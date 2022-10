1 / 2 ANGREP: Fire personer ble drept og flere ble skadet i et russisk droneangrep mot Kyiv mandag morgen. ANGREP: Fire personer ble drept og flere ble skadet i et russisk droneangrep mot Kyiv mandag morgen. forrige neste fullskjerm ANGREP: Fire personer ble drept og flere ble skadet i et russisk droneangrep mot Kyiv mandag morgen.

«Kamikazedroner» mot byer i Ukraina: − Terrorstrategi

Fire personer ble drept da det regnet droner over Kyiv mandag. Det nye våpenet i Russlands arsenal er et billigere alternativ til kryssermissilet, ifølge forsker ved Luftkrigsskolen.

Publisert: Nå nettopp

– Vinduene på kjøkkenet og soverommet mitt føk ut, og veggene kollapset, forteller Halyna Stefanova (65) til den britiske avisen The Guardian.

Noen timer tidligere ble boligblokken hennes i Kyiv truffet av en såkalt selvmordsdrone, også kjent som kamikazedrone. Fire mennesker i bygningen døde, deriblant et ungt par som ventet barn, ifølge avisen.

Ordføreren i Ukrainas hovedstad, tidligere proffbokser Vitalij Klitsjko, hevder på Telegram at 28 droner ble brukt i angrepet. Mesteparten av disse skal ha blitt skutt ned, men fem av dem slo inn i infrastruktur i byen, ifølge ordføreren.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, forteller til VG at dette er en ny måte for russerne å angripe Kyiv på, selv om de har holdt på med angrep fra luften hele tiden:

– Det ser ut til at russerne har satt i gang en terrorstrategi ved å bruke av disse iranske dronene mot sivile og symbolske mål, sier han.

De ubemannede dronene omtales som «selvmordsdroner» eller «kamikazedroner», ettersom de flyr direkte inn i målet sitt og eksploderer.

RUINER: Brannmannskaper jobber i en ødelagt bygning etter droneangrepet i Kyiv.

De russiske våpenlagrene har krympet siden krigen begynte i februar. Amerikansk etterretning varslet allerede i juli om en hemmelig avtale mellom Russland og Iran om å sende raketter og iranske droner til Ukraina.

Iranske myndigheter har nektet bastant for at det finnes noe droneavtale med Russland. Lars Peder Haga er derimot bombesikker på at det nå er iranske våpen som blir brukt:

– Det kan vi være bortimot hundre prosent sikre på. Russiske medier har ikke lagt skjul på at disse er kjøpt fra Iran, sier han.

Dronene, som går under navnet «Shahed 136» i hjemlandet, inneholder et stridshode på 40 kilo, og kan treffe mål omtrent 2500 kilometer unna. De er også billige – som en slags lavbudsjettsversjon av kryssermissilet, forklarer førsteamanuensen.

I Ukraina er dronene derimot blitt ommerket som «Geran-2»-droner.

– Russerne har satt sitt eget navn på det, og det rimer på Iran. Det kan nesten virke som det er bevisst humor fra russernes side, sier Haga.

EKSPERT: Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

Benekter kjennskap

Russland på sin side hevder de ikke har kjennskap til om iranske droner er tatt i bruk, ifølge Reuters.

Dimitry Peskov, en talsmann for Kreml, uttalte tirsdag at de ikke har noen kjennskap til saken.

Uttalelsen fra Kreml kommer samme dag som Reuters også melder at Iran har vedtatt å sende missiler og flere droner til Russland.

Ifølge nyhetsbyrået ble avtalen bekreftet av to ikke navngitte iranske offentlige tjenestemenn og to iranske diplomater.

Avtalen skal ha kommet på plass 6. oktober da visepresidenten i Iran, Mohammad Mokhber og en delegasjon fra Iran, besøkte Moskva for å snakke med Russland om leveranse av våpen.

– Russerne hadde spurt om flere droner og de iranske ballistiske missilene med forbedret nøyaktighet, sa en av de iranske diplomatene.

Iran har som nevnt tidligere nektet for at en slik avtale eksisterer, og påstanden fra tjenestemennene er ikke bekreftet av Iranske myndigheter.

Trapper opp

De første meldingene om at dronene hadde ankommet slagmarken i Ukraina kom allerede i september. En ukrainsk oberst varslet om at dronene hadde ødelagt flere artillerivogner, samt pansrede kjøretøy.

Antallet droneangrep har imidlertid trappet seg betydelig opp den siste tiden, ifølge ukrainske og amerikanske medier. Mellom søndag kveld og mandag morgen ble det observert 43 selvmordsdroner over Ukraina, ifølge ukrainske Pravda.

– Akkurat nå skjer det droneangrep, og droner som skytes ned, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han talte til folket mandag kveld.

En talsmann i det amerikanske utenriksdepartementet, Vedant Patel, advarte samme dag at USA vil innføre sanksjoner mot selskaper og land med tilknytning til det iranske droneprogrammet.

– Kjøpet av disse dronene viser det enorme presset på Russland etter å ha tapt terreng i Ukraina, sa Patel ifølge NTB.

VRAKRESTER: Restene av det som skal være en russisk drone av typen «Geran-2», altså en ommerket Shahed 136-drone i Ukraina.

– Usikkert hvor nyttige de er

Lars Peder Hagaforteller at de iranske dronene i hovedsak bare er i stand til å treffe statiske mål, altså ting som ikke beveger seg:

– Dette er egentlig ikke droner i en alminnelig forstand, ettersom de ikke er fjernstyrt av en operatør som kan sikte seg inn på målet. Disse dronene er i stedet avhengige av et forhåndsbestemt koordinat som de flyr mot, sier han.

– Jeg vet ikke hvor god presisjon de har, og de har et relativt lite stridshode. Det er dermed usikkert hvor nyttige de er mot militære mål, legger han til.

Haga sammenligner Shahed 136-dronene med V1 rakettene som ble brukt til å terrorbombe London under Andre verdenskrig.

– Dette med kamikazedroner er egentlig ikke så originalt, selv om de iranske dronene har bedre navigasjonssystemer, sier han.

1 / 2 «KAMIKAZEDRONER»: De ubemannede dronene omtales som «selvmordsdroner» eller «kamikazedroner», ettersom de flyr direkte inn i målet sitt og eksploderer. FORGJENGEREN: Forsker Lars Peder Haga sammenligner de iranske dronene med V1-rakettene som ble brukt av tyskerne under Andre verdenskrig. forrige neste fullskjerm «KAMIKAZEDRONER»: De ubemannede dronene omtales som «selvmordsdroner» eller «kamikazedroner», ettersom de flyr direkte inn i målet sitt og eksploderer.

VG har tidligere skrevet om hvordan det på ukrainsk side har blitt brukt billige droner fra Ebay til blant annet å ødelegge russiske stridsvogner.

– Det er mye eksperimentering som foregår, også på ganske lavt nivå med hobbydroner. Det har egentlig foregått siden 2014, sier Haga.

Han tror Russlands nye droner fra Iran først og fremst egner seg til å treffe sårbare mål, som for eksempel kraftstasjoner.

– De er nok ikke brukbare til så mye annet, sier han.