SpaceX med nytt rakett-forsøk

Torsdag ettermiddag skal selskapet igjen forsøke en prøveoppskyting av gigant-raketten «Starship».

Romfartsselskapet SpaceX skal gjøre et nytt forsøk på å prøvefly verdens største rakett torsdag.

Du kan følge prøveoppskytingen i boksen over.

«Starship»-raketten skulle egentlig ha blitt sendt opp mandag, men testen ble avbrutt på grunn av en frossen trykkventil.

Romraketten er ifølge The New York Times den høyeste raketten noen sinne, og høyere enn Frihetsgudinnen i New York. Den er også utstyrt med flest motorerer noen sinne.

«Starship» er designet til å være gjenbrukbar, og håpet er at den en dag skal frakte folk og last til månen og til Mars.

TIL VERDENSROMMET - FORHÅPENTLIGVIS: Raketten er høyere enn Frihetsgudinnen.

Romfartøyet er del av Nasas Artemis-prosjekt som skal sende astronauter tilbake til månen.

«Starship»-raketten er til sammen mer enn 120 meter lang. Prøveflygingen er den første der de to delene som utgjør Starship-raketten skal testes i samspill med hverandre.

– Det er den første oppskytingen av en veldig komplisert og gigantisk rakett. Det er en million måter dette kan gå feil på, har SpaceX-grunnlegger Elon Musk sagt.