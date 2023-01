NEI TAKK! Enkelte republikanske politikarar i Wyoming har foreslått å fase ut elbilar i delstaten, i strid med nasjonal politikk.

Vil forby elbilar innan 2035

Enkelte politikarar i den amerikanske delstaten Wyoming har fremja eit lovforslag for å ta knekken på det aukande salet av elektriske bilar.

Ja, du leste riktig.

Trass i at president Biden har lansert ein nasjonal plan om å fase ut nysalet av bensinbilar innan 2035, i likskap med miljøpolitiske mål i andre land, vil enkelte det annleis.

Forslaget er lagt på bordet av republikanaren Jim Anderson.

Han, og støttespelarane, fryktar at elbil-satsinga vil føre til høg arbeidsløyse, i delstaten som i stor grad berikar seg på olje- og gassindustri, skriv Fox Business.

– Det vil sikre stabiliteten i Wyomings olje- og gassindustri, skriv dei i lovforslaget.

I følgje Energy Information Administration er delstaten den åttande største produsenten av olje og gass i USA.

– Meint som eit signal

Det er likevel litt forvirrande kva formålet til forslagsstillaren eigentleg er, då han i eit intervju med Washington Post seier at han eigentleg ikkje ønskjer at sal av elektriske køyretøy skal fasast ut.

– Alle som ønskjer å kjøpe elektriske køyretøy bør ha fridomen til det, seier han, og la til at fleire vener og familiemedlemmar har elbilar.

Han forklarar at forslaget var motivert av delstaten California, som i august vedtok eit forbod mot nysal av bensindrivne køyretøy innan 2035.

– Eg har eit problem med at nokon seier «ikkje kjøp fleire bensinbilar», og at lovforslaget var meint som eit signal om dette.

Han fryktar at ein stor delstat som California vil påverke bilindustrien i stor grad.

Talsperson for Electric Vehicle Association, ein ideell organisasjon for elbilar i USA, meiner derimot at ei satsing på elektriske bilar kan vere bra for ein delstat som Wyoming.

Han seier til avisa at dei har tilgang på ressursar som kobolt og potensielt grafitt, som begge deler trengst i batteria.

– Eller skal vi heller forby alle bilar og gå tilbake til hestar, spør han spøkefullt.