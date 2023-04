MAI 2022: Alexei Navalnyj, her på videolink i byretten i Moskva fra fengselskolonien hvor han soner en ni år lang fengselsstraff, skal ha gått ned mye i vekt de siste to ukene etter å ha fått akutte magesmerter.

Navalnyj har sluttet å spise

Den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har sluttet å spise fordi maten i fengsel forverrer de akutte magesmertene, ifølge talskvinnen hans.

– Han spiser ikke noe som helst fordi han er ilagt forbud mot å motta pakker med mat utenfra eller kjøpe mat i fengselsbutikken, og maten som fengselet selv gir ham, forverrer magesmertene hans, sier Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj til Reuters.

Hun sier at hun frykter for Navalnyjs helse og hevder at han ikke får tilstrekkelig medisinsk hjelp.

– Hans helse er ikke bra. Vi kan ikke utelukke muligheten at han blir forgiftet, ikke i store doser som tidligere, men i små doser slik at han ikke dør umiddelbart men for at han skal lide og få helsen ødelagt, sier Jarmysj.

Hun opplyser at de ikke har klare bevis for forgiftningsteorien, men sier han aldri har hatt slike magesmerter før.

Ifølge Jarmys fikk Navalnyj akutte magesmerter før helgen. Ambulanse ble tilkalt, og 46-åringen, som skal ha gått ned 8 kilo på to uker, ble flyttet ut av enecellen han satt på.

Aleksej Navalnyj overlevde et forsøk på giftdrap i august 2020 – på vei hjem til Moskva fra valgkampturné i Sibir. Leger i Berlin reddet livet hans. Da han kom tilbake til hjemlandet, ble Navalnyj fengslet.

Navalnyjs støttespillere mistenker at han er utsatt for forgiftning og Helsingforskomiteen frykter for hans liv.

– Navalnyj har vært fengslet under helt forferdelige forhold i over et år og han blir bare sykere og sykere, sa Berit Lindeman, generalskrekretær i Den norske Helsingforskomité, til VG for to dager siden.

– Tror du han har blitt forsøkt forgiftet igjen?

– Det er nesten slik at de ikke trenger å forgifte ham. Han kan dø som følge av at han ikke får behandling for konsekvensene av tidligere forgiftninger, sa Lindeman.

Navalnyj soner en dom på ni år i en russisk straffekoloni med såkalt «hardt regime», og det er en ny rettssak på gang mot ham. Han risikerer opptil 35 års fengsel, ifølge hans talskvinne Kira Jarmysj.

