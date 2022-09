Privatfly styrtet i Østersjøen – søker etter fire personer som var om bord

Etter avgang fra Spania, skal flykontrollen ha mistet kontakt med det private Cessna-flyet. Jagerfly ble sendt på vingene, men kunne ikke se noen pilot bak spakene i flymaskinen. Tre om bord skal ha vært i familie. Vrakdeler er funnet i natt.

Klokken 19.47 meldte flere medier at flyet, et Cessna 551, hadde styrtet i Østersjøen. Ifølge passasjerlisten skal det ha vært fire personer om bord i flymaskinen.

Aftonbladet skriver at det er snakk om en 27 år gammel pilot, samt et ektepar og deres 26 år gamle datter. Foreldrene skal være en 72 år gammel mann og en 68 år gammel kvinne. Familien skal være fra Tyskland, ifølge den spanske avisen El Pais.

Kort tid senere, ved åtte-tiden søndag kveld meldte et svensk kystvaktfly fra om observasjoner av vrakdeler og oljesøl i vannet, utenfor byen Ventspils i Latvia i Østersjøen.

– Det har blitt observert vrakdeler og olje i vannet og det ser ikke bra ut. Det er svært små sjanser for å finne overlevende, sa Lina Buurstsra, assisterende flyredningsleder ved den svenske sjø- og flyredningssentralen til VG.

Flyet har styrtet i latvisk område og et svensk redningshelikopter bidro i søkets første fase, før det måtte returnere hjem som følge av drivstoffmangel.

Ikke funnet personer

Ved midnatt meldte latvias hovedredningssentral om fine søkeforhold og at fire båter deltok i søket etter de savnede.

– Det er gode værforhold og vi søker utover natten, selv om mørket ikke er noen fordel for oss, sier Peteris Subbotas , leder ved latvisk hovedredningssentral til VG.

SISTE: Mandag morgen opplyser Subbotas til VG at søket har fortsatt gjennom natten med tre skip og et helikopter i området. To vrakdeler er funnet, men ingen mennesker så langt.

Håpet nå er at dagslyset skal gjøre letearbeidet enklere. Fortsatt er værforholdene gode. Søket pågår i et område som er rundt 6x6 kilometer stort, og hvor sjødybden ligger på rundt 60 meter.

Jagerfly

På nettsiden Flightradar.com kunne man se at flyet tok av fra Jerez sør i Spania i formiddag og at det etter planen skulle lande i Køln i Tyskland. Kort tid etter avgang skal det ha blitt meldt fra om trykkfall i kabinen, ifølge den tyske avisen Bild.

Spanske, franske, tyske og danske jagerfly var oppe for å se hva som skjedde i flyet.

– Håpet er at man skal få kontakt med besetningen, men de ser ingen besetning i cockpiten, sa Lars Antonsson ved den svenske flyredningssentralen.

Den svenske flyredningstjenesten fryktet at flyet skulle fortsette å fly til det gikk tomt for drivstoff. Hva som ble årsaken til flystyrten er foreløpig ukjent.

Da flyet var over det nordøstre Frankrike mistet man kontakt med piloten. Flyet, som trolig fløy på autopilot etter det, endret kurs to ganger - over Paris og Køln. Men i stedet for å landet i sistnevnte by fortsatte det i nordøstlig retning over Tyskland, skriver Aftonbladet.

STYRTER: Privatflyet styrtet mellom Gotland og Latvia.

– Skummelt

Den svenske luftsikkerhetseksperten Hans Kjäll sier at det trolig har oppstått et trykkfall i kabinen, og at dette har ført til at piloten har mistet bevisstheten.

– Dette er et fly som kan ha en marsjhøyde på rundt 12.000 meter. Et trykkfall i den høyden vil føre til at man mister bevisstheten veldig raskt. Det tar mellom ti og tyve sekunder.

I en høyde på 9000 meter, tar det noen minutter før mangel på oksygen fører til at bevisstløshet inntreffer, sier han.

– Et trykkfall kan også komme «smygende». Det er like skummelt, sier han.

Hans Kjäll er flysikkerhetsanalytiker og har tidligere jobbet for svenske luftfartsmyndigheter. Han er tidligere pilot og utdannet ingeniør, og brukes ofte som ekspert i svenske medier.

Han sier det kan være flere årsaker til at det oppstår trykkfall i en flykabin.

– Det kan skyldes en sprekk i flykonstruksjonen, eller at en vindusrute sprekker. Det kan også skyldes at pumpen som forsyner kabinen med oksygen ikke fungerer som den skal, eller andre tekniske årsaker, sier han.

Kan komme snikende

Leder for flysikkerhet i Norsk Pilotforbund, Stian Holmlimo Kvam, sier til VG at ulykken i Østersjøen gir assosiasjoner til den såkalte Helios-ulykken i 2005.

121 mennesker omkom da flyet styrtet i Hellas etter det som skal ha vært et trykkfall.

– Et trykkfall er ikke enkelt å oppdage dersom det kommer snikende. Får man et direkte trykkfall, utløses en alarm i cockpit. Da er prosedyrene at oksygenmaskene skal på umiddelbart.

Holmlimo Kvam sier han selv har vært på trening i trykkammer og kjent på hva som skjer når kroppen får for lite oksygen.

– I begynnelsen er det ikke enkelt å oppdage symptomene, men dette er noe alle piloter er trente på.