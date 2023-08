SAMMEN PÅ ØVELSE: Et bilde fra det belarusiske forsvarsdepartementet viser belarusiske soldater og leiesoldater fra Wagner-gruppen som deltar i en militærøvelse i nærheten av den belarusiske grensebyen Brest 20. juli.

Hevder Wagner trekker seg ut av Belarus

Etter det dramatiske Wagner-opprøret i Russland i juni, ble de fryktede leiesoldatene sendt til nabolandet Belarus. Nå hevder kilder at de allerede er på vei ut av landet.

En russisk innsidekilde hevdet på tirsdag at den russiske leiesoldatgruppen Wagner hadde startet det første steget i en uttrekning av sine soldater fra Belarus.

Ifølge Institute for the Study of War (ISW) hevdet kilden videre:

Busser med mellom 500 og 600 Wagner-krigere skal ha blitt busset fra de nylig oppsatte leirene i landet, og kjørt mot de gamle Wagner-basene i Krasnodar, Voronezh og Rostov, sør i Russland.

Innsidekilden, som skal være tett på Wagner, hevdet Wagner-styrker drar fordi presidenten i Belarus, Alexandr Lukasjenko, nekter å betale for krigernes opphold i landet.

Lukansjenko skal, ifølge kilden, ha forventet at Vladimir Putin og Russland skulle betale for krigernes utgifter.

Fra 23. til 24. juni gjennomførte Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin, og hans krigere et dramatisk og kortvarig opprør mot den russiske forsvarsledelsen. Flere tusen krigere tok over russiske militærbaser og marsjerte mot Moskva, før de til slutt la ned våpnene.

– Jeg ville ikke vært veldig overrasket om det skjer, sier Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG, om den mulige Wagner-flyttingen.

– Jeg har sett for meg at de skulle tilbake til Afrika, så det kan jo være et ledd i det, for det kan være upraktisk å styre Afrikaoperasjonene fra Minsk. Så finnes det dem som har tenkt at Wagner skal tilbake til Ukraina, fordi Russland har for lite folk der. Men da må Moskva forsikre seg om at de ikke får en ny konflikt med de regulære russiske militære der, sier han videre.

PÅ FLYTTEFOT – IGJEN? Wagner-soldater fotografert i byen Rostov-na-Donu, under opprøret i Russland den 24. juni.

Til manges store overraskelse ble hverken de deltagende Wagner-krigerne eller deres leder, Priogozjin, straffet som følge av opprøret. Og det til tross for at russiske soldater ble drept av Wagner under marsjen nordover.

Som en del av oppgjøret som fulgte, ble Wagner-sjefen, Lukasjenko og Putin enige om at Wagner-basene og deres krigere skulle flyttes til Belarus – en nær alliert av Putin.

Wagners tilstedeværelse i Belarus, har blant annet skapt uro i nabolandene Russland og Latvia.

ISW har foreløpig ikke sett noe bevis på at Wagner-krigerne faktisk er ute av landet, og kildens påstand er ennå ikke offisielt bekreftet.