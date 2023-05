DELT PÅ TO: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tok en tur i parken med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Sauli Niinistö ved den finske presidentens sommerbolig i juni 2022. Nå er Finland blitt Nato-medlem, men må forholde seg til et annet militært hovedkvarter enn Norge.

Nato-planer vil splitte Norden under to kommandoer

Natos militære toppsjefer ønsker å midlertidig dele ansvaret for Norden under to forskjellige kommandoer, i de nye forsvarsplanene som nå ligger på politikernes bord.

Kortversjonen Natos militære toppsjefer foreslår midlertidig deling av ansvaret for Norden under to forskjellige militære kommandoer, i nye forsvarsplaner

Finland og Sverige vil trolig være under Brunssum-hovedkvarteret, mens Norge og Island vil være under hovedkvarteret i den amerikanske byen Norfolk.

Forslaget går imot tidligere ønsker fra hele Norden, om at nordiske land bør samles under én felles kommando.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dette er en midlertidig struktur som kan bli endret. Vis mer

Lite er kjent om detaljene i flere tusen sider tykke dokumenter som beskriver Natos regionale forsvarsplaner. Stats- og regjeringssjefene i Nato skal fatte endelige vedtak på toppmøtet i Vilnius i juli.

Internt omtales forsvarsplanene som Natos største omstilling siden den kalde krigen, en gjennomgripende militær modernisering av Natos planer for å forsvare sine 31, snart 32, medlemsland.

Samtidig har det vært en grundig gjennomgang av Natos militære kommandostruktur.

Tre hovedkvarter

Ansvaret deles mellom tre kommandoer: Norfolk i USA med ansvaret for Atlanteren, Brunssum i Nederland for Østersjø-regionen og landene i sentral-Europa, og Napoli i Italia for medlemslandene sør for Alpene og ved Svartehavet.

I den nye strukturen er ansvaret for Finland lagt til Brunssum-hovedkvarteret. Dette gjelder trolig også for Sverige, så snart medlemskapet er godkjent av Tyrkia og Ungarn.

Norge og Island skal ledes fra hovedkvarteret i Norfolk.

Dette er på tvers av rådet som de nordiske forsvarssjefene har gitt tidligere, med støtte fra sine regjeringer: At alle de nordiske landene skulle samles under en felles kommando.

Ingen motsetning

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter overfor VG at ønsket om en felles kommando for Norden fortsatt står ved lag. Han sier at dette er en midlertidig struktur som kan bli endret:

– Hovedkvarteret i Norfolk er fortsatt under oppbygging. Det er derfor viktig å ikke presentere dette som en motsetning om det er den ene eller den andre kommandoen som gjelder, for begge er jo en del av Nato, sier Støre.

– Men geografien gjør jo at det å komme de nordiske landene til unnsetning i en krise vil ha to hav-dimensjoner: Den ene er Østersjøen og den andre er Atlanterhavet som er den norske dimensjonen, sier han.

Anbefalingen kommer fra Natos øverstkommanderende i Europa (SACEUR), den amerikanske generalen Christopher Cavoli.

Ifølge den finske TV-kanalen Yle er bakgrunnen at hovedkvarteret i Norfolk ennå ikke har kapasitet til å ta seg av forsvaret av hele Norden.

Finland ble formelt Nato-medlem og koblet på Natos militære kommandosystem fra og med 3.april i år.

KAN BLI PERMANENT: NUPI-forsker Karsten Friis.

Bekymring

– Det er en bekymring i de nordiske hovedstedene om at det som sies å være midlertidig, kan bli permanent, sier seniorforsker Karsten Friis på NUPI til VG.

Friis følger europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk tett.

– Jeg har forståelse for at landene i Norden ikke vil splittes. Men uansett hvor grensene mellom hovedkvarterene settes, så vil det være den samme øverstkommanderende og samme Nato, legger han til.

– Samtidig har oppdelingen også en sikkerhetspolitisk dimensjon: Landene ønsker å være med i Nato fordi man vil være på parti med USA, sier Karsten Friis.