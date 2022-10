STORT ANSVAR: Nils Andreas Stensønes, sjef for Norges etterretningstjeneste, har som primæroppgave å følge med på trusler mot Norge fra Russland.

E-sjefen om russiske ubåter: − Vi har rimelig god oversikt

LUTVANN LEIR (VG) Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes sier de følger nøye med på russiske ubåter. Han tror Putin vil unngå at krigen skal spre seg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Krigen i Ukraina har «rykket nærmere Norge», sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Trusselen fra russiske sabotasjeaksjoner mot Norge er høyere enn før, sier PST. Ulovlige droner blir observert på norske flyplasser og norske oljeplattformer.

Hvor stor og reell er egentlig trusselen mot Norge? Og hvor langt kan Russland gå?

Det er akkurat dette Nils Andreas Stensønes (58) har ansvar for å få klarhet i.

Som sjef for Norges etterretningstjeneste er det hans jobb å oppdage og vurdere trusler fra utlandet mot Norge.

– Etter invasjonen av Ukraina så vi en lavere aktivitet i etterretningstrusselen mot Norge, men den har tatt seg opp igjen. Vi er tilbake til der vi var før krigen, sier han.

Info Nils Andreas Stensønes (58) Sjef for Forsvarets etterretningstjeneste siden 2020.

Viseadmiral og tidligere sjef for Sjøforsvaret (2017–2020).

Ledet Sjøforsvaret da en av Forsvarets fregatter, Helge Ingstad, forliste.

Har gått gradene i Forsvaret siden 1983.

Har også vært sjef for operasjoner ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Født i Etiopia og oppvokst i Sandefjord.

Gift og har tre døtre. Bosatt i Bergen. Kilde: NTB Vis mer

Norge er et interessant etterretningsmål for Russland, har Stensønes slått fast i VG, samtidig som Norge er viktigere enn noen gang fordi norsk gass plutselig er blitt Europas viktigste importvare.

I dette intervjuet forteller E-sjefen enda mer:

Han vurderer sikkerheten ved Norges mest sårbare infrastruktur, atomtrusselen fra Russland og faren ved russiske ubåter.

Og han deler sitt syn på Putin og hvor langt han tror den russiske presidenten er villig til å gå.

Hysj-kvarteret

VG møter E-sjefen ved Lutvann leir i Oslo.

Etter å ha passert ID-kontrollen, får vi instruks om å gå gjennom leiren til et ruvende bygg i skogkanten: E-tjenestens hovedkvarter med stålfasade og blendede vinduer.

Idet vi passerer sikkerhetsslusene, opphører dekningen på mobilen.

De ansatte i E-tjenesten må låse inn telefonene sine i et lite skap ved inngangen. Det vibrerer i et sett.

En vakt fører oss til et lite presserom, og straks suser en hektisk E-sjef inn døren.

FULL AGENDA: E-sjef Stensønes har det ekstra travelt for tiden, men det skjerpede trusselbildet i Norge og Europa.

Norges mest aktuelle mål

Vi starter med å spørre ham om den mest sårbare infrastrukturen i Norge – kanskje i hele Europa akkurat nå: Norske gassrødledninger.

Det finnes cirka 9000 kilometer av dem på havbunnen. Nylig ble rørledninger like utenfor Danmark og Sverige, Nord Stream, sprengt i et antatt sabotasjeangrep.

Hvor god kontroll har egentlig E-tjenesten med hva som skjer rett utenfor norsk farvann?

– Det er sånn at når vi skal beskytte infrastruktur, så monitorerer vi ikke hver meter fortløpende. Vi ser etter aktører som kan gjøre noe, forklarer Stensønes.

Han forteller at de likevel har økt overvåkningen av gassrørledningene ut fra Norge etter eksplosjonene i Østersjøen.

– Vi følger all aktivitet som foregår, med spesielt fokus på fartøy som oppfører seg unormalt, som eksempelvis stopper i nærheten av olje- og gassinstallasjoner.

