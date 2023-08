TI DØDE: Totalt omkom ti personer i styrten, der i blant Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Bombe eller missil? Dette er teoriene etter Wagner-flystyrten

En teori peker seg ut blant ekspertene etter onsdagens dramatiske flystyrt i Russland.

Kortversjonen Jevgenij Prigozjin, sjef for det private militære kontraktfirmaet Wagner-gruppen, døde etter en flystyrt nord for Moskva på onsdag. Noen teorier peker på Russlands president Putin som en mulig aktør bak styrten.

Oberstløytnant Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen uttalte til VG at det er sannsynlig at det ble benyttet missiler eller en bombe i hendelsen, men kan ikke bekrefte dette med sikkerhet.

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Petter Haga, mener også at flyet ble skutt ned. Vis mer

Wagner-gruppen bekreftet onsdag kveld at Jevgenij Prigozjin døde etter at et privatfly styrtet nord for Moskva.

I etterkant har spekulasjonene og anklagene pekt i retning Putin og Russland. Flere mener Putin sto bak - og at flystyrten var et attentat. Det florerer nå flere videoer og bilder, som kan gi innsyn på hva som egentlig skjedde med flyet.

Oberstløytnant Dag Henriksen, professor i luftmakt og forskningsleder ved Luftkrigsskolen, sier til VG at han ikke kan si med sikkerhet hva som har skjedd, men at det kan være snakk om enten missiler eller en bombe.

At styrten er mistenkelig, er det ingen tvil om.

– Enten har noe eksplodert i flyet, eller så har det blitt påført skade utenfra. Om det er det siste, så er det nærliggende å se på bakkebasert luftvern. Så er det rapportert om at man har hørt flere smell, og sett ett eller to missiler på vei opp mot flyet. Hvis disse rapportene stemmer, så er det sannsynligvis bakkeplassert luftvern, sier Henriksen.

Andre eksperter har sagt at det trolig er et attentat.

Ser merkelig ut

Henriksen har sett på videoer, bilder og andre rapporter etter flystyrten.

– Jeg synes det ser litt spesielt ut. Man kan åpne for at det er en flyulykke, men det er det ingen som vet. Er det snakk om en eksplosjon i flyet, gitt omstendighetene og de som er om bord, så er det nærliggende å tenke at det ikke er et uhell. Samtidig så er det litt rart at flyet går ned på den måten hvis det er snakk om en bombe inne i selve flyet.

OPP I RØYK: Bilde fra krasjstedet.

En britisk forsvarskilde opplyser til BBC at den russiske etterretningstjenesten FSB trolig står bak flystyrten.

Financial Times siterte en kilde onsdag kveld som hadde fått opplyst om at flyet var truffet av en russisk missil. Også Institute for the study of war (ISW), skriver også at flyet ble truffet av en missil.

Det russiske nyhetsbyrået Tass, skriver at flyet krasjet. Ifølge en Flightradar24-rapport, så mistet flyet høyde flere ganger før styrten.

Ria Novosti, et annet russisk nyhetsbyrå, skriver at flydeler er blitt funnet flere steder. Halen på flyet skal ha blitt funnet 3.5 kilometer fra ulykkesstedet.

Den russiske regjeringen sier de nå er i gang med etterforskning.

KAN SE UT SOM LUFTVERN: Oberst løytnant, Dag Henriksen, sier til VG at ting kan tyde på at luftvern er årsaken bak onsdagens flystyrt.

Mye sinne og raseri

Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga, sier til VG at han tror flyet ble skutt ned. Han sier dette fort har grunnlag i mytteriforsøket til Prigozjin og Wagner-gruppen tidligere i sommer.

Der ble blant annet 13 russiske piloter drept av Wagner-gruppen.

– Av det jeg har sett så er det mest sannsynlig at flyet ble skutt ned av luftvernmissiler, og da blir det et slags gangsterspråk. Du skyter ned vårt fly, og vi skyter ned ditt. Mytteriforsøket til Wagner og Prigozjin lagde mye sinne og raseri. Mange reagerte på at Prigozjin gikk ustraffet.

Selv om Putin er kjent for å være hevngjerrig, er det ingen garanti for at den russiske presidenten står bak styrten.

Haga peker på at andre personer kan være ansvarlige.

– Jeg vil ikke utelukke at det kan være den russiske militærledelsen, som heller satser på tilgivelse enn tillatelse av Putin. Prigozjin har vært åpenbar illojal. At noe slikt kunne skjedd før mytteriet har jeg ingen tro på. Hele historien med alt som har skjedd har nok gnagd på lojaliteten mellom militæret og den politiske ledelsen i Russland.

KRASJ: Her fra krasjstedet.

Tviler på bombe

Oberst løytnant Henriksen vil ikke utelukke at det kan ha vært snakk om en bombe, selv om han har sine tvil.

– Da hadde det sannsynligvis vært større skader på flyet. Er det snakk om en luftvernmissil som skader flyet, så er skadeomfanget avhengig av hvor missilet treffer. En kan tenke seg et luftvernmissil som skader vingen på flyet, og andre deler av flyet, som gjør at det faller ned på den måten vi ser.

Noen medier har skrevet at flyet mistet en vinge før det gikk ned. Det kan passe med konsekvenser av en luftmissil.

– Hvis du ser for deg en luftvernmissil i stor hastighet som prøver å treffe noe, så kan det treffe flere steder på flyet. I dette tilfelle kan det bety at missilene har truffet vingen, som har forårsaket tapet. Uten vinge så går du ned.

Henriksen sier det er to metoder for å skyte ned et fly: Enten kan det brukes kampfly, eller bakkeplassert luftvern.

– Dersom et fly skytes ned med bruk av bakkebasert luftvern, og en ser flyet på vei ned mot bakken, så vil det komme videoer, bilder og rapporter. Hvis det brukes luftvern så vil folk i området høre smell og se raketter, og muligens også se det treffe flyet. Det er vanskelig å holde hemmelig.

