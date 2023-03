Der villsvinene herjer

Vill­svinene har overtatt byen Her blir en 14-åring angrepet Nå krever hun handling

HAIFA (VG) En overvåkningsvideo fanger det opp:

Den 14 år gamle jenta er på vei hjem fra skolen sammen med en venninne.

Ut av en sidegate kommer en tung muskelbunt spurtende mot dem.

Villsvinet jager henne og går til angrep.

– Hun ble stanget ned i bakken, og skadet i beinet og ryggen, sier hennes far til VG.

Datteren havnet på sykehus og fikk rabiesvaksine.

Hun er så traumatisert av hendelsen at hun ikke ønsker å la seg intervjue, forteller han. De krever at noe må gjøres.

– Vi elsker dyr, men situasjonen er blitt problematisk og farlig. Dette kunne endt mye verre, sier han.

Palmetrær og krystallblått hav er det som møter besøkende i middelhavsbyen Haifa i det nordlige Israel.

Byen bølger seg over fjelltopper, med små lommer av parker og raviner – noe av det innbyggerne elsker aller mest med denne byen.

Mangfoldet er også noe som gjør byen unik.

Her bor palestinere og israelere side om side, i tillegg til en stor andel innflyttere fra blant annet Russland og Ukraina.

Men idyllen er i flere år blitt satt på prøve.

Nøyaktig når villsvinene begynte å erobre byen, er det uenighet om. Noen innbyggere sier en stor skogbrann utenfor Haifa i 2016 ødela villsvinenes naturlige habitat.

Andre mener koronapandemien og nedstengingen av samfunnet gjorde byen til et lett bytte for dyrene.

Det gjorde også at villsvinene nærmest hadde fritt leide midt på lyse dagen i sin jakt etter mat fra søppelbøtter.

Noen ser på dyrene som et kuriøst tilskudd til byen, og et bevis på at dyr og menneske kan leve side om side.

Men for kritikerne er dette et problem som må løses. Straks.

Flere peker på at syndebukken er ordfører Einat Kalisch-Rotem, som i 2019 la ned forbud mot å skyte dyrene.

Forsker Dan Malkinson ved universitetet i Haifa har forsket på villsvin i byen. I 2020 satte han opp kameraer for å prøve å finne ut hvor mange dyr som faktisk ruslet rundt.

Da konkluderte han med at det var mellom 500 og 600 dyr i Haifa, og at tettheten på dyr var rundt fem ganger høyere enn ute i naturen.

– Dette anslås å være en svært høy konsentrasjon, sier han til VG.

Forskningen viser at det ikke hjelper noe særlig å skyte dyrene når de reproduserer seg så raskt, oppgir Malkinson. At klimaendringene er en årsak til økningen, har han heller ikke troen på.

Det er heller det at vi mennesker har tatt over stadig mer av naturen.

– Det er mer sannsynlig at folk invaderer habitatene deres, gir dem rikelig med mat og vann, før dyrene til slutt venner seg til menneskelig tilstedeværelse og endrer atferd.

1328 observasjoner av villsvin ble rapportert inn til myndighetene I Haifa I 2019, en økning på 40 prosent fra 2015.

Hvor mange som er der nå, er det ingen som vet. Bystyret ønsker ikke å offentliggjøre oppdaterte tall.

– Før likte jeg dem, men nå ødelegger de alt rundt seg. Jeg har venner som er redde for å gå ut av hjemmet sitt.

14 år gamle Leon Shteinfer hadde ikke trodd han skulle bli et bytte.

For noen måneder siden var han på vei hjem fra skolen. I venstre hånd holdt han en bærepose med matvarer. I høyre holdt han mobilen, for han hadde sett noen villsvin like ved hjemmet hans. Nå ville han sende en video av de ville dyrene til vennene sine.

Men villsvinene flykter ikke. Et av dem begynner å rive i bæreposen.

– Jeg forsøkte å løpe unna, men den stanget meg i magen, så jeg falt på bakken.

– Jeg var veldig redd, jeg hadde fire villsvin rundt meg.

Noen andre tenåringer fra skolen kom til unnsetning, og de klarte å unnslippe villsvinene.

Leon fikk blåmerker på både rygg og mage, og er nå blant dem som nå ønsker seg en by uten villsvin. For frykten har satt seg i kroppen. Hver gang han skal hjem fra skolen, så løper han.

– De rusler rundt som om det er deres hjem. De ser store og klumsete ut, men de er veldig raske.

