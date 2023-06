STORE OVERSVØMMELSER: Bildet viser byen nedstrøms for demningen, Nova Kakhovka, som nå er oversvømt. Vannet har steget med 10 meter.

Skylder på hverandre: Fem teorier om demningen

Den ødelagte demningen i Kherson vil trolig ikke stanse en ukrainsk motoffensiv, påpeker militærekspert. Dersom den er sprengt, kan det være en krigsforbrytelse.

Dramatiske dronebilder viser enorme vannmengder som flommer ut av den ødelagte demningen ved Kakhova, i den mektige Dnipro-elven.

Tusenvis av liv står i fare i Kherson-regionen i Ukraina.

Både Kherson by, som Ukraina vant tilbake fra den russiske okkupasjonshæren i november i fjor, og flere titalls landsbyer i områder som russerne fortsatt kontrollerer, vil bli rammet av flom.

Litt over klokken 11 tirsdag morgen, meldes det at vannstanden nedstrøms allerede har steget med ti meter, og kan stige med ytterligere to, før det vil synke.

Ukraina sier russiske styrker har sprengt demningen, og krever et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Russerne står knallhardt på at demningen ble skadet i et ukrainsk angrep.

Ødeleggelsen reiser to store spørsmål:

Kan oversvømmelsen påvirke krigen, ved at det stanser en ukrainsk motoffensiv?

Og kan det øke faren ved det russiske-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja?

– Dersom demningen er sprengt, så er det ikke første gangen det skjer i dette området. Under andre verdenskrig sprengte Stalin Stalin Josef Stalin var en sovjetisk politiker, stats- og partileder. Fra midten av 1920-årene var han den fremste leder av Sovjetunionen, og fra slutten av 1930-årene hadde han i praksis diktatorisk makt, rem til din død i 1953. Kilde: Store Norske Leksikondemningen i Zaporizjzja, påpeker hovedlærer ved Stabsskolen i Forsvaret, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

– Det forsinket tyskerne, men det stanset dem ikke. Og det tok livet av mellom 20.000–100–000 sivile, utdyper han.

Men militæreksperten tror ikke Russland vinner mye militært på ødeleggelsen av demningen nå:

– Dersom russerne har sprengt demningen for å gjøre det vanskeligere å krysse elven, så vil det uansett ikke være avgjørende for krigens gang, sier Karlsen.

Les også Ukraina-offensiven: – Avgjørende for å lykkes Russland hevder å ha slått tilbake første bølge av en ukrainsk offensiv.

Nedenfor demningen var elven Dnipro mye smalere enn både lenger opp og lenger ned. Ukrainske styrker har foretatt flere angrep på russiske styrker ved å krysse Dnipro.

Men Karlsen påpeker at dette har vært snakk om mindre angrep.

– Ukraina ville uansett ikke kunne iverksette et større angrep ved å krysse Dnipro. Trolig kommer hovedstyrken i en ukrainsk motoffensiv lenger øst, der de har store styrker i Zaporizjzja og Donetsk på den andre siden av elven.

– Dessuten kom angrepene over Dnipro ved at ukrainerne brukte båter, og den muligheten har de fortsatt.

Han har fem teorier om hva som har skjedd med demningen:

Russerne sprengte demningen for å gjøre det vanskeligere å krysse elven for ukrainske styrker. Det er mest sannsynlig, men gir liten gevinst militært. Sprengladningen var forberedt av russerne på et tidspunkt de kontrollerte begge sider av elven, men eksplosjonen nå var et uhell. Demningen ble truffet av ukrainsk artilleriild, slik russerne hevder. Det er usannsynlig, for omfanget av skadene er så omfattende. Ukraina står selv bak, som sabotasje. Det ser Karlsen ingen grunn til, hvorfor skulle de ødelegge demningen og oversvømme sitt eget område? Det er et regulært dambrudd, etter at demningen var skadet grunnet lang tid krigføring, og var under press fra høy vannstand.

Offensiven i gang?

Hendelsen kommer uansett på et dramatisk tidspunkt: Mandag kveld kunngjorde ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at de hadde fått «nyhetene vi har på».

Det ble tolket som at den lenge omtalte ukrainske motoffensiven var i gang.

– Okkupantene sprengte demningen i panikk, skriver ukrainsk etterretning på Telegram, ifølge Reuters.

