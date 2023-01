TILTALT: Politiet mener Brian Walshe har drept kona.

21 googlesøk kan avsløre at han drepte kona

Brian Walshe er tiltalt for å ha drept sin kone Ana. Nå har aktor lagt frem en liste med 21 googlesøk han skal ha gjort før og etter at hun forsvant. De ser ikke bra ut for Walshe.

Ifølge tiltalen skal 47-åringen ha drept sin kone for så å lemleste henne og deretter kastet kroppsdelene i ulike avfallscontainere utenfor storbyen Boston på USAs østkyst.

Før han ble mistenkt for drap skal Walshe har forledet politiet til å tro at kona (39) var forsvunnet. Også dette er en del av tiltalen.

Hun ble sist sett 1. januar. Tre dager senere meldte hennes arbeidsgiver henne savnet.

Ifølge CNN hevder Walshe at han er uskyldig, og hans advokater mener bevisene mot ham er svake. Den oppfatningen deler ikke TV-kanalens krimkommentator John Miller:

– Han har jo rett og slett lagt frem sin plan gjennom google-søkene, slik aktoratet hevder, sier han.

Det første søket aktor viser til skjedde 27. desember, altså få dager får hun sist ble sett:

I hvilken delstat er det best for en mann å skille seg?

Så eskalerte ting veldig raskt.

I RETTEN: Brian Walsh møtte foran en dommer i Massachusetts onsdag.

«10 måter å kvitte seg med et lik på dersom du virkelig må»

Det siste livstegnet fra Ana Walshe var da ekteparet feiret nyttår sammen med en venn. Mannen hevdet hun påfølgende morgen reiste til jobben sin i Washington, D.C., men påtalemyndigheten har ikke funnet bevis for at hun på noe tidspunkt forlot deres hjem.

Og på natten og morgenen og utover dagen på første nyttårsdag gjorde Brian en rekke googlesøk - i denne rekkefølgen:

Hvor lang tid tar det før et lik starter å lukte?

Hvordan hindre et lik i å løse opp?

10 måter å kvitte seg med et lik på dersom du virkelig må.

Hvor lang tid må noen være savnet for å arve dem?

Kan man kaste kroppsdeler?

Hva gjør formaldehyd? (en giftig gassart med ubehagelig lukt journ.anm.)

Hvor lenge varer DNA?

Kan man identifisere basert på deler av kroppsrester?

Oppkutting, og den beste måten å kvitte seg med et lik på?

Hvordan vaske blod fra et tregulv?

Luminol (et kjemikalie journ.anm.) for å oppdage blod?

Hva skjer når man putter kroppsdeler i amoniakk?

Er det best å kaste klær man har brukt på et åsted, eller å vaske dem?

Det første søket skjedde kort tid før klokken 05 på morgenen. Des siste like før klokken 13.30.

VARETEKTSFENGSLET: Brian Walshe blir ført ut av retten for å fraktes til et fengsel.

«Kan man bli tiltalt for drap dersom det ikke finnes et lik?»

Googlesøkene fortsatte de neste to dagene.

2. januar dro Brian Walshe til en butikk hvor han kjøpte ting som vaskemopper, en bøtte, vernebriller, en øks, presenning og natron. Alt betalt med totalt 450 dollar i kontanter.

Samme dag gjorde han disse googlesøkene:

Baufil beste redskap for oppkutting?

Kan man bli tiltalt for drap dersom det ikke finnes et lik?

Kan man identifisere et lik med brukne tenner?

Googlesøkene fortsatte dagen etter, den 3. Januar:

Hva skjer med hår på en død kropp?

Hvor raskt skjer nedbryting av en kropp funnet i en plastikkbag sammenlignet med overflaten i skogen?

Kan natron hindre lukt, eller få et lik til å lukte godt?

Dagen etter ble Ana Walshe meldt savnet av sin arbeidsgiver siden hun aldri dukket opp på jobb etter nyttår.

Fremdeles er hun ikke funnet, men ifølge NBC har politiet blant annet funnet blodrester i deres hjem og ting som blodrester, håndklær, tape, hansker, baufil og øks og parets DNA i 10 søppelsekker i en avfallscontainer.

Nå står ektemannen tiltalt for å ha drept sin kone.