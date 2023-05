IKKE SØKBAR: Larry Page grunnla søkegiganten Google. Men han er ikke spesielt interessert i å bli funnet.

Newsweek: Finner ikke Google-grunnlegger Larry Page

Larry Page, halvparten av duoen som grunnla Google, er gått under jorda etter at han ble stevnet som vitne i et søksmål mot Jeffrey Epsteins bank.

De amerikanske Jomfruøyene i Karibien sliter med å finne milliardæren. Ifølge flere medier er Larry Page stevnet i en rettssak mot den amerikanske storbanken JP Morgan Chase.

Myndighetene på Jomfruøyene har imidlertid ikke vært i stand til å finne mannen. Ifølge rettsdokumenter som Newsweek har sett, skal de ha søkt på fire adresser uten hell.

Larry Page var leder for Google inntil han og medgrunnleggeren Sergei Brin gikk av i desember 2019. Han sitter ennå i styret til søkegiganten, men skal ha tilbragt mesteparten av pandemien på sine private øyer – ja, i flertall – i Karibien og Stillehavet. Nå er han altså ikke å finne.

ET LITE KRYPINN: Den er ikke akkurat en sparebank, amerikanske JP Morgan Chase. Dette er hovedkvarteret til den mektige banken i New York.

Banken er anklaget for å ha hjulpet Epstein med flere bankkontoer fra 1998 til 2013. De hadde ham dermed som kunde også etter at Epstein ble arrestert i 2006, skriver Daily Mail.

Stor innflytelse

Myndighetene på Jomfruøyene hevder at banken med viten tilrettela for at Jeffrey Epstein var i stand til å begå overgrep mot flere kvinner og mindreårige. Dette skal banken ha gjort ved å la Epstein bruke banken til å betale både ofrene og personer rundt ham som rekrutterte nye ofre for ham, hevder søksmålet.

Bankens sjef Jamie Dimon kom fredag med sitt vitnemål. Han sier at han aldri har møtt eller snakket med Epstein, og at banken aldri hjalp ham med å begå forbrytelser, skriver Reuters.

Larry Page er stevnet i saken fordi Epstein kan ha henvist til Page i sin omgang med storbanken, ifølge statsadvokaten på Jomfruøyene.

Som en av verdens rikeste menn hadde Page stor innflytelse på en bank, og det å henvise til bekjentskap med ham kunne tenkes å påvirke banken.

INGEN RETTSSAK: Jeffrey Epstein ble funnet hengt i sin egen celle bare en måned etter at han ble arrestert i 2019. Hans omgangskrets slipper likevel ikke unna rettssakene i kjølvannet av overgrepene han skal ha begått.

Jeffrey Epstein hadde et stort nettverk av bekjentskaper. Nylig kom det fram at han skal forsøkt å utpresse grunnleggeren av Microsoft, Bill Gates.

Epstein ble i juli 2019 arrestert, siktet for å ha begått overgrep mot flere mindreårige. Bare en måned senere ble han funnet død i fengselscellen, etter at han skal ha tatt sitt eget liv.

Google-grunnleggeren er bare en av mange rikinger som er stevnet i saken. Også den andre Google-gründeren, Sergei Brin, er stevnet. Det samme er tidligere Disney-sjef Michael Ovitz og JP Morgans tidligere banksjef Jes Staley.