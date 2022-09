Nå utropes Charles til konge

Charles III kunngjøres som konge fra St. James-palasset i London før nyheten seremonielt skal bringes ut i landet på hesterygg.

I dag utropes Charles III til konge av Storbritannia og 14 andre land som inngår i Samveldet av nasjoner.

Charles ble automatisk konge idet dronning Elizabeth døde.

Fredag lovet han å tjene det britiske folket med «lojalitet, respekt og kjærlighet» i sin første tale som konge.

Det som skjer i dag er at han offisielt utropes til konge for offentligheten, i seremonier i England, Skottland, Wales og Nord-Irland.

Seremonien daterer seg tilbake til tider hvor nyheter reiste på hesteryggen og ble ropt ut på torg og samlingsplasser.

Det er første gang kunngjøringen sendes direkte på fjernsyn.

Selve kroningen av kongen skjer først senere, tidspunktet er ennå ikke fastsatt.

Det siste bildet av dronning Elizabeth (1926–2022), tatt to dager før hun døde.

Eldgammel seremoni

Kunngjøringen av en ny konge skjer i seremonielle former med eldgamle røtter.

Klokken elleve i dag norsk tid møttes deler av Charles’ kongelige råd.

Det kongelige råd er i dag først og fremst en seremoniell samling av rådgivere, men følger en tradisjon tilbake til da normannerne hersket i England, fra slutten av 1000-tallet, hvor det kongelige rådet hadde stor makt.

Rådet møttes først og utpeker Charles til konge, sammen med en rekke høytstående embetsmenn.

Deretter leste man en teksten som kunngjorde Charles’ tiltredelse som konge. Kunngjøringen ble så signert av blant annet statsministeren, to erkebiskoper og flere andre høytstående embetsmenn.

Fra venstre: Labour-leder Keir Starmer i samtale med tidligere statsminister og Tony Blair og Gordon Brown under seremonien hvor det kunngjøres at Charles er blitt konge. Tidligere statsminister Theresa May (til venstre) på vei inn til seremonien.

Charles kone, dronning Camilla, og kronprins William er også til stede og signerer kunngjøringen.

Landets seks gjenlevende statsministere er også tilstede, ifølge BBC.

Charles vil deretter komme inn i rommet, uttale seg om dronningens død og deretter sverge en ed.

Eden handler om at kongen sverger å bevare uavhengigheten til kirken i Skottland. Mens Charles blir overhodet for kirken i England, har Skottland et skille mellom stat og kirke.

Kong Charles kom til London fredag, hvor han møtte folket utenfor Buckingham Palace.

Klokken tolv skjer selve kunngjøringen.

Da kommer sjefen for heraldikk (våpenskjold) til balkongen på St. James-palasset, et av Storbritannias eldste palasser.

Etter trompetfanfarer vil kunngjøringen av dronningens død og en ny konge bli lest opp fra balkongen.

Ifølge BBC er det vanlig at ordene «dronningen er død, lenge leve kongen» vil bli sagt til slutt, selv om dette ikke er en del av den offisielle teksten i kunngjøringen.

Ryttere vil deretter seremonielt reise ut i byen med nyheten.

St. James-palasset ble bygget under Henrik VIII (1491–1547). Han er en av Englands mest beryktede konger, kjent for sine seks ekteskap, hvor flere av konene miste hodet.

En time senere vil den samme kunngjøringen bli lest opp ved statuen av Charles I i Charring Cross, rett nedenfor Trafalgar Square, og på det gamle handelstorget Royal Exchange midt i London.

Kunngjøringen vil også bli lest opp i lignende seremonier i Wales, Skottland og Nord-Irland.

Tilsvarende vil det være salutter og kunngjøringer ved nasjonalforsamlingene (tilsvarende Stortinget i Norge) i flere av samveldestatene hvor Charles også blir konge, som New Zealand og Australia.

Flaggene vil heises til topps klokken tolv og forbli slik til klokken to, da det igjen vil flagges på halv stang.

Det er erklært landesorg i Storbritannia til etter dronningens begravelse. Det innebærer blant annet at det flagges på halv stang i landet og at en rekke større arrangementer er blitt avlyst. Datoen for begravelsen er ennå ikke satt.