Villsvin kan komme opp i en hastighet på 50 kilometer i timen.

I nabolaget er villsvinenes inntog tydelig. Søppelkasser er festet fast med kjetting, og gjerder er satt opp rundt parker og raviner.

Men like bak hjemmet til Leon har en villsvinfamilie slått leir.

Om natten hører han dem romstere i krattet.

– De bråker, spesielt når de krangler om mat. De holder meg våken.

Men det er ikke bare i Israel de sliter med villsvin.

I Berlin skytes det omkring 3000 villsvin hvert eneste år, i Texas, skytes de med helikopter.

Også i Norge er villsvin på vei tilbake, etter at arten ble utryddet for flere tusen år siden. Nå er bestanden igjen økende, men villsvinet er definert som en fremmed art som ikke skal beskyttes. Dermed er jakt tillatt i hele landet, året rundt.

Dyrene trives i utgangspunktet ikke i kalde vintre, men etter hvert som klimaendringene gjør Norge varmere, er det ventet at bestanden vil kunne øke.

Flere studier har også pekt på at villsvin kan ha en positiv effekt på områdets biologisk mangfold, og kan skape et habitat også for andre arter.

Store villaer ligger spredt over en åsside i et av de mer fasjonable strøkene i Haifa. Et stort gult varselskilt med et bilde av et villsvin står plantet på fortauet.

En kvinne med en chihuahua med et rosa halsbånd rusler forbi.

– Jeg ser dem hver kveld. Da blir jeg redd og løper, sier hun.

Det nærmer seg midnatt, men fremdeles glimrer de ville dyrene med sitt fravær.

Men så, lyden av klover mot bar asfalt er det første som høres.

Mørke skygger av noen beist som kommer spurtende nedover i villastrøket. Dyrene, som kan bli opptil 250 kilo tunge, er på jakt etter mat.

– De er stort sett harmløse. Men de bråker, og når jeg går tur med hunden min er det skummelt, sier 38 år gamle Simon.

Så haster det videre hjemover.

Frykten hos innbyggerne sitter i. Flere har begynt å gå tur med en stokk for å kunne forsvare seg. Andre sier at de holder seg hjemme.

Men noen agerer også.

For mens fire villsvin står og gresser på plenen like bortenfor villahusene, kommer plutselig en hvit bil i en rasende fart.

Den peiler seg inn på dyra og bråbremser like før, mens dyrene spurter for livet.

Så gasser sjåføren på, og forsvinner like fort som den er kommet.

– Jeg mener vi burde drepe dem! Det er slik vi gjenvinner kontrollen. Men vi må også rydde søppel fra gatene, sier Sarit Golan Steinberg.

Hun sitter i bystyret i Haifa og mener at ordføreren må endre taktikk, og tillate skyting av villsvinene.

– Det er en mangel på trygghet i det offentlige rom, og folk over 70 forlater ikke hjemmene sine på kvelden. Folk har sluttet å jogge, og barn på skoleveien er redde, sier hun.

Hun er opposisjonspolitiker, og mener ordføreren lar seg styre av dyrevernsaktivister.

Selv forteller hun at dyrevernsaktivister har kommet med drapstrusler.

– De har ropt til meg, «Du er en morder. Du skal få som fortjent!»

Men det er ikke bare i politikken villsvinene skaper splid.

I 2021 ville to personer skille seg i Haifa over uenighet over hvordan og om de skulle kvitte seg med villsvin som herjet i hagen deres.

– Jeg elsker villsvin. De er gode og hyggelige, og de skaper aldri problemer. De er de beste naboene en kan ønske seg.

Anna Kupinska er blant dem som virkelig liker dyrene.

En mørk januarnatt viser hun VG gjennom de snirklete gatene i Haifa, på jakt etter villsvin.

– Jeg er aldri redd, men jeg tar noen forholdsregler. Jeg beveger meg sakte og prøver å ikke gå så nærme en purke med unger.

Det å se et av dyrene er en stor spenning i livet hennes, forteller hun.

– Det er veldig fint å se ville dyr i byen.

– Halve byen elsker dem, den andre halve delen av byen hater dem.

Hun viser vei til utkanten av et boligstrøk, ned mot en ravine.

Etter å ha kravlet litt rundt i buskene, må hun og venninnen gi opp for kvelden.

Men hun håper å se dem igjen snart.

– Jeg mener de er en del av byen, de er vår signatur, sier hun.

