putins utenrikspolitikk.

Kreml foreslår å overdrive miljøproblemer i Østersjøen for å kreve dialog og skape samarbeid.

Estlands sikkerhetstjeneste hevder at å bruke klima som dekke er en kjent russisk metode. Vis mer

Natt til onsdag ble en rekke dokumenter, som viser russernes strategi mot de baltiske landene, lekket fra Kreml.

Nå kan VG avsløre innholdet i lekkasjen, som også undersøkes og er omtalt i en rekke samarbeidende europeiske medier torsdag. VG har fått tilgang på dokumentene via samarbeidet.

Dokumentet beskriver hvordan Kreml, under påskudd av klimaendringer, kan tvinge Østersjøen ØstersjøenØstersjøen er et innlands-randhav i Nord-Europa mellom Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland og de danske øyer (SNL).-landene til dialog.

I realiteten skal Kreml bruke dialogen til å svekke Nato og Vesten i landene rundt Østersjøen – og samtidig demilitarisere regionen.

I fjor varslet Nato-sjef Stoltenberg økt tilstedeværelse nettopp i Østersjøen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Info Lekkasjen: Dette har kommet frem tidligere Den svenske avisen Expressen avslører sammen med andre medier lekkede planer fra Kreml om å redde Russlands innflytelse i Estland, Latvia og Litauen.

Målet er å redusere NATOs tilstedeværelse og innflytelse og styrke russisk innflytelse og kultur

Metoder inkluderer å støtte og sponse prorussiske politikere, skape forretninger og organisasjoner som fremmer prorussiske fortellinger, og spre russisk propaganda.

Russland ønsker også å beholde sovjetiske monumenter fra andre verdenskrig.

Baltiske statsministere bekrefter kjennskap til de lekkede dokumentene og kaller det et angrep på demokratiet. Vis mer

Dokumentene er skrevet av Direktoratet for internasjonalt samarbeid så sent som i januar i år. Mottageren er den russiske presidenten Vladimir Putins administrasjon.

Strategien har fått navnet «Baltisk plattform» og er utarbeidet for å gjennomføre Putins utenrikspolitikk.

VIDEOMØTE: Vladimir Putin deltok 19. april på et videomøte med sin administrasjon via videolink.

Slik kan Russland påvirke

I dokumentet legger russerne mye vekt på at de er blitt isolert og utestengt fra internasjonale samarbeid som følge av vestlige sanksjoner og «geopolitisk uro». Hovedsakelig siden 24. februar 24. februarDa Russland invaderte Ukraina. i fjor, men også siden 2014 2014Da Russland annekterte Krim-halvøya og deler av Øst-Ukraina. .

Russerne peker på «økologien økologien Vitenskapen om organismers forhold til miljøet (SNL).i Østersjøen» som kanskje det eneste området som ikke er «gjennomsyret av politikk» og der alle land i regionen har felles interesser.

Her kan Russland oppnå et humanitært samarbeid, blir Kreml fortalt i dokumentet. Russerne mener at de kan bruke Østersjøen for å tvinge Vesten til dialog:

«I arbeidet med miljøspørsmål, er det mulig å bruke dramatiseringsmetoden.»

Direktoratet foreslår å overdrive enkeltproblemer i Østersjøen og fremskrive katastrofale scenarioer for å kreve dialog og nevner to konkrete eksempler:

Nemunas-elven Nemunas-elvenRenner gjennom Latvia, Belarus og Russland. og Daugava- elven. Daugava- elven.Renner gjennom Litauen, Belarus og Russland.

Kreml blir fortalt at det er en vesentlig risiko for forurensing i elvene – noe som er naturlig å diskutere mellom landene.

«Det største potensialet for dialog, er bevaring av biologisk mangfold i Østersjøen og problemet med industriell og annen menneskeskapt forurensning», ifølge dokumentet.

Samtidig mener Direktoratet for internasjonalt samarbeid at det er et potensial for samarbeid med Östersjöcentrum Östersjöcentrum Forsker på Østersjøen.ved Universitetet i Stockholm.

Expressen har snakket med leder Tina Elfwing for Östersjöcentrum.

– Vi har ikke funnet noen bevis for at vi er blitt tilnærmet, sier hun.

– Det er så forbannet opprørende og ubehagelig å stå oppført i et slikt dokument, sier hun.

Samtidig er hun åpen om at det ville vært naturlig å kontakte senteret i et samarbeid om hav og miljø.

Kjent metode

Nestleder Aleksander Toots i Estlands sikkerhetstjeneste sier til Yahoo News at det å bruke klima som dekke en kjent russisk metode, som hjelper dem å bygge troverdige dekkhistorier for sine kilder.

– Ved å bruke denne metoden, kan de samle informasjon under et spesifikt dekke, i andre land. Senere vil etterretningstjenestene ta stilling til når og hvordan de kan bruke det mest effektivt, sier han.

Strategien inneholder en konkret plan for hvordan «Baltisk plattform» kan settes ut i live – blant annet gjennom en rekke seminarer.

Startfasen er fra januar og mars i år, men planen strekker seg hel til 2030.

Mediesamarbeidet har snakket med ulike uavhengige kilder i europeisk etterretning, som bekrefter innholdet i dokumentene.

Avsløringene er et samarbeid mellom Expressen, Dossier Centre, Re: Baltica, Frontstory, Vsquare, Litauens rikskringkaster, Yahoo! News, Süddeutsche Zeitung, WDR & NRD og Kyiv Independent.