FUNNET SKYLDIG: Paul Flores (45) under rettssaken mot han.

Kristin Smart forsvant i 1996 - medstudent funnet skyldig i drap

Paul Flores er funnet skyldig for drapet på den 19 år gamle studenten Kristin Smart, som forsvant etter fest i California i 1996.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dette melder blant andre Los Angeles Times.

Smarts mor Denise brast i gråt da dommen ble lest opp, skriver Sanluisobispo.com. Hun ble trøstet av ektemannen.

Saken har fått stor oppmerksomhet gjennom flere år, og har vært gjenstand for mange dokumentarer og true crime podcaster.

I 2021 ble Flores og hans far Ruben Flores, pågrepet i forbindelse med saken. 45 år gamle Paul var student på samme universitet som Smart i 1996.

FORSVANT ETTER FEST: Kristin Denise Smart ble sist sett 25. mai 1996.

Den 25. mai 1996 gikk Smart sammen med Flores til en av universitetets sovesaler etter en fest.

San Luis Obispos statsadvokat påsto at Flores voldtok eller forsøkte å voldta Smart, og deretter drepte henne, før han gjemte liket under farens platting, skriver Los Angeles Times.

Flores har vært politiets hovedmistenkte i mange år. Flores’ advokat Robert Sanger mente på sin side at han var utsatt for «konspirasjonsteorier», og at det ikke finnes bevis for at han har drept Smart.

I 2020 skal en nabo ha rapportert om merkelig lastebil-aktivitet på eiendommen. Aktor fortalte juryen at det var da far og sønn flyttet Smarts levninger, ettersom etterforskere var på søken etter ny informasjon, skriver Los Angeles Times.

Smart sin kropp ble aldri funnet, men Flores ble likevel funnet skyldig. Smart ble erklært død i 2002.

Faren, Ruben Flores, var siktet for medvirkning, melder ABC News.

Han ble funnet ikke skyldig. Sakene er koblet sammen, men de ble behandlet separat. Dommen i begge ble lest opp samtidig.

Anklagerne mener Ruben Flores hjalp sønnen med å gjemme liket på sin eiendom, før han også hjalp til med å flytte levningene i 2020.

Paul Flores vil få straffeutmålingen 9. desember.