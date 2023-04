DØMT: Vladimir Kara-Murza fotografert under et rettsmøte i Moskva i oktober 2022.

Regimekritiker dømt til fengsel i Russland

En russisk domstol har dømt den profilerte opposisjons­politikeren Vladimir Kara-Murza til 25 års fengsel etter at han kritiserte militæret.

Selv har Kara-Murza sagt at «min sak markerer det første tilfellet i det post-sovjetiske Russland der offentlig kritikk av myndighetene er offisielt definert som «forræderi»».

I retten understreket Kara-Murza at han ikke ba om å bli frikjent, og at han ikke angret på det han hadde sagt.

– Kriminelle er ment å angre på det de har gjort. Men jeg er i fengsel for mine politiske meninger. Jeg vet også at dagen vil komme da mørket som har lagt seg over landet vårt, vil lette, sa den 41 år gamle trebarnsfaren.

Kara-Murza var tiltalt for «landsforræderi», og aktor ba i april om 25 års fengsel for opposisjonspolitikeren. Mandag er det klart at aktor fikk viljen sin, skriver Reuters.

Kara-Murza er tidligere journalist, men har brukt flere år som opposisjonspolitiker, og han har lobbet utenlandske regjeringer og institusjoner for å innføre sanksjoner mot Putin-regimet og individuelle russiske politikere for angivelige menneskerettsbrudd.

Kara-Murza var i sin tid rådgiver til Boris Nemtsov, opposisjonspolitikeren som ble skutt og drept på en bro rett ved Kreml i 2015.

Han var en også en god venn av John McCain, som ønsket at Kara-Murza skulle være en av dem som bar båren hans. Det gjorde han sammen med blant andre Joe Biden i 2018.