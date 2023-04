Donald Trump taler etter høringen

Ekspresidenten talte til fremmøte støttespillere i Mar-a-Lago. - Hele verden ler av oss, sa Trump.

Like før klokken 01 landet Trump i West Palm Beach i Florida etter en historisk dag i retten i hjembyen New York.

Han var i en bilkortesje som kjørte tilbake til Mar-a-Lago, og langs veien hadde flere Trump-supportere møtt opp for å vise støtte.

Les også Dette er Trump tiltalt for Den tidligere amerikanske presidenten nekter straffskyld for alle de 34 tiltalepunktene mot seg.

Før han entret scenen for å tale ble det spilt musikk, blant annet av David Bowie («Rebel Rebel»), Elvis Presley («Suspicious Minds») og Johnny Cash («Ring of Fire»).

– Jeg hadde trodd noe slikt kunne skje i USA. Det eneste forbrytelsen jeg har gjort er å forsvare dette landet fra folk som forsøker å ødelegge det.

– Hele verden ler av oss, sa ekspresidenten mens han langet ut mot New Yorks statsadvokat Alvin Bragg, som har tatt ut tiltale mot ham.

– Alle juseksperter sier at «det er ikke noen sak». Og det er verre enn det, for han (statsadvokat Bragg, journ.anm) han vet at det ikke er noen sak!

– De klarer ikke å slå oss i valg, så de må ta i bruk rettssystemet, sa han også.

Trump mener hele prosessen er innblanding i presidentvalget 2024, som han har varslet at han stiller i som kandidat for republikanerne.

Han brukte også mye tid på å snakke om valgfusket som han har hevdet skjedde under valget i 2020, som det ikke finnes bevis for.

– Huset mitt ble gjennomsøkt og bevæpnede FBI-agenter tok til og med passet mitt og medisinske papirer.

Han kommenterte altså de andre rettslige prosessene mot ham, og refererte her til ransakingen av hjemmet hans i august i fjor.

VG-kommentator Per Olav Ødegård mener de andre etterforskningene som pågår mot Trump potensielt er langt mer alvorlige enn saken det var høring om i New York tirsdag.

De var på jakt etter bokser med hemmeligstemplede dokumenter som Trump tok med seg da han forlot Det hvite hus.

Trump avsluttet med å si:

– På tross av alt dette er jeg ikke i tvil om at vi kommer til å gjøre USA sterke igjen (Make America Great Again).

HILSTE PÅ FANS: Donald Trump på vei for å holde tale i Mar-a-Lago.

Melding på Truth Social

I en melding på sin egen sosiale medier-kanal Truth Social kommenterte ekspresidenten høringen kort før han satte kursen mot Florida:

– Høringen var sjokkerende fordi de ikke hadde noen «overraskelser» og derfor ingen sak, skrev han.

Samtidig varslet han en tale fra Florida klokken 0215.

Tidligere på dagen hadde den tidligere presidenten erklært seg ikke skyldig for alle 34 tiltalepunkter i New York.

TILBAKE I FLORIDA: Ekspresidenten ble ikke lenge i New York etter den historiske høringen.

