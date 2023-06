Ukrainske soldater fyrer av missil fra en Caesar-haubitser. Bildet er tatt nær Avdiivka i Ukraina.

Ekspert om Ukraina-offensiv: − Er på baby-stadiet foreløpig

En kjent russisk militærblogger advarer mot at situasjonen «kan bli mye farligere enn folk tror» - men en militærekspert sier til VG at den ukrainske offensiven foreløpig er på «baby-stadiet».

Det er en av de mest profilerte russiske krigsbloggerne, Wargonzo, med det sivile navnet Semjon Pegov, som nå roper et varsko.

– Hvis fienden kan fortsette suksessen, vil de utvilsomt forsøke å bruke det som et springbrett til ytterligere innsats. Så kan situasjonen bli kritisk og mye farligere enn folk tror, skriver han på Telegram

Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet sier til VG at Ukrainas motoffensiv fortsatt er på et veldig tidlig stadium.

– Vi vet ennå ikke om Ukraina får suksess eller om offensiven blir en fiasko, sier han.

Ukraina sier at de har tatt tilbake flere mindre byer.

Militærekspert Peter Viggo Jakobsen mener likevel det er grunn til være nøktern.

– Ukrainerne prøver å overbevise oss om at de har fremgang. Men de erobrer «meter», ikke «kilometer». Så det må sies å være en suksess som er temmelig begrenset. Tre-fire små landsbyer er tatt, men ikke noe avgjørende.

– Hva betyr dette?

– Det betyr at motoffensiven fortsatt er på et tidlig stadium, og at vi ikke vet om Ukraina får suksess eller fiasko ennå. Jeg ser at Ukraina prøver seg flere steder på en gang. Jeg tolker det som et forsøk på å spre de russiske styrkene.

– Så hvordan vil du karakterisere den ukrainske motoffensiven så langt?

– Den er på baby-stadiet. De er i begynnelsen. Vi har ikke ukrainerne for alvor har prøvd å slå hull i fronten ennå. Vi vet heller ikke hvor den kommer.

President Vladimir Putin besøker et sykehus med sårede soldater på «Russlands dag» mandag.

– Så dette kommer til å ta tid?

– Ja, det kommer nok til å gå lang tid. Jeg ser ikke for meg noe hurtig gjennombrudd. Det tar tid å nedbryte russiske styrker og forsvarslinjer.

– Russiske militærbloggere advarer nå mot hva som kan skje?

– Selvfølgelig kan dette bli vanskelig for Russland. Når de velger å sprenge demningen - jeg antar at russerne står bak - så tror jeg det er for å prøve å minske det ukrainske militære presset. Jeg tolker det som at russerne tviler på at egne linjer vil holde på et tidspunkt. Men vi vet ikke reelt den russiske styrken.

– Vi skal huske på at Russlands væpnede styrker til nå har skuffet i denne krigen. Normalt sett bør Ukraina ha stor sjanse til suksess i motoffensiven. Men de har ikke vunnet det luftherredømmet som kunne ha hjulpet til å bryte gjennom de russiske linjene. Det kunne ha vært avgjørende.

– Partene leser hverandres planer?

– Ja, det er ikke så mange steder ukrainerne kan bryte gjennom. Russland vet godt hvor Ukraina helst vil slå til. Og derfor har russerne forsterket seg mest der.

Den ukrainske viseforsvarsministeren Ganna Maljar meldte i helgen om fremrykninger på mellom 300 og 1500 meter.

For å avskjære landforbindelsen til Krim, må de til Azov-havet. Det betyr over 100 kilometer der russerne har forberedt ukrainske motangrep.

President Volodymyr Zelenskyj hyllet i sin nattlige videotale tirsdag Ukrainas tropper:

– Takk til alle som nå kjemper, som beskytter og fremmer våre posisjoner. For eksempel Bakhmut-regionen ... det er bevegelse fremover på forskjellige områder.

Han berømmet også styrkene ved «Tavria-fronten» i sør.