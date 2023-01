Andrew Tate og broren Tristan forlater retten etter å ha anket varetektsfengslingen.

– Tate-brødrene kan ha feilvurdert

Romania er Europas versting når det gjelder menneskehandel. Det kan påvirke saken til influencer Andrew Tate som sitter arrestert i landet, mistenkt for menneskehandel.

Ifølge en rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet for 2022, er Romania fortsatt det landet i Europa som har størst utfordringer med menneskehandel. De fleste ofrene brukes i sex-arbeid, og svært mange er mindreårige, ifølge rapporten.

– Selv om saken mot Tate fortsatt er uavklart, sender den en sterk melding både til dem som driver med menneskehandel og deres ofre, sier Mihaela Dragus til BBC. Hun er talsperson for Romanias byrå mot menneskehandel.

Dommeren opprettholdt avgjørelsen om å utvide varetekten av Tate-brødrene fra 24 timer til 30 dager.

Derfor flyttet han

I en video har Andrew Tate fortalt hvorfor han bosatte seg i Romania i 2017. Flyttingen ble blant annet begrunnet med #Metoo-bølgen, og mer enn antydet at rumensk politi og myndigheter ikke tok anklager om sexovergrep veldig alvorlig.

– Hvis en kvinne går til (det rumenske) politiet og sier «Han voldtok meg i går», så vil de svare: «Har du bevis? Opptak?», sa Tate i videoen, ifølge BBC.

Laura Stefan, jurist og anti-korrupsjonsekspert.

Kan ha tatt feil

Nå kan det vise seg at han tok feil.

– Tate-brødrene kan ha gjort en feilvurdering når de trodde at det rumenske politiet og rettssystemet ikke vil etterforske dem, sier Laura Stefan, jurist og antikorrupsjons-ekspert i tenketanken Expert Forum til VG.

Fra en demonstrasjon mot seksuell vold og utnyttelse av kvinner i hovedstaden Bucuresti

Samtidig gir hun Tate rett i det han oppgir som årsaken til at han flyttet til Romania:

– Han kalkulerte riktig når han vurderte det rumenske samfunnet slik at overgrep mot kvinner og mindreårige er sosialt akseptert og utbredt. Ofre blir ikke beskyttet, de får isteden ofte skyld og ansvar for overgrepet. Denne holdningen er antagelig også grunnlaget for hele fenomenet menneskehandel, mener hun.

Rumenske toppolitikere er etterforsket og i mange tilfeller dømt for korrupsjon de siste årene.

Dommere og politikere arrestert

Laura Stefan er tidligere direktør i det rumenske justisdepartementet og forteller at Romania har jobbet aktivt mot politisk korrupsjon de siste 15 årene. Flere ministre, dommere og etterforskere er dømt til fengsel. Når det gjelder organisert kriminalitet og menneskehandel, har de ikke kommet like langt.

– Men det arbeides med det, og de siste årene er det blitt mer fokus på å ta beslag i verdier tjent gjennom kriminelle handlinger, sier hun.

– Jeg tror Tate-brødrene kan komme til å oppdage at deres beregninger ikke var så gode som de kunne virke, sier Laura Stefan.

Skjermdump av Greta Thunbergs twitterkonto

Beslaglagt luksusbiler

Sammen med broren Tristan Tate, ble Andrew Tate 29. desember i fjor arrestert i Romania, mistenkt for voldtekt, menneskehandel og organisert kriminalitet,

Politiet har ransaket og beslaglagt minst ti eiendommer tilhørende Tate, og skal ha beslaglagt narkotika, videoutstyr og store pengesummer, skriver nyhetsbyrået AP. Også luksusbilene Tate havnet i Twitter-krig med Greta Thunberg om nylig, er beslaglagt.

I et intervju med BBC sier Andrew Tates livvakt Bogdan Stancu, at sjefen hans tror at noen er ute etter å skade ham. På direkte spørsmål om han vil kalle det paranoia, svarte Stancu:

– Jeg vil ikke si paranoia, men noe lignende kanskje.

Stancu fortalte også at når de reiste til utlandet, skiftet Tate brått mening om hvor de skulle og planene kunne endres på minuttet. Derfor hadde sikkerhetsteamet alltid klærne på og kofferten pakket.

Andrew Tate prøvde uten hell å anke avgjørelsen om politiets beslag av hans verdigjenstander.

Har flere barn

Til BBC forteller livvakten også at brødrene er far til flere barn i Romania, og at de av og til besøker dem.

Mens Tate sitter i varetekt, foreløpig frem til slutten av januar, jobber politiet på spreng med å finne svar på blant annet hvordan han har tjent sine penger. Et av spørsmålene de leter etter svar på er om Tate har lurt kvinner til Romania med løfter om et seriøst forhold eller ekteskap, for så tvinge eller manipulere dem til å jobbe som sexarbeidere. De etterforsker også en voldtektsanklage.

Henla voldtektsanklager

Nylig publiserte Vice world news en sak der de har snakket med en britisk kvinne som anmeldte Tate for voldtekt i 2015. To andre kvinner anmeldte ham også for voldtekt, men alle sakene ble henlagt.

Det til tross for at den ene kvinnen ifølge Vice har en rekke tekstmeldinger og lydfiler der det Tate sier kan tolkes som innrømmelse av voldtekter.

En støttespiller plassert utenfor rettslokalet i Romania, der Tate-brødrene forsøkte å anke fengslingen.

Emory Andrew Tate III er tidligere kickbokser, realitydeltager og influencer, og har fått mye oppmerksomhet for sine omstridte synspunkt på seksuelle overgrep, trakassering og kvinner. Han har en stor tilhengerskare og mange støttespillere.

En politimann ved siden av en av de beslaglagte luksusbilene til Andrew Tate.

Etterforskerne i Romania skal ha bekreftet at seks kvinner er identifisert som mulige ofre. Sist uke gikk to av dem ut og benektet at de var utsatt for dårlig behandling av Tate-brødrene. Kvinnene skal ifølge BBC ha tatovert «Property og Tate» og «Tate girl» på kroppen.