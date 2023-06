Her har klimaendringene tatt knekken på skogen: − En kirkegård!

HARZ, TYSKLAND (VG) De «norske» grantrærne i en kjent nasjonalpark i Tyskland skulle tiltrekke seg turister. Men nå dør skogen. Det får turistene til å reagere.

Kortversjonen I den tyske nasjonalparken Harz dør skogen som et resultat av tørke og barkbiller, forårsaket av klimaendringer.

Over 300.000 hektar med tysk skog har dødd siden 2018, rundt 2,5% av landets totale skogsareal.

Plantede grantrær brukt til tømmer dominerer nasjonalparken og har økt sårbarhet for sykdommer og klimapåvirkning.

Naturskoger viser tegn på tilpasning til et varmere klima, men konsekvenser av tørke og varme er fortsatt tydelige. Vis mer

– Før var dette en vakker, grønn skog. Nå ser den trist ut. Det gjør vondt å gå gjennom her, sier tyske Gerard Kindl.

Rundt ham og resten av turfølget er det bare død å se. Store grantrær har tørket ut, blitt spist opp av barkbiller og veltet over.

Vi er midt i Harz nasjonalpark i Tyskland, en av landets mest kjente. Hit valfarter tyske turister i tusentall hvert eneste år for å få en smak av natur, stillhet og skog.

– Trærne her kan ikke vokse lenger på grunn av tørken. Jeg blir veldig, veldig trist, sier Gerard og rusler videre med gåstavene sine.

Heidel, Hannelore Kindl og Gerard Kindl på tur gjennom en død skog.

Nasjonalparken har vært dominert av plantet granskog, arten er kjent i Europa som «Norway Spruce», som ble gjort for å kunne produsere tømmer på kjappes mulig måte fra 1600-tallet. Dette fortrengte også skogens naturlige vegetasjon.

I hundrevis av år vokste trærne godt, men de siste årene har klimaendringene for alvor truffet tyske skoger.

– Med klimaendringer så har trærne blitt rammet av tørke og stress. Og på grunn av mangelen på vann har forsvaret deres blitt svekket, forteller forsker Tanja Sanders hos det tyske skogforskningsinstituttet Thüen.

Og det er her barkbillen kommer inn. Trær rammet av tørke blir svakere, og lettere mottagelige mot sykdom. Et tilsynelatende friskt tre kan dø i løpet av tre uker.

Forsker Sanders kaller det hele en «alt-du-kan-spise-buffé» for billene.

Barken på et tre som er blitt angrepet av barkbiller.

Død skog gir nye muligheter

I sentrum av Wernigerode, en av de større byene nær nasjonalparken, sitter Michaela Nitzsche. Hun jobber med bærekraft og turistinformasjon i Wernigerode og har de siste årene måttet endre både brosjyrer og informasjon om nasjonalparken.

Nå må de forklare turistene hvorfor skogen dør.

– De har hørt om det i avisene, men når de kommer hit så blir de sjokkerte og overrasket. De hadde ikke trodd at det skulle være så dramatisk.

Hun sier at mange av turistene ønsker å bidra, hjelpe til med å plante nye trær og skape oppmerksomhet om klimakrisen.

– Klatring er også blitt mer populært her, for når skogen har dødd ut har nye klipper og områder blitt synlige. Så det er noen positive ting med den døde skogen, sier hun.

Michaela Nitzsche jobber med turisme i Wernigerode. Nå har de måttet tilpasse turistinformasjonen etter at skogen har dødd.

Debatt om ny skog

Siden 2018 har mer enn 300.000 hektar av Tysklands trær dødd på grunn av biller og tørke, som er akselerert av et varmere klima. Det tilsvarer mer enn 2.5 prosent av hele landets skog.

Klimaendringene har de siste årene for alvor blitt synlige også i Europa. Tyskland har vært rammet av rørke i flere runder. Elver har tørket inn og bønder har slitt, de har også sett rekordflom som har tatt livet av flere titalls mennesker.

Samtidig er klimaforskere klare på at ekstremværet vil bli verre, med mindre menneskeheten tar drastiske grep.

– Det ser ut som en kirkegård! Jeg kan knapt tro hva jeg ser, forteller en kvinnelig turist.

Like bak kommer en annen skogvandrer, Maren, sammen med hunden sin.

– Dette er klimaendringer. Hver sommer blir det varmere og varmere, og mer og mer sol. Det er skummelt, sier hun.

Noe av grunnen til at så mange trær dør i Tyskland er at det er blitt plantet trær som vokser raskt og høyt, tett i tett for å produsere mest mulig tømmer. Men de har også vært mer mottagelige for sykdom.

Men å endre hvilke trær som plantes fremover, skaper også debatt.

For skognæringen i Tyskland er enorm. De er kjent for å ha vært i førersetet for industriell tømmerdrift, og i dag jobber en drøy million mennesker i næringen.

Togtur minutt for minutt gjennom død skog.

– Uvanlig

Noen mener at etter hvert som trærne dør, skal naturen lege seg selv. Det kan ta flere tiår.

Andre i Tyskland mener at det må plantes ny skog, men ha mer variasjon i hvilke trær som plantes.

– Vi støtter det som er blitt gjort, å skape en blandet skog av løvtrær og bartrær, og at det er minst tre ulike sorter hvert sted, forteller forskeren Sanders.

Klimaendringene rammer den tyske skogen hardt. De har også hatt store skogbranner som er uvanlig i dette området, sier forskeren.

– Samtidig ser vi allerede at den naturlige skogen tilpasser seg mer til et varmere klima, så trærne gjør også sin del.

