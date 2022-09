RIA: Ukraina har angrepet Kherson

Ifølge det statlige, russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har Ukraina fredag utført et missilangrep i Kherson.

Ifølge byrået er det meldt om døde og skadede.

Ukrainske styrker skal ha brukt HIMARS-raketter, ifølge nyhetsbyrået.

VG har geoverifisert videoen til den regionale administrasjonsbygningen i Kherson, men kan foreløpig ikke si noe ytterligere om hvorvidt informasjonen fra Ria Novosti er riktig.

Den ukrainske kringkasteren Suspilne melder på sin Telegram-konto at deres korrespondent har sett en røyksky i sentrum av Kherson.

De skriver også at angrepet var mot en bygning hvor russernes «falske administrasjon» hadde base, ifølge regionale myndigheter i Kherson.

Det angivelige angrepet er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Natalia Humeniuk,pressetalsperson for Ukrainas operative kommando, ville ikke kommentere meldingene fra Russland om et angrep fredag morgen, melder The Guardian.

Varslet offensiv

Den 31. august bekreftet ukrainske myndigheter at de innledet en offensiv i den sørlige regionen Kherson.

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne.

Som en del av offensiven har Ukraina angrepet flere strategisk viktige broer over Dnipro-elven ved Kherson.

På den måten har Ukraina fysisk avskåret de 15–30.000 russiske soldatene som befinner seg på nordsiden av Dnipro-elven.

Slik hindrer Ukraina både forsterkninger og forsyninger å komme frem.

Kontinuerlig angriper de kommandoplasser, artilleri- og ammunisjonslagre.