OSLO-VISITT: Jens Stoltenberg var i Oslo sist fredag, hvor han deltok i bisettelsen av tidligere LO-leder Yngve Haagensen.

Ett år til for Nato-Stoltenberg: - Jeg er beæret

Jens Stoltenberg sier at det er en stor ære å fortsette om Natos generalsekretær. Nå bekrefter medlemslandene at de forlenger Stoltenbergs kontrakt med ett år, fram til 1.oktober 2024.

– Jeg er beæret av beslutningen som de Nato-allierte landene har tatt om å forlenge min periode som generalsekretær, skriver Stoltenberg i en pressemelding på Natos hjemmeside tirsdag formiddag.

Inntil forrige tirsdag var Stoltenbergs offisielle og uttalte plan at han skulle hjem til Norge om tre måneder:

«Jeg har gjort min posisjon klar mange ganger. Jeg har ikke noe mer å tilføye. Jeg søker ikke forlengelse, som er det jeg har sagt flere ganger tidligere», sa han for en uke siden.

Da hadde VG fått bekreftet at alle 31 medlemslandene hadde samlet seg om å be Stoltenberg bli i Brussel i ytterligere ett år.

For det var ett problem med Stoltenbergs plan:

USAs president Joe Biden og Natos største medlemsland en annen plan. De nektet å gi slipp på Stoltenberg. Allerede fra februar i år hadde den amerikanske presidenten lagt press på generalsekretæren.

– Avgjørende

Nyheten om Stoltenbergs forlengelse kommer med denne begrunnelsen fra Natos 31 medlemsland:

– De allierte landene takket generalsekretæren for hans lederskap og hans innsats, som har vært avgjørende for å sikre at landene rundt Atlanterhavet har stått sammen i møtet med historiske sikkerhetsutfordringer, sier medlemslandene i en felles uttalelse fra Natos råd, North Atlantic Council, tirsdag.

Den formelle beslutningen om en forlengelse vil bli tatt av stats- og regjeringssjefene på toppmøtet i Vilnius i neste uke.

– Sikret frihet og sikkerhet

Stoltenberg bekrefter dette i den korte uttalelsen som følger med forlengelsen:

– Båndene over Atlanteren mellom Europa og Nord-Amerika har sikret vår frihet og sikkerhet i snart 75 år, uttaler han.

– I en farligere verden er vår flotte allianse viktigere enn noen gang, legger Stoltenberg til.

Stoltenberg ville hjem

Ifølge VGs opplysninger hadde Stoltenberg tidlig i vinter gjort det klart overfor stats- og regjeringssjefene i Nato at de nå måtte anstrenge seg for å finne hans etterfølger. Han skal ha understreket at 1.oktober 2023 ville bli hans siste dag på jobben.

I tiden som fulgte erfarte han at det ikke ble satt full gass på prosessen med å finne en etterfølger, selv om Ursula von der Leyen var blant flere som ble nevnt som kandidater.

Ut over våren var imidlertid to aktuelle navn i spill:

21.april i år var VG først med å bringe nyheten om at Mette Frederiksen var høyaktuell for å bli Stoltenbergs etterfølger i Nato. Opplysningen var basert på informasjon fra høyt diplomatisk nivå i forsvarsalliansen, og utløste en voldsom interesse for hennes kandidatur i Danmark.

Også Storbritannia hadde meldt seg på og lanserte forsvarsminister Ben Wallace som en mulig etterfølger. Forslaget fikk imidlertid liten eller ingen støtte blant Natos EU-medlemmer.

JOBBSAMTALE: 13.juni ble Jens Stoltenberg ønsket velkommen til Det hvite hus for en samtale med USAs president Joe Biden.

Ett navn sto igjen

Men Washington skal president Biden ha vært nokså uinteressert i å vurdere noen andre alternativer enn en forlengelse for Stoltenberg.

For tre uker siden gikk Mette Frederiksen ut med full dansk støtte til at Stoltenberg måtte fortsette. Samme dag erkjente også Wallace at han ikke ville nå opp.

Stoltenbergs navn var dermed det eneste på listen.

Fjerde forlengelse

Jens Stoltenberg ble valgt til stillingen som Natos generalsekretær i 2014. Han har fått forlenget perioden tre ganger tidligere.

Siste forlengelsen kom i mars 2022, kort tid etter at Stoltenberg ble utnevnt til ny sjef for Norges Bank.

En måned etter at Russland invaderte Ukraina, ble medlemslandene på et ekstraordinært toppmøte enige med Stoltenberg om en ny forlengelse. Samme dag ga han beskjed til Finansdepartementet i Oslo at han likevel ikke ville bli sentralbanksjef.

Den russiske invasjonen hadde fratatt Stoltenberg muligheten til å velge mellom å fortsette i Nato, og å reise hjem og bli sentralbanksjef:

«Det er fordi jeg opplever at det er riktig nå å være fullt og helt konsentrert om oppgaven i Nato», sa Stoltenberg 24.mars i fjor.

«Vi har en brutal krig gående på fjerde uka med langvarige konsekvenser for vår sikkerhet. Det er den viktigste oppgaven i mitt liv», la han til.