– Det er stor tilstedeværelse av norske og allierte fartøy og fly, som vil gå ut og undersøke hva de driver med, for å unngå at de gjør skjulte ting, fortsetter Stensønes.

Han mener det er fullt mulig å kontrollere om noen har satt ut sprengladninger på havbunnen, og påpeker at olje- og gasselskapene selv sjekker dette jevnlig.

– Vi har en ganske god oversikt over det som foregår på norsk økonomisk sokkel, spesielt på olje- og gassinfrastrukturen, sier etterretningssjefen.

Droner er en annen trussel mot olje- og gassanleggene. De brukes mer og mer i etterretning, ifølge E-sjefen. Russland kan bruke droner for å skaffe seg «en detaljforståelse» av hva som finnes på plattformene. Men faren for å bli oppdaget er relativt stor, mener Stensønes.

JAKTER ETTERRETNING: E-tjenesten mener å ha god oversikt over hva kjempen i øst holder på med.

De russiske ubåtene

Nord Stream-angrepet 27. september er fortsatt under etterforskning. En av teoriene er at det var russiske ubåter som satte ut sprengladninger på rørene.

Russiske ubåter passerte norskekysten senest i sommer. Hvordan sikrer vi oss mot dem?

– Alt som skjer under vann er høyt gradert, så detaljene kan jeg ikke si noe om. Men vi har rimelig god oversikt over russiske ubåter, hva de gjør og hvor de beveger seg. Det er ikke sånn at noen dykker under vann, og så er det ingen som vet noe mer, sier Stensønes.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljene, men vi har en god oversikt over russisk militæraktivitet generelt.

E-sjefen bekrefter at de deler relevant informasjon om blant annet russiske ubåter til Forsvarets operative hovedkvarter (FHO) og andre enheter i militæret, og til allierte og partnere som trenger å vite, slik at de «sammen kan håndtere situasjonen».

1 / 3 PÅ DYPT VANN: Putin dukker opp fra en ubåt under en befaring i Svartehavet utenfor Krimhalvøya i 2015. GIGANTISK: Verdens største atomubåt, Dmitry Donskoy, fotografert vest for St. Petersburg i 2017. Ubåten er utstyrt med 20 missiler og opptil 200 atomstridshoder. Putin har vært på tur med ubåt flere ganger. Her i Østersjøen i 2013. forrige neste fullskjerm PÅ DYPT VANN: Putin dukker opp fra en ubåt under en befaring i Svartehavet utenfor Krimhalvøya i 2015.

Det alle frykter mest

Mer enn droner, ubåter og sprengladninger, er det en ting verden frykter: Bruk av atomvåpen.

Putin har flere ganger signalisert at Russland kan komme til å bruke såkalte taktiske atomvåpen taktiske atomvåpenTaktiske atomvåpen er kjernefysiske våpen med mindre sprengkraft. De skiller seg fra de strategiske atomvåpnene som folk har fryktet siden Hiroshima og gjennom hele den kalde krigen, som er bomber som kan legge storbyer i grus. Men taktiske atomvåpen kan også gjøre stor skade: Ett våpen kan ødelegge en utstasjonert brigade med 3500–5000 soldater, flere hundre stridsvogner og andre kampkjøretøy, ifølge Palle Ydstebø, oberstløytnant ved Forsvarets høyskole. i Ukraina, altså kjernefysiske våpen med mindre sprengkraft enn de strategiske atomvåpnene (som ble brukt i Hiroshima).

På spørsmål om hvordan E-sjefen vurderer atomtrusselen fra Russland, svarer han:

– Den er fortsatt lav, men noe høyere. For Russland har satt seg selv i en vanskelig situasjon: De taper terreng militært på bakken, samtidig som de har annektert disse fire fylkene og erklært dem for russisk territorium. Derfor har Russland behov for å endre dynamikken.

– Men de potensielle kostnadene ved å bruke atomvåpen er veldig store for Russland, understreker Stensønes.

