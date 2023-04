SNART SLUTT: Den 15. april, på lørdag, stenger de tre siste tyske kjernekraftverkene, inkluderte dette i Elmland nord i landet.

Lørdag er det kroken på døra for tysk kjernekraft

Lørdag trekker de tre gjenværende tyske kjernekraftverkene sitt siste sukk. Da stenges de for godt selv om Europa står midt i en energikrise.

Nedleggingen vil trolig ikke føre til kraftige utslag i norske strømpriser, i alle fall ikke i første omgang. Det mener Sigbjørn Seland, sjefanalytiker hos Storm Geo Analysis.

– Det drukner litt i alt det andre og har ikke så mye å si, sier han til VG.

De tre kraftverkene, opplyser han, har stått for rundt 2,6 Gigawatt.

Det er nesten dobbelt så mye som kapasiteten til Nordlink, strømkabelen mellom Tyskland og Norge. De tre siste kraftverkene sto ifølge NTB for 6 prosent av den tyske strømproduksjonen i fjor.

– Alt annet likt påvirker det kanskje ett til halvannet øre på kraftprisene i Sør-Norge og ingenting i Nord-Norge, sier Sigbjørn Seland.

– Men hva hvis det blir sprengkulde til vinteren?

– Da kan det bli annerledes. Men dette er effekten nå for sommeren. Under gitte scenarioer på vinteren kan det være mye mer. Men markedsaktørene har visst dette i årevis så man har hatt god tid til å forberede seg og tilpasse seg, sier Seland.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue Insight sa til Dagsrevyen mandag at nedleggelsen av de tre tyske kjernekraftverkene betyr færre gratistimer når det er mye vind og sol i Tyskland, kraft som tyskerne til nå har sendt til Norge.

– Det kan gjøre at gjennomsnittsprisen blir litt høyere, sa Lilleholt.

Tyskland, Europas største økonomi, tar altså et nytt steg for å oppfylle sine grønne ambisjoner til tross for energikrisen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Snart vil den hvite dampen som siden 1989 har gått til værs over elven Neckarwestheimn nær Stuttgart, bli et fjernet minne. Det samme vil Isar 2 complex i Bavaria og Emsland anlegget i Nord-Tyskland.

EMSLAND: Kjøletårnene ved kjernekraftverket Emsland avbildet 10. april i år.

De tre anleggene skulle egentlig stenges ned 31. desember i fjor, men fikk forlenget levetid til 15. april på grunn av vinterens skyhøye energipriser.

– Men vinteren 2023 gikk uten for mange forsyningsmessige problemer takker være import av flytende naturgass, sier Jochen Winkler, ordfører i Neckarwestheim, Jochen Winkler, til nyhetsbyrået AFP.

Målet om en atomkraftfri strømforsyning ble satt allerede i 2002, men skjøt for alvor fast etter ulykken på det japanske atomkraftverket Fukushima etter tsunamien i 2011.

– Fukushima viser at selv i et høyteknologisk land som Japan kan ikke atomenergi kontrolleres på en sikker måte, uttalte daværende kansler Angela Merkel i 2011.

Til sammen 16 reaktorer er stengt siden 2003. Fornybare kilder som vind og solenergi har økt sin andel av den tyske kraftproduksjonen fra under 25 prosent for 10 år siden til 46 prosent i fjor.

Skal fase ut kullkraft

Men selv med denne veksten i fornybar energi vil ikke være nok til at Tyskland når sine egne klimamål. Bildet blir enda mer komplisert av at tyskerne også vil stenge ned all kullkraft innen 2038, med de første nedstengningene fra 2030.

Forbruket av kull økte med 8 prosent i fjor for å kompensere for frafallet av russisk gass. Kullkraften står for 30 prosent av den totale kraftproduksjonen.

Når Tyskland nå avslutter sin atomkraftæra er det 31 land igjen i verden som har atomkraftverk. Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået IAEA utgjør atomkraft rundt 10 prosent av verdens elektrisitetsforsyning.

Frankrike har 56 atomkraftverk i drift og bestemte seg opprinnelig for å redusere sitt atomkraftprogram. Men nå er det lansert planer for å bygge 14 nye reaktorer fra 2035. Storbritannia har ni kjernekraftverk i drift, og har bestemt seg for å bygge åtte nye innen 2050.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post