Saken som ryster Australia: Politiet brukte elektrosjokkvåpen på 95-åring

– Hun gikk mot politifolkene. Hun gikk sakte – hun hadde gåstol – men hun hadde en kniv.

Kortversjonen En 95 år gammel kvinne med demens ble utsatt for elektrosjokkvåpen (taser) av politiet på et eldrehjem i Australia.

Kvinnen hadde en kniv i hendene, men familien og interessegrupper for eldres rettigheter kritiserer politiets maktbruk.

Hendelsen etterforskes og den ansvarlige politibetjent er tatt midlertidig ut av tjeneste. Vis mer

Det forklarte assisterende politisjef i den australske delstaten New South Wales, Peter Cotter, på en pressekonferanse etterpå.

Hendelsen han snakker om skjedde tidlig onsdag morgen på pleiehjemmet Yallambee Lodge i den australske byen Cooma. Byen ligger i området Snowy Mountains noen timers kjøring fra storbyen Sydney.

Her ble 95 år gamle Clare Nowland, som har demens, utsatt for elektrosjokkvåpen – en såkalt «taser». elektrosjokkvåpen – en såkalt «taser».Et håndholdt våpen som gir et ikke-dødelig elektrisk støt som forstyrrer muskelfunksjoner. Ifølge politiet i Norge fungerer en taser ved at to piler blir skutt ut. Når de treffer kroppen, sendes det opp mot 50.000 volt gjennom kroppen den den som blir truffet i fem sekunder. Personen som blir utsatt for elektrosjokkvåpenet mister kontroll over muskulaturen, og vil dermed bli passivisert. Meningen er at våpenet skal kunne bidra til å få kontroll på en situasjon i tilfeller der politiet kanskje ellers måtte ha brukt skytevåpen. Kvinnen, som skal ha hatt en kniv i hendene, falt og slo hodet sitt da hun ble truffet. Hun er innlagt på sykehus med kritiske skader.

Hendelsen har skapt sjokkbølger i Australia. Politiets maktbruk skal etterforskes, og den eldre kvinnens familie stiller seg kritiske til at hun kan ha blitt oppfattet som en trussel.

– Uforståelig

– Dette må vekke reaksjoner. Ingen vil at bestemoren eller moren deres skal bli utsatt for elektrosjokkvåpen, sier Margaret Crothers, som er talsperson for en interessegruppe for eldres rettigheter til den australske kanalen ABC.

Andrew Thaler, som snakker på vegne av familien, forteller at de har vært på sykehuset siden onsdag, og at de er forberedt på at de kanskje ikke får bestemoren sin tilbake.

– Det er uforståelig at politiet følte behov for å utsette denne kjære, gamle bestemoren for elektrosjokkvåpen, sier han til Sky News og legger til:

– Jeg mener: Elektrosjokkvåpen kan ta livet av voksne menn, og da vil jeg tro det samme gjelder kvinner på 95 år. Hun veier hele 43 kilo, tror jeg.

SKJEDDE HER: Eldrehjemmet Yallambee Lodge i Cooma i området Snowy Mountains i Australia.

«Konfronterende»

Hendelsen ble filmet med politiets kroppskameraer. Assisterende politisjef Cotter beskriver opptaket – som ikke vil bli offentliggjort – som «konfronterende».

Slik beskrives hendelsesforløpet av politiet, ifølge australske medier:

Den eldre kvinnen skal ha fått tak i det som beskrives som en biffkniv, som hun skal ha gått rundt i gangene på hjemmet med. De ansatte ringte politiet, og to politibetjenter ble sendt til stedet.

De skal ha bedt kvinnen om å legge fra seg kniven, noe hun ikke gjorde. Hun skal da ha vært i et lite rom, og begynt å gå mot betjentene som sto i døråpningen. Ingen andre var til stede i rommet.

En av politibetjentene avfyrte sitt elektrosjokkvåpen. Den eldre kvinnen falt og slo hodet sitt, og ble sendt til sykehus.

Politibetjenten som avfyrte våpenet er tatt ut av tjeneste mens saken etterforskes.

Ifølge reglene skal ikke australsk politi bruke elektrosjokkvåpen mot eldre og sårbare personer med mindre omstendighetene tilsier det, for eksempel dersom det er fare for liv og helse.

– Hun hadde en kniv. Jeg kan ikke gå videre inn på hva som foregikk i tankene på noen når det er snakk om elektrosjokkvåpen, sier assisterende politisjef Cotter til Sydney Morning Herald.