E-sjefen peker på flere grunner til at atomkrig vil koste mer enn det smaker for Russland:

Den militære nytteverdien er begrenset på grunn av måten ukrainske styrker opererer på, i små forband forband Et forband er en sammensatt, stor militær landorganisasjon, som en brigade, divisjon, korps, armé eller armégruppe. og spredt. USA har vært tindrende klar på at det vil ha betydelige kostnader. Hva vil skje med Russlands tradisjonelle venner; hvordan vil Kina og India reagere?

VISER MUSKLER: Russland har som tradisjon å stille frem militærkjøretøy og våpen, her under seiersparaden 24. juni på Den røde plass i Moskva i 2020.

«En rasjonell aktør»

– Hva skal til for at risikoen øker?

– Atomvåpen har først og fremst en avskrekkende effekt. Den dagen du bruker det, har de mistet mye av effekten sin, mener E-sjefen.

Han sier det også er et politisk spørsmål: Beslutningen om å eventuelt ta i bruk atomvåpen ligger i siste instans hos Putin.

– Det er hans vurdering av situasjonen og hans beslutning som vil avgjøre om de vil bruke det. Det er et voldsomt ansvar. Så får vi håpe at han er seg ansvaret bevisst.

– Oppfatter du Putin som en rasjonell aktør?

– Vi oppfatter Russland som en rasjonell aktør. Men vi må huske at Russland har en annet historisk forståelse og et annet verdensbilde, svarer E-sjefen.

TOLKER PUTIN: E-sjefen forsøker å se verden gjennom Putin og Russlands øyne.

Han sier at mye kan virke ulogisk sett fra Norge eller Vesten, som er rasjonelt sett fra Russland. Stensønes prøver derfor å bedømme trusselen fra Russland ut fra et russisk perspektiv.

– Verden ser helt annerledes ut sett fra Kreml, enn fra Norge, sier han.

E-sjefen slår fast at Russland forsøker å endre verdens sikkerhetspolitiske situasjon og det russerne mener er en vestlig dominert verdensorden.

Han konstaterer også at Putins samarbeid med Vesten er forbi. Kanskje for alltid.

– Russland har valgt et annet forhold til Vesten. Og det leder sannsynligvis til en varig endret sikkerhetspolitisk situasjon.

Dette tror han Putin vil

Stensønes sier at den kanskje viktigste oppgaven til den norske etterretningstjenesten er å kartlegge Russlands kapasitet og intensjoner – altså hva de er gode for, og hva de ønsker å oppnå.

For å finne svaret på dette, forsøker E-tjenesten å forstå hele nasjonen Russland – økonomien, samfunnet, politikken, etterretningen og militæret.

– Hvor stor trussel utgjør Russland mot Norge og Nato-land i dag?

– Det ville vært et voldsomt skritt av Russland å angripe et vestlig land. De vil, etter vår vurdering, gjøre det de kan for å unngå en Artikkel 5-situasjon.

Den sentrale artikkel 5 i Atlanterhavspakten slår fast at et væpnet angrep mot et Nato-land betraktes som et angrep på hele forsvarsalliansen. Med andre ord: Det vil utløse en krig mellom Russland og hele Nato.

FRYKTET: Nato og Vesten frykter hva som blir den russiske presidenten Vladimir Putins neste steg.

Slik E-sjefen ser det, er dette målene som driver Putin i dag:

Russland ønsker å endre politikken i Ukraina, få landet tettere knyttet til seg og få en viss kontroll over det. Russland ønsker å svekke Vestens vilje til å levere mer våpen til Ukraina – som ukrainerne er helt avhengige av for å kunne lykkes i krigen.

– Vi er sikre på at Russland har liten interesse av at denne krigen sprer seg. De har flyttet tre fjerdedeler av landstyrkene fra nord til Ukraina, og vi ser normal øving og treningsaktivitet blant de strategiske styrkene, flyene, og fartøyene, avslutter etterretningssjefen.