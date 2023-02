PÅGREPET: Iført håndjern ble to nordmenn pågrepet av politi i Newcastle i Australia.

Nordmenn arrestert i Australia – knyttes til 82 kilo kokain

Ifølge australske medier forsøkte nordmennene å innføre 82 kilo kokain i en undervanns-aksjon da de ble avslørt av en flomlykt.

– Vi er kjent med at det er to norske statsborgere som er fengslet i Australia. Ambassaden i Canberra hjelper til med konsulær bistand, opplyser pressetalsperson Ane Haavarsdatter Lunde i UD til VG

Nå risikerer de opp til livstid i fengsel, ifølge australske medier.

– Avslørt av flomflykt

Nordmennene – en mann i 30-årene og en annen mann i 50-årene – ble pågrepet onsdag i forrige uke.

Ifølge australske medier skal de ha blitt arrestert som følge av et smuglingsforsøk. De knyttes til et forsøk på å innføre 82 kilo kokain til landet.

Påtalemyndigheten i Australia mener at nordmennene er del av et organisert kriminelt nettverk. De skal ha flydd dem til Queensland – der de kjøpte nytt dykkerutstyr.

Etterpå skal de ha satt kursen til Newcastle i New South Wales – en havneby på østkysten av Australia.

– Dykket ut til skip

Angivelig skal de ha dykket ut til et besøkende skip for å hente ut kokainen som skal ha vært gjemt i skroget på en av båtene.

De ble avslørt av en flomlykt under en politiaksjon klokken 04.00 natt til onsdag i forrige uke, melder australske medier.

De samme mediene melder at nordmennene skal ha flyktet fra stedet. De ble arrestert senere samme ettermiddag i Honeysuckle, et havneområde i nærheten. Da skal de ha forsøkt å flykte fra politiet til fots.

Lokalt politi, spesialstyrker og føderalt politi skal ha vært involvert i pågripelsen av nordmennene, som beskrives som dramatisk.

– Politiet nasjonalt og lokalt har gjennomført en aksjon i Newcastle som en del av en pågående felles etterforskning, bekrefter talsperson for det føderale politiet, Katarina Slavich til VG.

– To menn er siktet for forsøk på å befatte seg med en kommersiell mengde av et grensekontrollert narkotika, utdyper hun.

Det er publisert flere bilder fra politi-aksjonen som viser nordmennene i håndjern mens de blir pågrepet.

Nekter skyld

Den australske påtalemyndigheten mener de er del av et nettverk som består av organiserte kriminelle.

Begge mennene har nektet for å være involvert i kokainsmugling.

Forsvarerne til de to nordmennene, som ikke er navngitt i australske medier, skal ha argumentert om at bevisene mot dem er svake.

Advokatene argumenterte i retten fredag i forrige uke med at det at det tok lang tid fra de var observert i vannet, til de ble pågrepet.

De er varetektsfengslet fram til mars – da skal det holdes en ny høring i saken.