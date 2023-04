HOLDER SEG INNE: For at barna skal føle seg trygge, gjemmer mor Ola Yahya seg sammen med sønnene Kareem (3) og Tamim (5), under et bord mens kampene pågår utenfor. Foto: Privat

De er fanget midt i skuddlinjen i Sudan: − Vi dør her

Livredde sivile som er fanget i sine hjem mens bykrigen raser i Khartoum, forteller til VG at de snart er tomme for mat og vann. De få som våger seg ut, ser døde i gatene.

Denne uken har vært et levende mareritt for innbyggerne i Sudans hovedstad Khartoum.

I seks lange dager har to tungt bevæpnede hærer angrepet hverandre med alt de har av våpen, med byens innbyggerne som gisler.

Tilgangen på mat, vann og strøm er i ferd med å forsvinne.

Gjennom uken har VG vært i tett kontakt med flere sivile i byen. Natt til fredag håpet mange på våpenhvile, i forbindelse med den muslimske høytiden id, men håpet ble raskt knust.

Info Dette skjer i Suden Torsdag økte spenningen mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.



De to partene ble ikke enige. Det brøt ut full maktkamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.



Lørdag brøt det ut voldsomme kamper i hovedstaden Khartoum. RSF angrep flyplassen og presidentpalasset, og hæren slår nå tilbake. Byens innbyggere har gått i dekning.

Gjennom uken har situasjonen vært dramatisk for sivile i byen. Tilgangen må mat og vann er minimal, mens kampene raser. Vis mer

Bakgrunn: Fanget i kuppet i Sudan: − Kampene raser rett utenfor

I løpet av natten ble flere områder i hovedstaden bombet, ifølge en organisasjon for sudanske leger. I tillegg skal det ha vært sammenstøt og artilleriangrep.

GATEKRIG: En skjermdump av en video lagt ut i sosiale medier fra den sudanske hæren.

Det bekrefter også innbyggere:

– Tidlig på morgenen i dag var det kamper med maskingevær veldig nære oss, de to partene kjempet i bakgater og småveier rundt oss. Dette har blitt til en gateslag, sier tobarnsfaren Shadi Sami til VG fredag.

Mens flere av innbyggerne har klart å flykte ut av byen, sier han at familien ikke har noe sted å dra – og at de velger å bli i hjemmet for nå.

Vi snakket med Sami først på mandag. Da holdt han seg inne sammen med kona og hans to små barn. For at barna skulle føle seg tryggere, gjemte de seg under stuebordet da bombingen raste rundt dem.

Fredag er de fortsatt inne.

– Vi er fortsatt fanget i skuddvekslinger mellom de to hærene. Vi hører kampfly og harde kamper. Det er snart slutt på mat og drikke her hjemme, sier han til VG.

SØKER DEKNING: Shadi Sami sammen med kona og deres to små sønner, under stuebordet mandag denne uken. Utenfor raste kampene.

Over 400 drept

I mange år har sudanere ønsket demokrati, og etter at den autoritære, krigsforbryteranklagede Omar Bashir falt i 2019, begynte mange å håpe.

Så begikk to av landets sterkeste militære ledere et kupp – og nå har de to gått til angrep på hverandre.

Kampene mellom den paramilitære gruppen RSF og den sudanske hæren brøt ut i hovedstaden Khartoum lørdag morgen.

Siden har byens innbyggere vært fanget i en livsfarlig kryssild i en brutal bykrig. Så langt er 413 mennesker drept og over 3000 er skadet, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Natt til fredag kunngjorde RSF at de var villige til å legge ned våpnene i 72 timer.

– Våpenhvilen sammenfaller med id al-fitr for å åpne humanitære korridorer og for å evakuere sivile og gi dem mulighet til å møte sine familier, sto det i uttalelsen fra RSF natt til fredag.

Uttalelsen til tross – kampene fortsatte fredag.

Fredag kveld hevder den sudanske hæren at de har gått med på en tre dagers våpenhvile.

I KAOS: Sudans hovedstad fotografert på torsdag denne uken.

Så døde i gatene

En norsk-sudaner VG snakker med over telefon, reiste for en tid tilbake fra Norge til Khartoum for å besøke sin syke mor, som er i ferd med å miste synet.

Sammen med moren ble han fanget midt i bykrigen som nå raser.

– Vi har hverken vann, mat eller elektrisitet. Nå har vi bare to flasker med vann igjen. Vi er tomme for medisiner. Jeg føler at vi dør her, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Nesten ingen VG snakker med i den katastroferammede byen tør å bevege seg ut, av frykt for de harde kampene som pågår fra gate til gate.

Likevel måtte mannen flykte fra familiens hjem og over til en slektning denne uken. Idet han kjørte gjennom Khatroums gater, så han døde og døende liggende langs fortauene.

– Jeg vet ikke hvor lenge vi klarer oss, sier han.

Fredag sier mannen til VG at de ikke tør å forsøkte å flykte ut av byen.

– Drar vi ut, vet vi ikke om vi kommer levende tilbake, sier han.

Mannen har vært i kontakt med norske UD, men de kan foreløpig ikke hjelpe ham.

– Livet vi har er kort. Vi må bruke den tiden vi får tildelt så godt som mulig, avslutter han.

På innsiden av UDs krisestab: − En av de mest alvorlige situasjonene

KRIG I GATENE: Bildet viser en sudansk soldat i kamp mot RSF tidligere i uken.

VG snakket også tidligere i uken med innbyggeren Tasnim al-Fateh. Torsdag snakket vi med henne igjen:

– Vi lever fortsatt, men har ikke kunnet forlate huset vårt på fem dager. Det er ikke noen våpenstillstand. Området her er kontrollert av RSF, men hæren forsøker å ta tilbake TV-stasjonen som ligger rett ved. Vi hører bombardement med artilleri, og angrep med luftvåpen, sier hun.

Hun og familien får litt vann i kranen på natten, og ingenting på dagtid. De hamstret mat til én uke da kampene startet. Men nå er de i ferd med å gå tom.

– Vi hører fra naboer at de har klart å evakuere fra byen. Selv om det er farlig, er det nok den beste løsningen. Men lillebroren min nekter å dra fra huset, og vi kan ikke forlate ham, sier hun.

HOLDER SEG HJEMME: Tasnim al-Fateh (27) har hatt en viktig rolle i forsøket på å gjeninnføre demokrati og svilit styre. Men nå kjemper de væpnede fraksjonene mot hverandre.

Hele landet rammet

Det er ikke bare storbyen Khartoum som er rammet av krigen. De harde kampene pågår nå i flere sudanske byer.

I byen El Fasher i den vestlige Darfur-regionen pågår også kampene for fullt.

Thomas Okedi er områdesjef for Flyktninghjelpen og befinner seg i byen.

Han har gjennom seks dager nå oppholdt seg i et gjestehus sammen med kolleger, men det har vært full bykrig utenfor.

En gruppe kolleger som forsøkte å flytte seg fra et sted til et annet, ble beskutt og dere bil ble stjålet, men de kom seg uskadet fra hendelsen.

– Det er svært farlig å bevege seg ute. Folk her lever i ekstrem frykt. Nå trenger folk i Sudan trygghet og det internasjonale samfunnet må straks få tilgang til alle sårbare mennesker i landet, sier han til VG over telefon.

INGEN ENDRE: Et oversiktsbilde fra Sudan onsdag viser røyk fra kampene i byen.