– Ødeleggelsen av demningen bekrefter overfor hele verden at Russland må kastes ut fra hvert eneste hjørne av Ukraina, skriver Zelenskyj tirsdag formiddag, og varsler at det vil holdes krisemøter.

I fjor modellerte svenske eksperter hvordan et dambrudd ved Nova Kakhovka-dammen. Slik så det ut:

Kreml skylder på Ukraina

Byen nærmest demningen, Nova Kakhovka er nå i ferd med å bli oversvømmet, sier den russiskinnsatte borgermesteren Vladimir Leontjev ifølge RIA.

Han hevder at vannet har steget med mer enn ti meter. Nyhetsbyrået har publisert en video som skal vise svaner som svømmer gjennom byen.

Leontjev står på at det var ukrainske styrker som sto bak sprengningen av demningen, og at demningen er skadet på grunn av skyting i området.

Ti bosetninger i Kherson-regionen er beskutt av ukrainske tropper i løpet av det siste døgnet, hevder den russiskinnsatte administrasjonen i Novokakhovka på Telegram.

– Ødeleggelsen av demningen fører til at store mengder vann strømmet nedover Dnipro, men dette vil ikke hindre det russiske militæret i å forsvare venstre bredd, sier den russiskinnsatte lederen av den okkuperte Kherson-regionen, Vladimir Saldo.

Under: Et hus i Kherson-regionen flyter av gårde, viser bilder publisert på Twitter

Russiske myndigheter i Kreml hevder at Ukraina selv står bak.

Putin talsmann Dmitrij Peskov havder at ødeleggelsen er en bevisst sabotasje fra Kyiv.

– Et av målene med sprengningen er at Krim ikke skal få vann, hevder han.

– Putin får nå rapporter fra forsvarsdepartementet og andre om situasjonen etter sprengningen, legger talsmannen til.

Ukraina: Krigsforbrytelse

Den ukrainske forklaringen er en helt annen:

– Russland har ødelagt Kakhovka-demningen, som trolig er Europas største teknologiske katastrofe på flere tiår. De satte tusenvis av sivile i fare. Dette er en grusom krigsforbrytelse, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter.

Folkerettsjurist Mads Harlem, som jobber i Redd Barna, sier at bevisste angrep på infrastruktur som demninger, diker og kjernekraftverk, kan defineres som krigsforbrytelser.

– Det ingen tvil om at det påhviler både Russland og Ukraina et stort ansvar å beskytte sivile etter folkeretten i denne krigen, sier han, før han påpeker:

– Demninger har krav på en særskilt beskyttelse i væpnet konflikt. Å angripe disse installasjonene er en krigsforbrytelse som skal straffeforfølges av partene. Vi forventer at både Russland og Ukraina følger humanitærretten og gjør det de kan for å beskytte sivile, sier han.

Info Folkeretten om demninger og krigføring Ifølge folkeretten folkerettenKrigens folkerett er rettsregler som gjelder for opptreden under krig og væpnet konflikt. er det en krigsforbrytelse å både: Iverksette et angrep med kunnskap om at et slikt angrep vil forårsake tap av sivile personers liv, skade på sivile personer, skade på sivile gjenstander eller skade på naturmiljøet, som vil være for omfattende i forhold til den forventede konkrete og umiddelbare samlede militære fordel, Iverksette et angrep med kunnskap om at et slikt angrep vil forårsake tap av sivile personers liv, skade på sivile personer, skade på sivile gjenstander eller skade på naturmiljøet, som vil være for omfattende i forhold til den forventede konkrete og umiddelbare samlede militære fordel. Vis mer

Frykter lav vannstand ved atomkraftverk

Over demningen ligger Europas største atomkraftverk Zaporizjzja, og vannet fra reservoaret brukes blant annet til å kjøle ned atomreaktorene.

Hvis vannet synker som følge av ødeleggelsen av demningen, kan det føre til et alvorlig situasjon og radioaktivt utslipp.

– Synker vannstanden i reservoaret under 12 meter blir det et kritisk lavt nivå for å kunne kjøle ned atomreaktorene, sier Astrid Liland, beredskapsdirektør på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, til VG.

Selv om reaktorene har vært nedstengt en stund, trenger de fortsatt kjøling.

– Dette bekymrer oss. Hvis man ikke har kjøling kommer dette til å gå galt og føre til radioaktivt utslipp, sier Liland videre.

