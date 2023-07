1 / 2 forrige neste fullskjerm

Russland kritiserer fangeutleveringen: − Ingen informerte oss

De fire ukrainske befalene som kjempet ved stålverket i Azovstal i Mariupul skal ifølge Reuters ha blitt utlevert fra Tyrkia og er flydd til Ukraina.

Russiske myndigheter mener at Tyrkia har brutt avtaler etter at de i dag skal ha utlevert fire ukrainske soldater, skriver det russiske nyhetsbyrået Ria.

Ifølge den russiske pressesekretær Dmitrij Peskov var avtalen at fangene skulle bli i Tyrkia til konflikten mellom Ukraina og Russland var over.

De ukrainske befalene som kjempet ved stålverket i Azovstal i Mariupul skal ifølge Peskov ha blitt løslatt uten at Russland ble informert.

– Ingen informerte oss om dette. I henhold til avtalene skulle disse lederne forbli på Tyrkias territorium til konflikten var slutt

Peskov hevder derfor at vilkårene er brutt både av ukrainsk og tyrkisk side.

RUSSISK TALSMANN: Den russiske pressesekretæren Dmitrij Peskov går hardt ut mot Tyrkia.

Peskov skal ha understrekt på Telegram at overleveringen er et resultatet av press før det kommende NATO–toppmøte 11. juli i Vilnius. Den russiske talsmannen legger også til at Kreml har forståelse for at Tyrkia ønsker å vise solidaritet til alliansen.

Frigjøringen av fangene skal ha skjedd i etterkant av Volodymyr Zelenskyjs Tyrkia-besøk denne uken.

– Vi reiser hjem fra Tyrkia og bringer våre helter hjem. Endelig skal de få komme hjem til sine slektninger, skriver Ukrainas president på Twitter.

UTLEVERT: Bilde viser Azovstol befalene Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhyi Volynsky, Denys Shleha og Oleh Khomenko i samme fly som Ukrainas president Volodymyr Zelensky 8. juli 2023.