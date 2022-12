I NORGE: Svetlana Tikhanovskaja fortalte om de belarussiske demokratiforskjempernes utfordringer på Stortinget fredag 9. desember.

Belarusisk opposisjonsleder: Frykter hjemlandet «svelges av Russland»

Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja mener Belarus’ Putin-vennlige leder må fjernes før det kan bli fred i Ukraina.

Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja (40) er Oslo i forbindelse fredsprisutdelingen, som i år går til blant andre den fengslede belarusiske menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski.

Kvinnen som hevder hun vant det belarusiske presidentvalget i 2020 sier hun er glad for invitasjonen, som gir henne en mulighet til å hedre Bjaljatski og alle som kjemper for menneskerettigheter i Belarus.

APPELL: Svetlana Tikhanovskaja ba Stortingspresident Masud Gharahkhani om mer støtte til den demokratiske bevegelsen i Belarus.

For med en av Putins nærmeste allierte som autoritær leder for landet, har krigen i Ukraina ikke gjort livet lettere for belarusiske demokratiforkjempere.

– Dersom noen ytrer at de er mot krigen, kan du være sikker på at vedkommende blir arrestert. Ikke bare de som er mot regimet, men også motstandere av krigen blir stemplet som fiender av dette regimet. Så du kan forestille deg stemningen nå, sier Tikhanovskaja til VG.

TETTE BÅND: Russland president Vladimir Putin i midten med Belarus`autoritære leder Aleksandr Lukasjenko til venstre for han.

Mer undertrykkelse

Da Russland invaderte deres felles naboland Ukraina i februar, stilte Minsk opp. Russiske styrker har angrepet Ukraina fra baser på belarusisk jord under krigen.

I oktober ble det kjent at opp mot 9000 russiske soldater og 170 stridsvogner utplasseres i Belarus, og Russland har ifølge britisk etterretning flyttet et av sine mest slagkraftige luftvåpen, kampfly med med hypersoniske raketter, til Belarus, skriver faktisk.no.

Lukasjenko kalte utplasseringen et «svar på Natos provokasjoner ved grensen», og sier det er forsvar mot det de hevder er ukrainske planer om å angripe Belarus.

– Nå er vi i den situasjonen at Lukasjenko ikke blir nevnt når folk snakker om hvem som er ansvarlig for krigen. Men folk i Belarus ser at Lukasjenko byr på vår infrastruktur, vårt territorium for angrep på Ukraina. Og han gjør det fordi han må vise lojalitet til Putin, fordi Putin støttet han i 2020, sier Tikhanovskaja til VG.

I EKSIL: Tikhanovskaja lever i eksil med sine to barn i Litauen.

Lekker militær informasjon

Svetlana Tikhanovskaja har, sammen med det belarusiske Koordineringsrådet, opprettet et antikrigshovedkvarter som tar seg av spørsmål om bistand til Ukraina.

Men det har blitt langt vanskeligere for belarusiske fredsforkjempere å stå imot russiske militære, sier politikeren til VG.

For mens belarusere i vår utførte flere vellykkede sabotasjeaksjoner mot de russiske styrkene som angrep fra belarusisk territorium, så kan nå enhver belaruser som så mye som har et ukrainsk flagg i bilen eller i vinduet sitt, forvente å bli pågrepet, forteller hun.

– Folk må jobbe i skjul. Det eneste stedet frihetsforkjempere kan være usynlige og aktive nå, er på internett. Vi har en bred såkalt «folke-etterretning», som vil si at frivillige jobber for å samle inn og spre informasjon om bevegelsene til russiske styrker, militære kjøretøy og missiler, til en spesiell telegramkanal. Så viderebringes denne informasjonen til Ukraina.

Tikhanovskaja tok steget ut i rampelyset i 2020, som presidentkandidat etter at hennes opposisjonelle blogger-ektemann Sergej ble fengslet.

Målet var å gi det belarusiske folk demokratiske reformer og få løslatt politiske fanger.

To år etter lever hun med sine to barn i eksil under høyt trusselnivå i Litauen, ektemannen har fått en dom på 18 års fengsel, og hjemlandet er en støttespiller for aggressor Russland i krigen i Ukraina.

Det ble ikke helt som hun hadde tenkt, bekrefter hun.

– Den gang så vi på fremtiden med store forventninger, og vi var sikker på at denne gangen kom vi til å klare å bekjempe det autoritære regimet. Hadde det ikke vært for Putin, så ville vi klart det, sier hun til VG.

Tikhanovskaja sier at hun kanskje hadde forventet at Vesten iverksatte flere tiltak mot Lukasjenkos regime, enn det som ble realiteten.

Putins krigføring i Ukraina vanskeliggjør arbeidet til dem som kjemper for et demokratisk Belarus, men samtidig er det en viktig påminner om at hvis autoritære ledere bekjempes, venter en bedre fremtid for flere land i regionen, mener Tikhanovskaja.

Under møtet på Stortinget fredag ettermiddag ba hun Stortingspresident Masud Gharahkhani om mer støtte til det belarussiske sivilsamfunnet, for å «hindre at også Belarus blir svelget av Russland.»

– Så lenge Lukasjenko er ved makten er han alliert med Putin og det er en konstant trussel mot våre naboland. Det blir ingen fred i regionen så lenge han er ved makten.