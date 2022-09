REDD: Sarah Gaulin sitter hjemme i Norge og tenker mye på hvordan familien henne si Iran har det.

Bekymret for familien i Iran

Selv om Sarah Gaulin er trygg i Norge, følger hun med på det som skjer i Iran med stor uro.

Demonstrasjoner, drap på sivile og strenge internettrekstreksjoner er noe av det som skjer i Iran nå. Folk har gått i gatene, tatt av seg hijaben og klippet av seg håret.

Drapet på Masha Amini (22) har gjort noe med det iranske folket. Men nå slår myndighetene hardt ned på all form for demonstrasjon og protester.

Over 6200 kilometer unna, sitter iranske nordmenn og ser på det som skjer med familie og venner i Iran.

DØD: 22 år gamle Masha Amini ble stoppet av iransk moralpoliti fordi hun skal ha hatt på hijaben feil.

Sarah Gaulin er en av dem som er redd for sine kjære.

– Jeg er bekymret for de yngre i familien min fordi det er de som er ute i gatene mest sannsynlig. Den unge befolkningen er virkelig lei og jeg er redd for at vi mister en stor del av en ung generasjon.

I videoen under kan du se hvorfor det er demonstrasjoner:

Strenge restriksjoner på internett

Hun har mye familie i Iran. Før drapet på Masha Amini, hadde hun jevnlig kontakt med familien sin der, men nå hører hun lite fra dem.

– Vi har veldig lite dialog. Det er vel fordi vi er redde for at iranske myndigheter skal bli paranoide og tro at de kan sende oss videoer, sier hun.

Iran er nå underlagt de strengeste restriksjonene på internett siden november 2019. Det mobile nettet er i stor grad stengt, i tillegg er Instagram og WhatsApp blokkert, melder NetBlocks på Twitter.

– Det gjør at vi må sitte her med en urolighet for hva som skjer der med våre familiemedlemmer. Myndighetene der slår jo ned på helt uskyldige mennesker også, så vi vet aldri hvem som blir rammet, sier hun.

– Det er ubehagelig å sitte her å ikke vite noen ting. Nå har vi vært flinke å til og med brukt krypterte apper, og selv de føles ikke trygge nå for dem. Det sier ganske mye, sier Gaulin.

PROTESTER: En motorsykkel som tilhører politiet brenner under en protest etter at Masha Amini døde. Protesten som er avbildet skjedde i Teheran mandag denne uken.

Preget av det som skjer

Å vite at man selv er i trygghet i Norge betyr ikke at man ikke tenker på det som skjer i hjemlandet.

– Det er veldig frustrerende. Jeg har grått i noen dager mens jeg har sett på videoene. Jeg synes det er urettferdig at jeg ikke får gjort noe, og at de ikke er trygge sånn som meg, sier Gaulin.

KLIPPER SEG: Iranske kvinner verden over klipper av seg håret i det som skal være protester mot dødsfallet til Mahsa Amini.

Dette er saken:

Hva har skjedd: De siste dagene har det vært store protester over hele Iran. Minst 31 sivile er drept i demonstrasjonene, ifølge Iran Human Rights. Iransk statlig TV melder på sin side om 17 dødsfall. Bilder og video filmet av demonstrantene, viser iranske kvinner som blant annet river av seg hijaben og klipper av seg håret.

Grunnen: 22 år gamle Masha Amini. Hun ble i forrige uke pågrepet av moralpolitiet. Årsaken var at hun hadde tatt på hijaben på feil måte, ifølge flere utenlandske medier. 22-åringen døde mens hun var i varetekt. Politiet i Iran mener hun døde av hjerteinfarkt. Familien til 22-åringen avviser at hun hadde problemer med hjertet. BBC har rapportert at vitner så politiet slå henne til døde.

Hva er de internasjonale reaksjonene: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier dødsfallet er uakseptabelt og vil ta opp saken med Iran. FN reagerer også sterkt på at ung kvinne døde i iransk varetekt. Amerikanske myndigheter har innført sanksjoner mot det iranske «moralpolitiet».