SAMARBEID: Russlands president Vladimir Putin og Kinas øverste leder Xi Jinping i Usbekistan i september 2022. Tidligere denne uken sa Putin at samarbeidet med Kina er svært viktig.

Der Spiegel: Kina og Russland i diskusjoner om dronesalg

Ifølge den tyske avisen Der Spiegel skal det foregå forhandlinger om kjøp og salg av «kamikazedroner». Opplysningen er ikke bekreftet.

USA, Tyskland og Natos Jens Stoltenberg har alle advart Kina mot å levere våpen til Russland.

Likevel skal ifølge Der Spiegel foregå samtaler om salg av 100 kinesiske angrepsdroner til Russland. De skriver at leveransen kan skje så tidlig som i april.

De oppgir ikke hvor de har informasjonen fra.

Ifølge dem skal samtalene pågå mellom det russiske militæret og en kinesisk droneprodusent.

Der Spiegel skriver at produsenten skal ha sagt ja til å lage og teste 100 prototyper av en drone ved navn ZT-180, før de leveres til Russland innen april 2023.

Ifølge avisen skal dronen være i stand til å bære et opp mot 50 kilo tungt stridshode.

I tillegg skal det ligge i planen å overlevere komponenter og kunnskap nok til at Russland skal kunne produsere rundt 100 droner i måneden på egen hånd.

Kilder til avisen mener designet av dronen kan ligne på dronene Russland har skaffet seg fra Iran.

Frykter kinesisk støtte

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa tidligere denne uken at det er økende bekymring i forsvarsalliansen for at Kina bestemmer seg for å støtte Russlands krigføring i Ukraina.

– Vi har ikke sett forsyninger av dødbringende hjelp fra Kina til Russland, men vi har sett tegn til at de vurderer og muligens planlegger dette, sa Nato-sjefen, ifølge NTB.

Les også Stoltenberg: Økende bekymring for at Kina vil støtte Russlands krig I over to timer talte Putin for den russiske nasjonalforsamlingen. Talen skaper bekymring hos Nato-sjefen, som mener den…

Uttalelsen kom etter at USAs forsvarsminister Antony Blinken advarte Kina mot konsekvensene av å gi materiell støtte til Russlands krig i Ukraina.

Kina reagerte raskt på Blinkens uttalelse, og en talsperson for utenriksdepartementet anklaget ham for å spre feilinformasjon.

Tolldata avslørte

Tidligere i februar skrev The Wall Street Journal at Russland skal ha mottatt et stort antall forsendelser av militært utstyr fra Kina, som brukes i krigen mot Ukraina.

Navigasjonsutstyr, teknologi for blokkering av radiosignaler og deler til kampfly skal ha blitt sendt fra statlige kinesiske forsvarsselskaper til statlige russiske forsvarsselskaper. Det viser tolldata som avisen har fått tilgang til.

Det skal dreie seg om utstyr som i utgangspunktet har sivil anvendelse, men som også kan brukes til militære formål.

Tolldataene er hentet inn av den amerikanske organisasjonen «C4ADS», en organisasjon som jobber med å identifisere nasjonale sikkerhetstrusler.

Den amerikanske avisen viser til et stort antall forsendelser som skal ha funnet sted etter Russlands invasjon i februar i fjor. Det til tross for at det er rettet sanksjoner mot flere av de russiske selskapene.

Ifølge Der Spiegel så sendes allerede komersielle droner fra Kina til Russland via et tredjeland.

Det er fra før innført sanksjoner mot et kinesisk selskap, anklaget for å ha delt satellittbilder fra bakken i Ukraina med Russland.