Terry Hall er død

The Specials-vokalist Terry Hall er død, 63 år gammel.

Terry Hall var frontsanger for pop-punk-bandet The Specials.

– Det er med stor sorg vi meddeler bortgangen, etter en kort sykdomsperiode hos Terry, vår nydelige venn, bror, og en av de mest brilliante sangere og tekstforfattere dette landet noen gang har produsert, skriver The Specials på sin Twitter-konto.

Den engelske musikeren døde i en alder av 63 år.

The Specials hadde kjente låter som Host Town, A Message to You, Rudy, og You’re Wondering Now.